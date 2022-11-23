Шотландии отказано в организации референдума о независимости

Верховный суд Великобритании постановил, что законодатели в Шотландии не вправе организовывать второй референдум о независимости без согласия правительства Соединённого Королевства.

Дело было передано в суд после того, как первый министр Шотландии Никола Стёрджен представила планы проведения второго голосования 19 октября будущего года. С запросом обратилась королевский адвокат Дороти Бейн.

Как заявил в среду председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид, у шотландского парламента нет права издавать законы, касающиеся референдума о независимости этой части королевства. Решение означает, что главный юрист шотландского правительства не сможет утвердить соответствующие документы для их расмотрения местными законодателями.

Кабинет министров Великобритании противится проведению второго плебисцита. В Лондоне настаивают, что вопрос о независимости был решён на референдуме 2014 года. "Против" тогда высказались 55% жителей Шотландии. Поддерживающая отделение Шотландская национальная партия настаивает на повторном голосовании.

Опросы, которые проводились в последние годы, показывали, что избиратели в Шотландии примерно разделены по этому вопросу.