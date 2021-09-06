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Шестеро палестинцев ложкой вырыли тоннель и сбежали из тюрьмы Израиля
Власти Израиля разыскивают шестерых палестинских заключенных, которые сбежали из одной из самых охраняемых тюрем страны Гольбоа.
Они в течение нескольких месяцев ложкой рыли тоннель из своей камеры, который ведет к дороге за пределами колонии. Полиция предупредила фермеров, что сбежавшие могут прятаться в полях.
Среди них – бывший лидер палестинской военизированной группировки “Бригада мучеников Аль-Аксы” Захария Збейди, который считается особо опасным преступником. Его называли “символом второй интифады” – вооруженного восстания палестинцев на Западном берегу в 2000-2005 году. Збейди виновен в гибели десятков израильтян, сообщают спецслужбы страны. Ещё пятеро сбежавших – члены “Исламского джихада” (запрещена в России). Все они были приговорены к пожизненному заключению.
Служба безопасности "Шин Бет" считает, что сбежавшие были на связи с людьми за пределами тюрьмы, используя незаконно пронесенный мобильный телефон. Предполагается, что недалеко от тоннеля их ждала машина.
Операция по поимке заключенных – в которой участвует Израильская полиция, силы безопасности "Шин-Бет", пограничники и военные двух подразделений Армии обороны Израиля – началась утром в понедельник. Силовики заблокировали дороги в окрестностях Дженина, а также на дорогах от тюрьмы до Западного берега. Власти опасаются, что сбежавшие могут пересечь границу с Иорданией, которая находится в 14 км от прорытого тоннеля.
Представитель израильской тюремной службы назвал побег “серьезным провалом службы безопасности и разведки”. Группировки палестинских боевиков считает событие “героическим”. Представитель ХАМАС заявил, что это "великая победа, которая показывает, что сила воли и упорство наших смелых бойцов не сломить даже в тюрьмах".
Другие новости дня
Грузинский гребец Александр Цивцивадзе стал чемпионом мира среди юниоров
Грузинский гребец Александр Цивцивадзе стал чемпионом мира среди юниоров. Информацию распространяет Национальная федерация каноэ.
17-летний грузинский спортсмен, который три месяца назад на чемпионате Европы обошел конкурентов на дистанции в 1000 метров, на этот раз завоевал высший титул в заплыве на 500 метров. Состязание проходило в Португалии, пишет СОВА.
За день до победы Цивцивадзе еще одна спортсменка из Грузии – Мариам Кердикашвили завоевала серебро на дистанции 200 метров.
Очереди на заправках: жителей Абхазии призвали не запасаться бензином
Проблемы с поставками топлива в Абхазию связаны с загруженностью Северо-Кавказской железной дороги в летний сезон. Об этом вице-премьер, министр экономики самопровозглашенной республики Кристина Озган заявила на совещании с представителями топливных компаний.
«Летом в южном направлении Северо-Кавказской железной дороги значительно увеличивается количество поездов. Поскольку у железной дороги в приоритете пассажирские составы, с 23 августа скопление вагонов с нефтепродуктами на разных станциях СКЖД составило порядка 140», – отметила Озган.
В связи с дефицитом бензина абхазское ведомство обратилось в РЖД и Минтранс РФ с просьбой оказать помощь в обеспечении поставок. По информации министерства, с 23 августа по 6 сентября в Абхазию было ввезено 134 вагона с нефтепродуктами (свыше 7 тысяч тонн), еще 136 вагонов (порядка 8 тысяч тонн топлива) находятся на разных станциях РЖД. По словам Кристины Озган, серьезного дефицита топлива в Абхазии не ожидается.
Министр также добавила, что ситуацию с поставками бензина усугубила остановка на профилактический ремонт ряда российских заводов, производящих топливо. В сентябре они должны заработать в обычном режиме, что также облегчит ситуацию и, возможно, повлияет на снижение стоимости топлива.
В абхазском ведомстве считают, что дефицит топлива частично связан и с успешным курортным сезоном. По сравнению с 2019 годом потребление топлива в Абхазии выросло в два раза.
Говоря о росте цен, Озган отметила, что с ноября прошлого года стала складываться сложная ситуация, и за это время цена увеличивалась трижды. Она подчеркнула, что никакого влияния на рост цен правительство оказывать не может, Абхазия полностью зависит от ситуации на российском топливном рынке.
Генеральный директор компании «АЗиД» Адамыр Габуния надеется, что компания сможет обеспечивать всех топливом в требуемом объеме уже в ближайшие дни.
«Мы просим население не запасаться топливом. Эти перебои носят временный характер», – заявил Габуния.
- Очереди на автозаправочных станциях стали возникать в Абхазии в начале сентября. Ранее абхазское правительство установило новые предельные цены на бензин «Регуляр»-92 и дизельное топливо.
В Цхинвали оправдали двухлетнюю блокаду Ахалгори коронавирусом
Два года прошло со дня закрытия властями самопровозглашенной республики Южная Осетия контрольно-пропускного пункта «Одзиси» близ населенного этническими грузинами поселка Ахалгори.
В югоосетинском КГБ сегодня заявили, что благодаря ограничению на де-факто границе избежали большего ущерба от COVID-19. В Цхинвали уверены, что Тбилиси «игнорирует опасность неконтролируемого распространения коронавируса».
В заявлении говорится, что два года назад грузинская сторона незаконно развернула пост полиции у села Цнелиси, а закрытие пунктов пропуска было ответной, вынужденной мерой.
«В принятом решении власти республики руководствовались, прежде всего, интересами обеспечения безопасности своих граждан. Однако, несмотря на ограничительные меры по пересечению государственной границы и исходя из гуманитарного подхода, руководством республики принимается индивидуальное мотивированное решение по каждому лицу, испытывающему необходимость посещения территории сопредельного государства или возвращения в Южную Осетию», – сказано в заявлении.
- Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста у села Цнелиси. Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель 5 сентября призвал югоосетинские власти открыть контрольно-пропускной пункт «Одзиси», закрытый в 2019 году.
- Еще в апреле текущего года вице-спикер югоосетинского парламента Александр Плиев заявлял, что коронавирусом переболели около половины жителей Южной Осетии. В июле он также заявил, что около 80% населения Южной Осетии – с антителами к коронавирусу.
Делегация Конгресса США побывала в грузинском селе Одзиси
Делегация американских конгрессменов, прибывшая в Грузию, посетила село Одзиси на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Первый заместитель главы Службы госбезопасности Алекси Батиашвили и представители ведомства проинформировали конгрессменов о текущей ситуации, связанной с оккупацией грузинских территорий, сообщает Общественный вещатель.
В пресс-службе СГБ отметили, что было уделено внимание т.н процессу бордеризации вдоль разделительной линии. Разговор также коснулся этнической дискриминации грузин и фактов незаконного задержания местного населения.
Конгрессмены заявили о важности личного присутствия на линии оккупации и получения информации об оккупации на месте.
«Важно было приехать сюда и своими глазами увидеть оккупацию Грузии Россией. Визит сюда – важный шаг в развитии американо-грузинских отношений. Одно – прочитать об этом, другое – приехать и лично увидеть своими глазами, как выглядит зона оккупации», – сказал конгрессмен Брайан Стил.
Конгрессмены акцентировали внимание на дружеских отношениях между Грузией и США и поддержке суверенитета Грузии.
«Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет Грузии и право грузин жить в своей стране. Мы очень гордимся тем, что являемся друзьями демократической Грузии и её правительства», – заявила конгрессмен Кэролл Миллер.
- В состав делегации входят конгрессмены: Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Девин Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас).
- Прибывшие в Грузию конгрессмены являются соспонсорами инициированного Палатой представителей США «Акта в поддержку Грузии».
В югоосетинском парламенте подрались два депутата
В парламенте самопровозглашённой республики Южная Осетия подрались депутат от партии власти «Единая Осетия» Ацамаз Бибилов и оппозиционер Заза Дриаев. Поводом послужила словесная перепалка на последней сессии парламента: провластные депутаты предприняли попытку внести ряд изменений в регламент работы законодательного органа, в том числе изменить кворум для его работы с 2/3 от общего состава до 18 присутствующих (из 34 возможных). Оппозиция воспротивилась этому, и во время разбирательств Заза Дриаев назвал представителей «Единой Осетии» «мочалками».
На следующий день, 2 сентября Ацамаз Бибилов пригласил в рабочий кабинет Зазу Дриаева побеседовать и, по распространенной информации, неожиданно для последнего нанес ему два удара по щекам. Тот схватился за ножницы, но драку удалось остановить сбежавшимся на крик работникам парламента.
«Нынешний режим можно смело называть криминальным. Если его представители нападают на депутатов в стенах парламента, то чего ждать другим людям. Когда президент звонит и лично угрожает депутату парламента, а потом другой депутат, пытаясь угодить шефу, бьет человека старше себя, то это абсолютное дно. Моральное и политическое. Заза Дриаев назвал партию беззаконников «мочалками». Но народ характеризует их и другими, намного более жесткими словами», – прокомментировал ситуацию в своем Facebook-аккаунте оппозиционный депутат Давид Санакоев.
Он рассказал, что свидетелем угроз президента Анатолия Бибилова в адрес Зазы Дриаева стали несколько человек, которые слушали их разговор по громкой связи.
«Если они [окружение президента] предлагают нам такой формат отношений и такие методы разрешения спорных ситуаций, то пусть объявят об этом, чтобы мы были готовы. Но хотелось бы сохранять элементарные принципы депутатской этики», – добавил Санакоев.
Сам Заза Дриаев заявил изданию «Кавказ.Реалии», что воздержится от комментариев по поводу потасовки с Ацамазом Бибиловым, но при этом вкратце рассказал о телефонной беседе с югоосетинским лидером Анатолием Бибиловым.
«Об инциденте с коллегой говорить не буду. Мы с ним сами спокойно разберемся, нужно лишь время. Ну а повторять содержание разговора с президентом Бибиловым, наверное, будет затруднительно, учитывая, какую лексику при этом он использовал. Если коротко, были угрозы и требования извиниться перед депутатами [членами фракции «Единая Осетия»]. Для первого лица республики такая форма общения неприемлема, но это уже похоже на политическую агонию. Самое неприятное, что своими действиями он разделяет парламент», – отметил Заза Дриаев.
Инцидент в своем Telegram-канале прокомментировал журналист Руслан Тотров, которого в январе избил замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов. Тотров назвал режим Анатолия Бибилова «провалившимся, агонизирующим».
«(Он) будет идти на паскудства любого толка перед апрельскими выборами президента. До участников этой клики начало понемногу доходить, что песенка их спета, отсюда и приступы неконтролируемой агрессии вкупе с отчаянными околополитическими метаниями», – пишет Тотров.
- Около года назад в югоосетинском сегменте социальных сетей появилась информация об избиении вице-спикера парламента Александра Плиева, к которому якобы были причастны люди из окружения Анатолия Бибилова. Сам Плиев, однако, через несколько дней опроверг эти сведения.
- В апреле 2021 года в Цхинвали был избит глава Минздрава Георгий Точиев. Инцидент носил бытовой характер. Нападавший состоял на учёте в психиатрическом диспансере: на фоне переживаний после смерти матери от коронавируса у него обострилась болезнь, и он решил выяснить отношения с Точиевым.
У депутата Госдумы РФ изъяли золотодобывающую компанию
Судебные приставы начали изымать в пользу государства долю депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука в золотодобывающей компании, пишет "Коммерсантъ". Это произошло после вступления решения суда в законную силу.
Как установила Генпрокуратура и подтвердил суд, Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью. Суд по иску ведомства признал, что владельцы "Терней Золота" — Сопчук и Василий Усольцев, бывший депутат Госдумы и экс-первый вице-губернатор Приморья, — скрывали от контролирующих органов свое участие в этом активе, и конфисковал его.
Сопчук лично, а также через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год вложил в "Терней Золото", которое разрабатывает месторождения "Салют" и "Приморское" в Приморском крае, более 1 млрд рублей. Акции (99,73%) депутат передал своей сестре Людмиле Стуковой, которая стала фиктивным владельцем золотодобывающей компании, утверждают прокуроры. Даже будучи депутатом, Сопчук продолжил заниматься коммерческой деятельностью, участвуя в судьбе предприятия, актив он не задекларировал, не предоставлял полные и достоверные сведения о своем доходе, считают в Генпрокуратуре.
На вложенные Сопчуком и его партнером деньги "Терней Золото" провело геологоразведочные работы и установило запасы золота, которые оценивались в 38 млрд рублей. Защита обжаловала решение суда о конфискации, но ей удалось добиться лишь раздельного взыскания с ответчиков госпошлины.
- Согласно решению Мосгорсуда, доли "Терней Золота" перейдут Росимуществу, которое должно организовать дальнейшую добычу полезных ископаемых или выставить актив на торги.
- Сам Сопчук отрицал свое участие в бизнесе после избрания в Госдуму и опровергал утверждения, что каким-либо образом нарушал закон. "Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику", — отмечал он.
Эксперты в Кардиффе рассказали о крупной операции «российских троллей»
Эксперты Института изучения преступности и безопасности Кардиффского университета рассказали о крупной операции по влиянию на общественное мнение, за которой, как утверждается, стоят российские интернет-тролли.
Их мишенью, по словам исследователей, стали сайты 32-х известных медиа в 16 странах, включая Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt, La Stampa. Комментарии, размещённые троллями под различными статьями в зарубежных СМИ, впоследствии использовались как основа для публикаций в русскоязычных изданиях.
Эксперты университета в Великобритании отмечают, что заметили эту тактику в нынешнем году. Но сама операция, предположительно, ведётся, по меньшей мере, с 2018-го года. В последнее время усилия троллей сконцентрированы на выводе западных войск из Афганистана.
В качестве примера исследователи указывают на 18 русскоязычных публикаций, в которых использовались комментарии под статьями в США и Великобритании о захвате Кабула талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено). Якобы они были созданы с целью поддержать утверждения о конце либеральной демократии, крахе НАТО или содержали линки, связанные с событиями на Украине.
Также, как пишет "Би-би-си", британские эксперты выявили примерно 240 материалов, в которых были размещены провокационные пророссийские или антизападные заявления в ответ на статьи, имеющие отношения к России. Отмечается, что это делалось с целью продемонстрировать значительную поддержку западными гражданами России, президента Владимира Путина или определённой политики.
Российские власти периодически отвергают обвинения в причастности к пропаганде и распространению дезинформации.
Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии
Минский областной суд огласил приговор по делу членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марии Колесниковой и Максима Знака. Колесникова получила 11 лет колонии, Знак – 10 лет колонии. Обвинение запрашивало для них по 12 лет колонии.
Их признали виновными в публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности, создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. О суде известно мало, так как процесс проходил в закрытом режиме. По словам адвоката Колесниковой Владимира Пыльченко, это решение было обосновано тем, что в материалах дела есть "сведения об организации, тактике и методах оперативно-розыскной деятельности", а они относятся к охраняемой законом тайне.
Весь Координационный совет следствие сочло "экстремистским формированием", настоящей целью создания которого была "координация протестной активности" и действий, направленных на захват власти и разжигание вражды в обществе.
Колесникова и Знак, по версии следствия, призывали к захвату государственной власти с использованием СМИ или интернета – но неизвестно, в каких именно высказываниях содержались такие призывы. В релизе прокуратуры говорится, что они "публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской", говорили об "утрате народом Беларуси доверия к органам власти" и призывали к забастовкам.
Максим Знак в интервью Deutsche Welle называл текст обвинения похожим "на сценарий голливудского блокбастера, в котором мелкими буквами в конце помечено: "основано на реальных событиях".
Представляющий интересы Марии Колесниковой адвокат Владимир Пыльченко говорит, что, несмотря на "внушительный объем материалов, обвинение не располагает достоверными и достаточными доказательствами виновности". "Материалы, которые сторона обвинения считает доказательствами – это в основном распечатки из интернета общедоступных сведений; показания свидетелей, которые очень мало сообщают о фактических обстоятельствах, входящих в предмет доказывания; заключения экспертов, которые мы оспариваем практически по всем критериям оценки доказательств: они недопустимы, недостоверны и недостаточны для каких-либо выводов", – отмечают защитники Максима Знака.
- Мария Колесникова и Максим Знак играли активную роль в массовых уличных протестах против объявленной властями победы Александра Лукашенко на президентских выборах прошлого года. Колесникова стала одним из самых узнаваемых лиц протеста, она входила в так называемое "женское трио" вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало.
Первая за 1.5 года очная встреча Абашидзе и Карасина может пройти в октябре
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Газете.Ru» рассказал о контактах со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе, не исключив возобновления очных переговоров в октябре.
«К сожалению, вот уже полтора года мы не встречаемся очно в силу понятных причин (пандемия COVID-19 — ред.). Но буквально два дня назад мы разговаривали с ним, и кстати продолжаем активно общаться в режиме видеоконференций вместе с представителями с обеих сторон МИДа и Министерства транспорта. Хотим все-таки надеяться, что в октябре, может быть во второй половине октября, нам удастся пообщаться и очно. Так что работа продолжается. И, естественно, когда люди работают, они рассчитывают, что у них будет получаться главное, а именно – продвижение вперед наших двусторонних отношений, воспитание их в духе добрососедства и братства. Будем на это рассчитывать и к этому идти», – отметил сенатор.
По его словам, в рамках диалога с Абашидзе обсуждаются двусторонние вопросы – от транспортных до торговых и гуманитарных. Карасин добавил, что тема возобновления авиасообщения также актуальна, но ей мешает эпидемиологическая ситуация.
«Грузия закрыта для внешнего мира. О каком авиасообщении вы говорите? Они год были закрыты для внешнего мира — никого не впускали, никого не выпускали. Поэтому тема по-прежнему актуальна, она обсуждается, но все зависит прежде всего от борьбы с COVID-19», – подчеркнул сенатор.
Карасин также отметил, что «крикливые русофобы и эмоции по-прежнему кипят в Тбилиси», а «русофобия напрямую влияет на наше публичное восприятие, общественное мнение России».
- Ранее спецпредставитель премьера Грузии по связам с РФ Зураб Абашидзе объявил, что готов переговорить с Григорием Карасиным в начале октября, в том числе обсудить вопрос о возобновлении авиасообщения.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 сентября заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Тбилиси – при условии, что «Грузия хочет нормально жить с Россией».
Талибы объявили о победе над силами оппозиции в Панджшере
Получить независимое подтверждение информации пока невозможно
Движение "Талибан" (признано в России террористической организацией и запрещено) объявило о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Исламисты утверждают, что полностью контролируют регион.
Панджшер оставался последней территорией в Афганистане вне контроля талибов, недавно вернувшихся к власти в стране.
Оппозиция в Панджшере отвергает утверждения, что талибы нанесли ей окончательное поражение. Но получить независимое подтверждение какой-либо информации оттуда пока сложно. Бойцы радикального исламистского движения отрезали телефонную связь, интернет и линии электропередачи.
Большая часть территории Афганистана перешла в руки талибов три недели назад. 15 августа они заняли столицу страны Кабул. Это привело к развалу правительства, которое поддерживали западные союзники.
Ожидается, что со дня на день талибы могут объявить о новом правительстве. В Панджшерской долине, расположенной в ста километрах к северо-востоку от Кабула, всё это время шли тяжёлые бои. Вызов "Талибану" там бросили противники исламистского движения, объединившиеся в Национальный фронт сопротивления Афганистана.
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил 6 сентября, что Панджшер сейчас полностью под контролем новых властей. "С этой победой удалось вытащить страну из трясины войны", - подчеркнул Муджахид. Но представитель сил сопротивления Майсам Назари его слова отверг. Он рассказал Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что Национальный фронт по-прежнему в Панджшере на всех стратегических позициях и продолжает борьбу.
Во время пресс-конференции, которую в понедельник дал Забихулла Муджахид, лидер Национального фронта сопротивления Ахмад Масуд написал в Твиттере, что он в безопасности.
До сих пор противники талибов отвергали любые утверждения, что регион сдался силам "Талибана", отмечает "Би-би-си".
На некоторых снимках, появившихся в соцсетях, бойцы "Талибана" видны стоящими напротив резиденции губернатора провинции Панджшер в Базараке.
5 сентября лидер сопротивления Масуд заявил о поддержке плана исламских богословов, выступивших за переговоры по Панджшеру с целью прекращения боевых действий. Масуд одновременно призвал руководство "Талибана" завершить все операции в регионе. Реакции из Кабула не последовало.
Также 5 сентября Национальный фронт подтвердил сведения о гибели в перестрелках с талибами двух своих видных соратников - генерала Абдулы Вудода Зары и пресс-секретаря, журналиста Фахима Дашти.
В Грузии выявлено 1120 новых случаев коронавируса, 4905 человек выздоровели, 61 пациент скончался
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 61 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7867.
За сутки в стране выявили 1120 новых случаев коронавируса. Накануне провели 16 149 тестов: PCR-тестов – 7309, экспресс–тестов на антиген – 8840.
Выздоровели еще 4905 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 565 957, выздоровевших – 519 673.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,94%, за последние 14 дней составляет 9,15%, за неделю – 8,19%.
Из 38 391 активного случая заражения тяжело больны 1572, на искусственном дыхании находятся 414 пациентов.
За сутки вакцинированы от коронавируса 16 298 человек, всего в Грузии использовано 1 326 033 вакцин.
В Тбилиси прибыла делегация конгрессменов США
В Тбилиси сегодня начинаются встречи в рамках визита делегации конгрессменов США, сообщает МИД Грузии.
В состав делегации входят конгрессмены: Алекс Ксавьер Мун (Западная Вирджиния), Брайан Джордж Стил (Висконсин), Келли Майкл Армстронг (Северная Дакота), Кэрол Девин Миллер (Западная Вирджиния) и Рональд Джин Эстес (Канзас).
Конгрессмены пробудут в Грузии три дня – до 9 сентября. Как пишет агентство «Новости-Грузия», основными темами встреч станут стратегическое сотрудничество между двумя странами и безопасность.
В МИД Грузии отмечают, что конгрессмены, которые представляют различные комитеты Конгресса, проведут встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и министром экономики и устойчивого развития Натией Турнава.
Также запланирована встреча в парламенте Грузии и поездка на разделительную линию в регионе Шида Картли.
Прибывшие в Грузию конгрессмены являются соспонсорами инициированного Палатой представителей США «Акта в поддержку Грузии».
Визит организован Ассоциацией дружбы США-Грузия. В состав делегации также входит президент Ассоциации и почетный консул Грузии в Сан-Диего Мелор Ципурия, – сказано в сообщении МИД.
В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист
В Грузии после восхождения на гору Тетнулди в Верхней Сванетии погиб украинский альпинист Петр Борис, он стал жертвой несчастного случая. Об этом сообщили в украинской скаутской организации «Пласт».
«С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким», – говорится в сообщении организации.
Родные погибшего занимаются организацией транспортировки тела в Украину. Дату и место похорон альпиниста пообещали сообщить позже.
В начале июля во время спуска с горы Тетнулди погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Он сорвался со снежного склона на высоте 3400 метров, пишет издание ZN.UA.
Отстранённый от власти президент Гвинеи находится в руках путчистов
83-летний президент находится в руках путчистов
В Гвинее произошла попытка государственного переворота. Бойцы войск специального назначения в воскресенье, 5 сентября, опубликовали видеообращение и заявили об аресте президента Альфа Конде, правившего страной более десяти лет. В министерстве обороны Гвинеи опровергли захват лидера государства и заверили, что вытеснили группу нападавших из президентского дворца. Позже лидеру путчистов удалось получить доступ к эфиру государственного телеканала RTG. Он подтвердил захват президента, сообщило Международное французское радио.
83-летний Альфа Конде управляет Гвинеей с 2010 года. В 2020 году его переизбрали на третий срок с результатом почти в 60% голосов.
Согласно законам Гвинеи, Конде не мог выдвинуть свою кандидатуру в третий раз — число президентских мандатов в стране ограничено двумя. Однако власти провели референдум по изменению конституции, который позволил Конде остаться у власти.
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Ахмад Масуд заявил о готовности вступить в переговоры с талибами
Глава Национального фронта сопротивления Афганистана (НФСА) Ахмад Масуд на своей странице в Facebook приветствовал предложения противоборствующей стороны о начале переговоров для урегулирования конфликта. Как сообщает Reuters, ранее силы Талибана (группировка запрещена в России) заявили, что прорвались в столицу Панджшера, город Базарак, после установления своей власти в соседних районах.
«Для достижения прочного мира НФСА готов прекратить боевые действия при условии, что Талибан также прекратит свои атаки и военные действия в Панджшере и Андарабе», – слова Ахмада Масуда приводит агентство Reuters.
Ранее афганские СМИ сообщили, что совет исламских богословов (улемов) призвал Талибан согласиться на урегулирование путем переговоров, чтобы положить конец боевым действиям в Панджшере.
Грузинский моряк погиб в Испании
Грузинский моряк погиб в Испании. Информацию распространяет Аджарское телевидение со ссылкой на Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.
По предварительной информации, трагедия произошла из-за неправильного хранения груза на танкере. После утечки химического вещества отравились три человека, включая моряка из Грузии.
Другие подробности на данном этапе не известны. Точную причину смерти молодого мужчины установит экспертиза.
Как сообщили в ведомстве, посольство Грузии прорабатывает вопрос о возвращении тела умершего на родину. К процессу подключены Министерство иностранных дел и Агентство морского транспорта.
В Тбилиси от коронавируса вылечили 111-летнюю женщину
В Республиканской больнице Тбилиси от коронавируса вылечили 111-летнюю женщину, агентство IPN. Пациентка – Леонила Гваджава 1910 года рождения, была госпитализирована вскоре после подтверждения COVID-19.
«Она выполняла все указания врачей. Была очень мотивирована, чтобы выздороветь и полностью прошла курс лечения», - сказали журналистам в клинике.
Долгожительница покинет клинику завтра, 6 сентября.
Сейчас в Республиканской больнице от ковида также лечится 80-летний сын Гваджава. По словам врачей, он идет на поправку и сейчас чувствует себя лучше.
В прошлом Леонила Гваджава работала учителем географии в школе №1 города Чхороцку (регион Самегрело и Земо Сванети). У нее двое детей, семь внуков, десять правнуков и четыре праправнука.
В Georgian Airways назвали причины аварийной посадки своего самолета
Причиной аварийной посадки пассажирского самолета Georgian Airways в Тбилисском международном аэропорту стала неисправность шасси. Об этом журналистам сообщил гендиректор грузинской авиакомпании Роман Бокерия, передает агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня Georgian Airways обычно выполняла рейс Тбилиси-Вена, однако после взлета бортовой компьютер дал пилотам сигнал, что шасси не закрылось… Соответственно, пилот, как это полагается, очень быстро принял решение вернуться назад в Тбилисский международный аэропорт, вызвал группу, чтобы оценить, исправить неполадки и уже после оценки осуществить этот рейс. Исходя из того, что борт был полностью заправлен, потребовалось израсходовать топливо, поскольку сажать самолет с полным баком невозможно», - сказал Бокерия.
Он подчеркнул, что капитан борта высокопрофессионально осуществил посадку, благодаря чему ни один из примерно 180 пассажиров и членов экипажа не пострадал.
«Все пассажиры – в безопасности, они переведены в терминал ожидания», - добавил гендиректор авиакомпании.
Бокерия заверил, что перед вылетом лайнер прошел техническую проверку. После посадки неисправность удалось устранить. Запланированный рейс Тбилиси-Вена будет выполнен в ближайшие часы на том же самолете.
«Осуществлена проверка самолета. Неполадки были очень незначительными… Неполадки устранены, и рейс Тбилиси-Вена будет выполнен», - сказал Бокерия.
Генерал Милли: В Афганистане может вспыхнуть гражданская война
Глава Объединенного комитета начальников штабов считает «весьма вероятным» возникновение в Афганистане условий, при которых вспыхнет гражданская война. В интервью американскому каналу Fox News Марк Милли предупредил об опасности возрождения террористических группировок в Афганистане.
Милли, один из главных военных руководителей США, усомнился, что талибы, которые до сих пор не смогли сформировать свое правительство, сумеют консолидировать власть и установить эффективное управление. Это может привести к гражданской войне, которая, в свою очередь, может открыть предпосылки для воссоздания «Аль-Кайды» или подъема террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
Генерал Марк Милли заявил, что на возрождение терроризма в Афганистане может потребоваться от одного до трех лет. «Голос Америки» обращает внимание на то, что власть талибов в Афганистане была свергнута в конце 2001 года в результате вторжения в эту страну вооруженных сил США. Администрация президента Джорджа Буша объявила войну терроризму и направила в Афганистан десятки тысяч своих военнослужащих.
Это стало ответом Вашингтона на крупнейшие террористические нападения на США 11 сентября 2001 года.
Грузия должна получить еще три миллиона доз вакцин против COVID-19
Власти Грузии работают над тем, чтобы получить еще 3 миллиона доз вакцин от коронавируса китайской компании Sinopharm и американо-немецкого препарата Pfizer/BioNTech. Об этом заявил сегодня, 5 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Мы работаем над ввозом 1 миллиона доз Sinopharm и двух миллионов доз Pfizer, что определенно поможет нам в ближайшие месяцы. Конечно же, в этой ситуации выход - вакцинация, и я хотел бы призвать наше население включиться в процесс вакцинации», - сказал Гарибашвили.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. По состоянию на 5 сентября в стране провели 1 314 104 прививки от коронавируса. При этом полностью вакцинированы 475 748 человек, что составляет 16,7% от взрослого населения страны.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Лица старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinovac или Sinopharm. При этом сделать прививку можно как по предварительной записи, пройдя регистрацию на сайте Минздрава, так и в порядке живой очереди, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пассажирский лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси
Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси-Вена, сегодня, 5 сентября, совершил аварийную посадку в аэропорту грузинской столицы. Об этом сообщает телеканал «Формула».
На борту находилось до 180 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На взлетно-посадочной полосе мобилизованы сотрудники аэропорта, полицейские, спасатели и бригады «скорой».
Согласно распространившейся информации, экипаж принял решение об аварийной посадке вскоре после взлета из-за неисправности шасси. Примерно два часа самолет оставался в воздухе, чтобы опустошить топливный бак.
В Georgian Airways до сих пор не делали комментариев и не выступали с официальными разъяснениями.
«Формула» отмечает, что, несмотря на инцидент, Тбилисский международный аэропорт работает в обычном режиме и все рейсы выполняются по расписанию.
Гарибашвили обещает поставить на ноги село и победить безработицу в Грузии
Власти Грузии планируют реализовать новые проекты и расширить уже существующие программы, чтобы победить безработицу и преодолеть бедность. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на презентации кандидата «Грузинской мечты» в мэры Цагери Георгия Немсадзе.
«За последние восемь лет сделано очень много дел. На эту тему мы активно отчитываемся перед населением, будь то инфраструктура, содержание дорог, водоснабжение, работы по газификации, запуск и реализация действительно впечатляющих и ощутимых проектов в сфере сельского хозяйства.
По направлению местного производства мы приняли ощутимые шаги – это программы «Производи в Грузии», «Льготный агрокредит», «Внедри будущее» и множество других проектов, которые мы реализовали вместе. В результате были созданы новые рабочие места, к нашему народу пришло богатство и процветание, хотя мы прекрасно понимаем, что этого недостаточно.
Все мы прекрасно понимаем, что главная проблема и вызов для нашего дорогого народа – это безработица и бедность. Нашей главной заботой и задачей должно быть скорейшее преодоление бедности и безработицы. Для этого правительство планирует реализовать очень масштабные проекты. Мы предприняли очень эффективные шаги в области сельского хозяйства и сейчас начинаем очень масштабную работу. Нам еще нужно расширить перечисленные мною программы. В ближайшие годы на реальное возрождение сельского хозяйства будет потрачено 7 миллиардов лари, что поставит на ноги село, укрепит регионы и обеспечит занятость населения», - заявил Гарибашвили.
Во втором квартале 2021 года уровень безработицы в Грузии увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 22,1%.
Согласно результатам последнего опроса «Национального демократического института международных отношений» (NDI Georgia), более 40% населения Грузии считают главной проблемой для общества безработицу.
В Черногории произошли жестокие столкновения полиции с протестующими
Митинг против интронизации сербского патриарха Иоанникия в Черногории привел к столкновениям полиции с его участниками. Протестующие бросали камни и бутылки, в ответ полиция применила слезоточивый газ.
Черногорские националисты расценивают назначение Белградом своего митрополита как попытку Сербской православной церкви расширить влияние в стране и в дальнейшем вернуть Черногорию под контроль Сербии.
«Мы стоим на баррикадах, потому что нам надоело, что Белград отрицает существование нашего суверенного народа и диктует нам, какие у нас есть религиозные права», - сказала Reuters протестующая Анджела Иванович.
Протестующих поддерживает президент Черногории Мило Джуканович. Он призвал их сорвать инаугурацию Иоаники II на высший духовный пост и не допустить, чтобы он стал митрополитом Черногории. До выборов он инициировал закон, позволяющий государству претендовать на церковную собственность.
В субботу сотни протестующих установили баррикады, чтобы заблокировать дорогу к монастырю в городе Цетин, по которой новый митрополит Иоанникий должен был добираться до монастыря. В итоге его доставили на церемонию на вертолете.
Просербский премьер-министр Здравко Кривокапич назвал протесты «террористическими актами». В столице Подгорице тысячи людей собрались, чтобы наоборот приветствовать сербского патриарха.
- По данным последней переписи населения, около трети черногорцев – 630 тысяч человек – идентифицируют себя как этнические сербы.
- Черногория провозгласила себя независимой от Сербии страной в 2006 году, но ее церковь остается в ведении Сербской православной церкви.
«Оставьте меня в покое»: Халимат Тарамова записала видеообращение
В инстаграм-аккаунет pro_chechnya появилось видеообращение Халимат Тарамовой – 22-летней чеченки, которую в июне силой вернули домой из кризисного центра для женщин в Махачкале.
Девушка утверждает, что «вынуждена» записать обращение, потому что люди распространяют ложные слухи о том, что ее «убили, держат в подвале, притесняют». Она попросила «оставить в покое» ее и ее семью.
Видео также запостил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
- Тарамова, дочь бывшего министра ЖКХ Чечни Аюба Тарамова, уехала в начале июня из Грозного в Махачкалу – в квартиру, в которой помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. До этого она записала видеообращение, в котором рассказала, что подвергалась насилию в семье из-за своей сексуальной ориентации. Тарамова попросила не раскрывать ее местонахождение.
- Вечером 10 июня в махачкалинскую квартиру, где находилась девушка, ворвались дагестанские и чеченские полицейские, которые задержали всех находившихся там женщин и доставили их в РОВД. Уже оттуда Тарамову вывезли в Чечню. При этом, по словам подруги Тарамовой Анны Маныловой, с которой та приехала из Грозного в махачкалинский шелтер, Халимат «каждый день говорила, что могут прийти люди из МВД, забрать ее на пытки или убить».
- Издание «Медуза» (включено в реестр «иностранных агентов») выяснило, что до первого побега девушку пытались «вылечить» от отношений с Анной Маныловой в клинике Invia Elite.
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На телеканале «Грозный» был подробный сюжет про судьбу Тарамовой, где девушку показали в кругу семьи. Она утверждала, что у нее все в порядке. 18 июня главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что разговаривала с Халимат по телефону. С Тарамовой ее якобы связал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. По словам Симоньян, ей девушка так же сообщила, что у нее все хорошо, и главное, чтобы СМИ перестали о ней писать.
- 11 августа издание Baza написало, что Халимат Тарамова якобы попыталась бежать во второй раз, но ее задержали на границе Чечни и Дагестана, отследив по камерам, и теперь она снова дома.
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