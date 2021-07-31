Штамм «Дельта» может передаваться через тех, кто уже вакцинирован

В Тбилиси разыскивают гражданку Австралии - Шана Брук (Shanae Brooke) больше года назад приехала в Грузию и работала преподавателем английского языка.

Шана пропала накануне днем, сообщают «Новости-Грузия». Не исключено, что на нее напали. Об этом написали в социальной сети ее друзья. Они просят всех сообщить информацию о возможном местонахождении Шаны.

В МВД Грузии заявляют, что ведется работа по розыску молодой женщины, а также расследование по статье 143 УК кодекса, что предусматривает незаконное ограничение свободы.

«Мы точно не знаем, что с ней произошло, однако есть определенные признаки того, что на нее могли напасть. Полиция обнаружила, что телефон Шаны находится где-то в районе Мтацминда, а группы спасателей работали ночью по всему району. К сожалению, пока нет никаких новостей», - пишет знакомый австралийки в социальной сети.

«Она часто ходила в походы в горы возле Тбилиси. Поэтому прогулка на Мтацминда не была для нее чем-то необычным. Вчера она вышла из дома где-то около половины четвертого и направилась к Мтацминда. К четырем она позвонила другу в США, просто, чтобы поговорить. Где-то через полчаса к этому человеку снова поступил звонок и было слышно, что она кричала: «Прошу вас, уберите от меня руки». Видимо, на нее кто-то напал и она автоматически позвонила на последний номер», - сообщил журналистам друг пропавшей девушки Росс Томпсон.

Сегодня с 7 утра он организовал поисковую группу из проживающих в Грузии иностранцев и их местных друзей, которые осматривают территорию лесопарка на Мтацминда, чтобы разыскать девушку или какие-то следы пропавшей.

«Мы шокированы случившимся! Просим всех помочь нам в поисках. Очень многие люди пользуются прогулочной дорожкой на Мтацминда и мы должны убедиться в том, что здесь безопасно», - заявили журналистам друзья Шаны.