Шойгу: контракты с Минобороны подписали 114 тысяч человек

На службу по контракту поступили 114 тысяч человек, ещё 52 тысячи – это добровольцы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания Совбеза. Период он не уточнил.
По словам Шойгу, в среднем за сутки контракты подписывают 1336 человек.
«То есть каждые сутки получаем полк», – заявил министр. Он отметил, что в силу этого «ведомство не видит необходимости в новых добровольцах».
Кроме того, к концу июня Россия сформирует резервную армию, а в ближайшее время – армейский корпус, сообщил министр.
Неделю назад президент России Владимир Путин утверждал, что в этом году контракты заключили уже 150 тысяч человек, ещё есть шесть тысяч добровольцев – «достаточно для выполнения всех боевых задач». Кого именно Шойгу и Путин считают «добровольцами», не уточняется.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
- По словам Шойгу, за время объявленной мобилизации на войну призвали 300 тысяч человек. Согласно официальной версии, с ноября военкоматы ведут набор в войска добровольцев и контрактников.