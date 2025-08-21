Скончался грузинский музыкант Мамука Чарквиани

В возрасте 69 лет скончался известный грузинский музыкант Мамука Чарквиани. С 1995 года Мамука Чарквиани активно выступал на сцене, значительную часть его репертуара составляли песни на стихи отца, Джансуга Чарквиани.

Певец выпустил несколько альбомов и получил множество наград: в 1996 году на фестивале «Лига» он завоевал первую премию в номинации «Грузинская национальная песня» за композицию «Зелёные ветки»; в 1999 году он получил премию «Лучшая песня XX века» за песню «Вверх и вверх».

Позже он был награждён «Золотым диском» за лучшие песни года («Ты больше не моя», «Весна», «Апрель» и «Время матери»).

10 мая 2014 года перед Большим концертным залом филармонии была открыта звезда Мамуки Чарквиани.