Швейцария выделит Украине 100 млн франков на разминирование

Правительство Швейцарии в пятницу одобрило выделение Украине 100 миллионов франков (109 миллионов долларов) на разминирование. Программа рассчитана на четыре года: с 2024 по 2027 год. Речь идет о гуманитарном разминировании: саперные работы будут производиться не на поле боя, а в жилых и сельскохозяйственных районах.

Швейцария уже оказывала помощь Украине в этом вопросе. В 2022–2023 годах она направила воюющей стране 15,2 миллиона франков, поставила машины для обезвреживания мин. Новый пакет помощи позволит передать Киеву необходимое оборудование и вести обучение украинских саперов.

В заявлении швейцарских властей подчеркивается, что разминирование сельскохозяйственных земель имеет ключевую важность не только для Украины, но и для благополучия всего мира, который во многом зависит от украинской агропродукции.