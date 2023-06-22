Шойгу: контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек

На службу по контракту поступили 114 тысяч человек, ещё 52 тысячи – это добровольцы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза. Период он не уточнил.

По словам Шойгу, в среднем за сутки контракты подписывают 1336 человек.

«То есть каждые сутки получаем полк», – заявил министр. Он отметил, что в силу этого «ведомство не видит необходимости в новых добровольцах».

Кроме того, к концу июня Россия сформирует резервную армию, а в ближайшее время – армейский корпус, сообщил министр.

Неделю назад президент России Владимир Путин утверждал, что в этом году контракты заключили уже 150 тысяч человек, ещё есть шесть тысяч добровольцев – «достаточно для выполнения всех боевых задач». Кого именно Шойгу и Путин считают «добровольцами», не уточняется.