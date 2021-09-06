Шестеро палестинцев ложкой вырыли тоннель и сбежали из тюрьмы Израиля

Власти Израиля разыскивают шестерых палестинских заключенных, которые сбежали из одной из самых охраняемых тюрем страны Гольбоа.

Они в течение нескольких месяцев ложкой рыли тоннель из своей камеры, который ведет к дороге за пределами колонии. Полиция предупредила фермеров, что сбежавшие могут прятаться в полях.

Среди них – бывший лидер палестинской военизированной группировки “Бригада мучеников Аль-Аксы” Захария Збейди, который считается особо опасным преступником. Его называли “символом второй интифады” – вооруженного восстания палестинцев на Западном берегу в 2000-2005 году. Збейди виновен в гибели десятков израильтян, сообщают спецслужбы страны. Ещё пятеро сбежавших – члены “Исламского джихада” (запрещена в России). Все они были приговорены к пожизненному заключению.

Служба безопасности "Шин Бет" считает, что сбежавшие были на связи с людьми за пределами тюрьмы, используя незаконно пронесенный мобильный телефон. Предполагается, что недалеко от тоннеля их ждала машина.

Операция по поимке заключенных – в которой участвует Израильская полиция, силы безопасности "Шин-Бет", пограничники и военные двух подразделений Армии обороны Израиля – началась утром в понедельник. Силовики заблокировали дороги в окрестностях Дженина, а также на дорогах от тюрьмы до Западного берега. Власти опасаются, что сбежавшие могут пересечь границу с Иорданией, которая находится в 14 км от прорытого тоннеля.

Представитель израильской тюремной службы назвал побег “серьезным провалом службы безопасности и разведки”. Группировки палестинских боевиков считает событие “героическим”. Представитель ХАМАС заявил, что это "великая победа, которая показывает, что сила воли и упорство наших смелых бойцов не сломить даже в тюрьмах".