СК спустя месяц возбудил уголовное дело о покушении на Симоньян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора прокремлевского телеканала RT Маргариту Симоньян спустя месяц после ареста подозреваемых. Об этом сообщает «Медиазона», в распоряжении которой оказалось постановление ведомства.

Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству по найму из-за политической и национальной ненависти и хранении оружия с боеприпасами.

В постановлении следователя упоминаются только двое арестованных - это 22-летний Егор Савельев и 18-летний Михаил Балашов. Последнего ФСБ называет лидером некой неонацистской группировки «Параграф 88». По версии следствия, «неустановленные лица» связались с Балашовым и пообещали 50 тысяч долларов за убийство Симоньян. Савельев якобы помогал ему следить за домом главреда RT. Балашова задержали в тот момент, когда он проник в чужой гараж, чтобы забрать из тайника автомат АК-74 и патроны.

О журналистке Ксении Собчак, покушение на которую якобы также предотвратила ФСБ, в постановлении следствия не говорится.