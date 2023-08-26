СК спустя месяц возбудил уголовное дело о покушении на Симоньян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора прокремлевского телеканала RT Маргариту Симоньян спустя месяц после ареста подозреваемых. Об этом сообщает «Медиазона», в распоряжении которой оказалось постановление ведомства.
Дело возбуждено по статьям о приготовлении к убийству по найму из-за политической и национальной ненависти и хранении оружия с боеприпасами.
В постановлении следователя упоминаются только двое арестованных - это 22-летний Егор Савельев и 18-летний Михаил Балашов. Последнего ФСБ называет лидером некой неонацистской группировки «Параграф 88». По версии следствия, «неустановленные лица» связались с Балашовым и пообещали 50 тысяч долларов за убийство Симоньян. Савельев якобы помогал ему следить за домом главреда RT. Балашова задержали в тот момент, когда он проник в чужой гараж, чтобы забрать из тайника автомат АК-74 и патроны.
О журналистке Ксении Собчак, покушение на которую якобы также предотвратила ФСБ, в постановлении следствия не говорится.
- 15 июля ФСБ отчиталась о задержании в Москве и Рязанской области членов «неонацистской группировки» по подозрению в подготовке покушения на главного редактора прокремлевского телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. После этого Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых, но не по обвинениям в подготовке покушения, а по делу о хулиганстве. По версии суда, арестованные «в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан».
- The Insider со ссылкой на представителя неонацистского объединения NS/WP писал, что задержанных «пытают током и душат».