«Скифское золото» после 10 лет за границей вернулось в Украину

Коллекция «скифского золота», ранее хранившегося в музеях Крыма, вернулась в Украину после почти 10 лет пребывания в Нидерландах. Это стало возможным в результате решений нидерландских судов, постановивших, что коллекция не должна быть возвращена в аннексированный Крым, а быть передана властям Украины.

О том, что коллекция уже в Украине, сообщил расположенный в Киеве Национальный музей истории Украины. Именно эта организация будет теперь отвечать за хранение экспонатов - как сообщают украинские власти, до возвращения Крыма под контроль Киева.

Ранее Министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона договорились о возвращении экспонатов четырёх крымских музеев. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки. Они были отправлены на выставку в Амстердам в начале 2014 года, ещё до аннексии Крыма, и выставлялась в рамках экспозиции «Крым – золото и тайны Чёрного моря», которая проходила в Нидерландах с февраля по август 2014 года. После аннексии полуострова Россия настаивала на возврате коллекции в Крым, Украина оспорила это решение.

Решение о передаче «скифского золота» Украине Апелляционный суд в Амстердаме вынес ещё в октябре 2021 года. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов назвал его «фиговым листком, прикрывающим рейдерский захват». В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что доволен решением. «Мы всегда возвращаем своё. Вернули «скифское золото», вернём и Крым», – писал тогда он. В ходе переговоров о возвращении нидерландский музей отказался брать плату за хранение экспонатов. О предстоящем возвращении «скифского золота» в Украину стало известно на прошлой неделе.