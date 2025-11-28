«Серьёзный регресс» – новый доклад ЕС о ситуации в Грузии

Радио Свобода ознакомилось с рабочей версией доклада Совета Европейского союза о расширении, принятие которого запланировано на середину декабря. Документ касается, в частности, ситуации в Грузии и сохраняет критический тон, обозначенный в отчёте Европейской комиссии от 4 ноября 2025 года.
Грузия – единственная страна-кандидат, в отношении которой используется термин «серьёзный регресс». В докладе отмечается, что процесс евроинтеграции «приостановлен», а ответственность за регресс возлагается на власти, тогда как ЕС продолжает поддерживать европейские устремления грузинского народа.
Совет ЕС планирует обозначить конкретные условия для Грузии: освобождение «самовольно задержанных», отмену «репрессивных законов» и прекращение антиевропейской риторики властей.
Рабочая версия 36-страничного документа указывает, что действия грузинских властей «явно не соответствуют» стандартам страны-кандидата. Эксперты отмечают серьёзный регресс в следующих сферах:
- демократия;
- права человека;
- верховенство закона;
- политизация судебной системы;
- преследование оппозиционных лидеров;
- самовольные задержания демонстрантов и журналистов;
- сужение гражданского пространства;
- распространение дезинформации и антиевропейской риторики.
Доклад подчеркивает, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически зашёл в тупик до тех пор, пока власти не проявят решимость изменить курс и вернуться на путь евроинтеграции.
ЕС призывает власти «Грузинской мечты»:
- освободить задержанных политиков, журналистов и активистов;
- отменить репрессивные законы;
- провести демократические, глубокие и устойчивые реформы в соответствии с принципами европейской интеграции;
- прекратить агрессивную риторику в адрес ЕС, послов и руководителей представительства – этот шаг должен стать «первым шагом» в диалоге с Союзом.
При этом ЕС подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также отмечает роль наблюдательной миссии.
Доклад показывает, что по сравнению с другими кандидатами критика в адрес Грузии выражена наиболее жёстко: ответственность за регресс возлагается на власти, а население остаётся стороной, чьи европейские устремления ЕС поддерживает.
