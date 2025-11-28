«Серьёзный регресс» – новый доклад ЕС о ситуации в Грузии

Радио Свобода ознакомилось с рабочей версией доклада Совета Европейского союза о расширении, принятие которого запланировано на середину декабря. Документ касается, в частности, ситуации в Грузии и сохраняет критический тон, обозначенный в отчёте Европейской комиссии от 4 ноября 2025 года.

Грузия – единственная страна-кандидат, в отношении которой используется термин «серьёзный регресс». В докладе отмечается, что процесс евроинтеграции «приостановлен», а ответственность за регресс возлагается на власти, тогда как ЕС продолжает поддерживать европейские устремления грузинского народа.

Совет ЕС планирует обозначить конкретные условия для Грузии: освобождение «самовольно задержанных», отмену «репрессивных законов» и прекращение антиевропейской риторики властей.

Рабочая версия 36-страничного документа указывает, что действия грузинских властей «явно не соответствуют» стандартам страны-кандидата. Эксперты отмечают серьёзный регресс в следующих сферах:

демократия;

права человека;

верховенство закона;

политизация судебной системы;

преследование оппозиционных лидеров;

самовольные задержания демонстрантов и журналистов;

сужение гражданского пространства;

распространение дезинформации и антиевропейской риторики.

Доклад подчеркивает, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически зашёл в тупик до тех пор, пока власти не проявят решимость изменить курс и вернуться на путь евроинтеграции.

ЕС призывает власти «Грузинской мечты»:

освободить задержанных политиков, журналистов и активистов;

отменить репрессивные законы;

провести демократические, глубокие и устойчивые реформы в соответствии с принципами европейской интеграции;

прекратить агрессивную риторику в адрес ЕС, послов и руководителей представительства – этот шаг должен стать «первым шагом» в диалоге с Союзом.

При этом ЕС подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также отмечает роль наблюдательной миссии.

Доклад показывает, что по сравнению с другими кандидатами критика в адрес Грузии выражена наиболее жёстко: ответственность за регресс возлагается на власти, а население остаётся стороной, чьи европейские устремления ЕС поддерживает.