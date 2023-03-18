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Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче МиГ-29
Исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь подписал соглашение с Украиной о передаче Киеву 13 истребителей советского производства МиГ-29 и двух комплексов противовоздушной обороны «Куб».
Надь отметил, что благодаря словацким технологиям Украина сможет защитить как можно больше человеческих жизней.
Минобороны Словакии также подчеркнуло, что безвозмездная передача Киеву военной техники отвечает внешнеполитическим интересам Братиславы и соответствует общим принципам международного права.
О том, что словацкое правительство одобрило передачу МиГ-29 Украине, стало известно в пятницу, 17 марта. По всей вероятности, речь идет о десяти истребителях, до сентября прошлого года находившихся на вооружении у Словакии и трех самолетах, уже снятых с вооружения. Их используют на запчасти.
По словам Надя, передаваемые Украине самолеты оцениваются в 400 миллиардов долларов. В качестве компенсации за истребители и часть ракетного комплекса Братислава получит 900 миллиардов евро от Европейского фонда мира и современные американские технологии на 700 миллионов долларов.
Об отправке четырех МиГ-29 Украине также заявила Польша.
- Украина просит о поставках боевых самолетов практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Польша и Словакия уже длительное время заявляли о возможности таких поставок, но не объявляли о них официально, ожидая согласования инициативы с западными союзниками. Вашингтон заявляет, что поставка истребителей – компетенция властей той или иной страны. Сами США не заявляли о намерении в обозримом будущем поставлять Украине свои боевые самолеты, в частности, F-16.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители «напоминают попытки утилизации старой ненужной техники». По его словам, самолеты «подлежат уничтожению», а их поставка не изменит ход боевых действий.
Другие новости дня
Власти Кубани запретили хоронить наемников ЧВК «Вагнер» в Бакинской
Власти Горячего Ключа запретили хоронить на кладбище в станице Бакинская убитых на войне против Украины наемников ЧВК «Вагнер», об этом заявил руководитель компании Евгений Пригожин. Он пригрозил главе администрации Сергею Белопольскому привезти тела убитых к нему домой.
17 марта пресс-служба Пригожина опубликовала его аудиосообщение, в котором говорилось, что глава администрации хочет запретить погребения вагнеровцев из-за нежелательного внимания журналистов к кладбищу в Бакинской.
«Единственное, что заставило его перестать вставлять палки в колеса, это мое обещание, что, если нам не дадут хоронить наших бойцов,.. я привезу их тела и поставлю у него дома в гостиной. После этого он заглох, но робко повторял, что кто-то там наверху приказал ему прекратить», – сказал Пригожин.
Сегодня он подтвердил, что власти все-таки наложили запрет на новые захоронения. Несмотря на это Пригожин заявил, что намеченные на 19 марта похороны все равно состоятся и позвал на церемонию журналистов.
Власти Горячего Ключа не комментируют эту ситуацию. На звонки редакции Кавказ.Реалии в приемной главы Сергея Белопольского и в администрации Бакинского сельского округа не ответили.
Ранее Пригожин подтвердил, что на кладбище в станице Бакинская хоронят в том числе тех наемников, которые не оставили указание, где именно они хотят быть погребенными. При этом в декабре 2022 года глава ЧВК «Вагнер» заявил, что участок для кладбища в Бакинской был выделен «при поддержке администрации Краснодарского края».
Первые захоронения убитых в Украине наемников ЧВК «Вагнер» журналисты и активисты обнаружили в конце прошлого года. Редакция Кавказ.Реалии изучила могильные таблички и выяснила: подавляющее большинство похороненных были приговорены к длительным срокам за тяжкие преступления, должны были отбывать наказание в колониях строгого режима, но вместо этого отправились на войну против соседней страны.
- ЧВК «Вагнер» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимали или принимают участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине. Глава ЧВК «Вагнер» – предприниматель Евгений Пригожин, известный дружбой с президентом Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Вербовать заключенных Пригожин начал после нескольких поражений российской армии на территории Украины. По условиям контракта, осужденные, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой. Им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.
- ЧВК «Вагнер» открыла в период со 2-го по 4-е марта по меньшей мере три новых вербовочных пункта на базе российских спортивных клубов. Один из них - в спортивном клубе «Антарес» в Ростове-на-Дону.
- На кладбище ЧВК «Вагнер» в станице Бакинской в Краснодарском крае появились порядка восьмидесяти новых могил за период с 2 по 23 февраля. На трети из них пока нет табличек, сообщил редакции Кавказ.Реалии ведущий подсчет захоронений убитых на войне против Украины российских солдат кубанский активист Виталий Вотановский. Сейчас здесь порядка 400 захоронений.
Джеймс Клеверли: Мы не будем стоять в стороне, пока Москва угрожает соседям
Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет поддерживать соседей России, сталкивающихся с ее агрессией, пишет SOVA.
В ходе визита в Грузии глава Форин-офиса посетил, кроме прочего, село Одзиси, расположенного близ линии разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. После этого в своем Twitter он написал: «Великобритания не будет стоять в стороне, пока Москва угрожает суверенитету своих соседей».
Глава британского МИДа также поделился коротким видео, в котором говорится: «Колючая проволока. Установка заборов. Вооруженные патрули. Все эти тактики используются русскими для вторжения на территорию Грузии. Они разделяют семьи, отделяют людей от их земли, их религиозных мест и сеют страх. Великобритания работает с Грузией, чтобы укрепить ее защиту от этой агрессии. Мы поддерживаем грузинский народ в защите его суверенитета и демократии».
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию наемников
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию участников войны, в том числе добровольцев, грозит уголовное наказание. Соответствующие поправки 14 марта приняла Госдума.
Закон вносит правки в две статьи Уголовного кодекса – за так называемые фейки и за дискредитацию российской армии.
Теперь по этой статье о фейках грозит пять лет колонии, а не три. За фейки об участниках войны и добровольцах, повлекшие тяжкие последствия, грозит до 15 лет колонии. Этот срок не изменился.
Наказание за дискредитацию армии, если действия принесли вред здоровью и повлекли массовые беспорядки, увеличивается с пяти до семи лет.
Ввести уголовную ответственность за дискредитацию участников войны просил основатель так называемой ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Наемники его военной компании приравниваются к добровольцам.
Среди авторов законопроекта – глава Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая.
- Дискредитацией и распространением заведомо ложных сведений российские суды признают любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям. В частности – информацию о предполагаемых военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам и о жертвах среди мирного населения.
- По данным правозащитников, с начала войны по уголовным статьям за антивоенную позицию в России преследуют более 450 человек. Более 100 из них находятся в заключении.
Верхний порог цен включен еще на 300 медицинских препаратов в Грузии
С сегодняшнего дня, 18 марта, в Грузии вступил в силу верхний порог цен на 300 препаратов для лечения онкологии и различных хронических заболеваний, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Минздрав.
Всего референтные цены на данный момент введены на 1100 препаратов. Минздрав обещает, что постепенно список будет расширяться. Правительство пошло на эти меры, чтобы снизить цены на лекарства, обещая, что они уменьшатся в среднем на 40%.
Опубликован также список лекарств, включенных в программу.
Фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки продают лекарства дороже указанной цены, их будут штрафовать.
Референтная цена, определяемая для лекарственных средств, различна для оригинала и его аналога-дженерика.
В деле о гибели в Тбилиси 12-летней девочки есть еще одна версия, кроме убийства
История о гибели в тбилисском спальном районе 12-летней девочки обрастает множеством слухов и домыслов, а СМИ пишут, что дело об умышленном убийстве может быть переквалифицировано. Вторая версия – смерть от естественных причин, асфиксия во время приема пищи, попавшей в дыхательные пути. Рядом с телом был обнаружен надорванный пакет со снеком, пишет агентство «Новости-Грузия».
В бюро судебно-медицинской экспертизы Левана Самхараули заявили, что заключение о причине смерти будет в ближайшее время направлено следствию. Но на данный момент они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ни первую, ни вторую версии. МВД ведет расследование по статье 109 УК Грузии, что означает умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.
Грузинская служба Радио Свобода пишет, что после заключения экспертизы МВД может изменить классификацию дела.
Анна Янушайтите была обнаружена в ночь на 17 марта без сознания на пустыре возле улицы Иоане Петрици, в районе Диди Дигоми, примерно в 200 метрах от дома. Прибывшей на место бригаде скорой помощи реанимировать девочку не удалось.
Семья и соседи искали подростка несколько часов. Отец ребенка родом из Балтии, мама грузинка, последние несколько лет они постоянно жили в Грузии. Вечером девочка гуляла с родственником и должна была сама вернуться домой, паника началась почти сразу, когда она перестала отвечать на телефонные звонки.
Поиски начались около девяти вечера, девочку нашли около двух часов ночи. У ребенка была небольшая травма горла, синяки на теле – но, по внешней оценке, ни одно из этих повреждений не могло привести к смерти, пишут СМИ со ссылкой на слова очевидцев.
Известно, что семья не дала разрешение на вскрытие.
Место, где нашли девочку, это заброшенный неосвещенный участок, окруженный высотными жилыми домами и гаражами. Местные жители используют его обычно, чтобы срезать путь. Непосредственно на пустыре камер наблюдения нет, но недалеко они есть на нескольких зданиях и по ним можно отследить, кто шел в направлении места, где случалась трагедия, пишет Радио Свобода.
Reuters: российский бизнес просит Казахстан помочь с обходом санкций
В последние недели российские компании более активно просят своих казахстанских партнеров помочь с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семь источников.
Два собеседника агентства связывают возросший интерес с сообщениями о планах Анкары прекратить транзит санкционных товаров. Продавцы и покупатели во многом полагались на Турцию в обходе ограничений, создав сложную сеть цепочек поставок через третьи страны.
По данным источников, увеличилось число запросов из России о помощи в доставке многих товаров через сухопутную границу Казахстана с Россией. Ее протяженность составляет более семи тысяч километров.
Reuters приводит пример казахстанского предпринимателя, который рассказал, что ему предложили один миллион долларов за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии.
Правительство Казахстана на запрос агентства о комментариях не ответило.
Reuters отмечает, что Москва остается для Астаны крупнейшим торговым партнером. Экспорт из Казахстана в прошлом году вырос на четверть и приблизился к девяти миллиардам долларов. Например, экспорт подшипников вырос в два раза – до 111 миллионов долларов.
Станция метро «Гоциридзе» возобновила обслуживание пассажиров
Полная реабилитация и обновление станции метро «Гоциридзе» завершены, и станция обслуживает пассажиров в обычном режиме. Информацию об этом распространяет мэрия Тбилиси.
Обновленную станцию метро осмотрел мэр столицы Каха Каладзе.
«Работы по реабилитации станции метро «Гоциридзе» завершены. Как известно, все это время шли процедуры приема в эксплуатацию. Были определенные пробелы, нужно было исправить некоторые детали, которые, конечно же, были учтены. Прежде всего, я хотел бы извиниться перед общественностью, перед всеми, кто пользуется общественным транспортом, а конкретнее - метрополитеном, за то, что эта станция метро так долго была закрыта. Приходилось много раз пояснять, что было причиной задержки работ. К сожалению, есть компании, которые не выполняют и не могут выполнять свои обязательства по договору. В данном конкретном случае проблема была в том, что нам пришлось менять обе компании-контрактора, и из-за этого время затянулось», - сказал Каха Каладзе.
Сообщается, что рамках реабилитации были обновлены интерьер и экстерьер станции, перрон для посадки пассажиров теперь полостью перекрыт крышей, проведены работы по его укреплению. Также станция адаптирована для лиц с ОВЗ. Были отремонтированы помещения для сотрудников и в соответствии с современными стандартами изменена звуковая система. Бюджет проекта составил 4.7 млн лари, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Во Франции оппозиция требует вотума недоверия правительству
Оппозиционные партии Франции и группа независимых депутатов в Национальном собрании выдвинули вотум недоверия правительству. Это стало ответом на заявление премьер-министра Элизабет Борн о принятии пенсионной реформы в обход голосования в парламенте.
Накануне, во время многотысячных протестов, демонстрации привели к погромам, столкновениям с полицией и массовые задержания, информирует «Евроньюс».
Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионная реформа готовилась еще в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов «желтых жилетов» и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее правительство Элизабет Борн сделало выбор в пользу статьи 49.3 Конституции. Эта процедура, примененная в 100-й раз в истории Пятой республики, позволяет принять закон без голосования в Национальной Ассамблее (парламенте). Только вотум недоверия мог бы отменить решение правительства, отмечает «Евроньюс».
Французские СМИ отмечают, что абсолютное большинство, необходимое для свержения правительства, кажется труднодостижимым. Профсоюзы призывают продолжать забастовки и демонстрации.
Авиакомпании США просят запретить полеты конкурентов над Россией
Американские авиакомпании призывают Белый дом и Конгресс запретить иностранным авиакомпаниям летать в США через воздушное пространство России. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на свои источники.
Американские авиакомпании жалуются, что они оказались в крайне невыгодном положении по сравнению с азиатскими конкурентами, поскольку не могут летать в Азию кратчайшими маршрутами – через Северный Ледовитый океан и Россию. Россия закрыла для них свое воздушное пространство после аналогичного запрета США для российских авиаперевозчиков, ставшего ответом на вторжение России в Украину.
Из-за этого американским авиакомпаниям приходится удлинять маршруты, сокращать полезную нагрузку с целью экономии горючего, которого может не хватить для совершения полета при неблагоприятных погодных условиях. В итоге затраты на полеты у иностранных конкурентов ниже, а полеты занимают меньше времени.
По оценке лоббистской группы Airlines for America, американские компании потеряли за год около двух миллиардов долларов. Основными бенефициарами происходящего стали авиакомпании Emirates, Air India и China Eastern Airlines. Лоббисты призывают власти США создать равные условия для конкуренции американских и иностранных авиаперевозчиков.
По данным New York Times, в министерстве транспорта подготовили проект распоряжения, согласно которому китайским авиакомпаниям будет запрещено использовать российское воздушное пространство в течение их полетов в США. Вместе с тем в администрации президента Джо Байдена опасаются, что подобное решение в отношении индийской авиакомпании может вызвать нежелательные трения с Индией.
За введение подобного запрета выступили влиятельные сенаторы. В письме в Госдепартамент и министерство транспорта руководители сенатского комитета по внешнеполитическим вопросам Боб Менендес и Джим Риш отмечают, что при полетах над российской территорией авиакомпании могут оказаться в ситуации, когда им необходима вынужденная посадка или они могут быть принуждены к посадке. В таких случаях американские граждане, находящиеся на борту, могут оказаться объектом внимания российских властей.
Сторонники запрета также подчеркивают, что Россия находится в состоянии войны, что может представлять опасность для полетов над ее территорией.
ПВО Украины отразила атаки дронов, но несколько объектов были поражены
Во многих областях в центре и на востоке Украины вечером в пятницу объявили воздушную тревогу в связи с атакой дронов, сообщили украинские агентства.
В Киевской областной военной администрации призвали жителей находиться в безопасных местах до завершения сигнала «воздушная тревога».
Мэр города Ровно предупредил горожан о возможной атаке «Шахедов». Глава Житомирской областной военной администрации сообщил о готовности сил ПВО отразить налеты. Сообщения о взрывах поступили из Новомосковска Днепропетровской области.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал население не игнорировать сигнал тревоги: «Балалайки сбиваются силами ПВО. Но тревогу не игнорируйте».
Telegram-каналы сообщили о работе ПВО в Днепропетровской, Черниговской и Киевской областях.
«Украинская правда» сообщила, что российские войска 17 марта направили ударные беспилотники на объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области, в Днепровском районе уничтожено три дрона, но два беспилотных аппарата попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения. Работают все службы. Последствия атаки уточняются.
ЕС, США и Украина поддержали выдачу ордера на арест Путина
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. По словам дипломата, ордер на арест Владимира Путина - «это только начало пути», ведущего Россию к ответственности за преступления и жестокости, совершенные ею в отношении Украины.
«Мы ценим и поддерживаем работу МУС. Безнаказанности быть не может», - говорится в телеграм-канале представительства ЕС в России.
Президент США Джо Байден назвал решение МУС «оправданным». Путин «явно совершил военные преступления», сказал Байден. Решение суда он счел «сильной позицией». США, как и Россия, не признают компетенцию МУС.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли написал в твиттере, что все ответственные за военные преступления должны быть привлечены к суду. Дипломат выразил надежду на продолжение расследований.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МУС за принципиальность и готовность реально привлечь к ответственности тех, кто виновен. «Совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя государства-террориста», - подчеркнул Зеленский.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба так же приветствовал решение МУС. «Преступники будут призваны к ответу за похищения детей и другие международные преступления», - написал министр в твиттере.
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя решение суда, высказал предположение о еще большей эскалации конфликта России с Украиной, но «Запад показал, что пойдет до конца».
Вместе с тем, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в разговоре с корреспондентом Al Jazeera, отметил, что глава организации Антониу Гутерриш будет продолжать диалог со всеми, с кем нужно говорить для решения имеющихся проблем.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала выдачу ордеров на арест напоминание всем тем, кто совершает преступные действия. «Независимо от своих званий и должностей каждый из них может рано или поздно предстать пред судом», - отмечается в твиттере организации.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в России Марию Львову-Белову.
- МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений – насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва с 2016 года не является участником Римского статута, определяющего действия суда. В первой реакции на ордер вечером 17 марта представитель российского МИД Мария Захарова повторила этот тезис.
- Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что решения МУС «являются для Российской Федерации с точки зрения права ничтожными». При этом Песков назвал постановку вопроса в суде «возмутительной и неприемлемой».
Мэр Еревана Грачья Саргсян подал в отставку
Мэр Еревана Грачья Саргсян подал в отставку. Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании.
«Сейчас, когда приближаются выборы в Совет старейшин и сотрудничество между правительством и мэрией хорошее, я хочу объявить о своей отставке, я останусь с политической командой», - сказал Грачья Саргсян.
38-летний Грачья Саргсян занимает пост мэра больше года. Он стал мэром после отставки Айка Марутяна. Правящая команда выразила Марутяну вотум недоверия, поскольку на парламентских выборах после войны он не поддержал премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Радио Азатутюн.
Жители Еревана чаще всего видели Грачью Саргсяна на заседаниях, во время которых он не жалел подчиненных и расточал замечания. В последние месяцы активность в публичном пространстве проявлял вице-мэр Тигран Авинян, перерезая красные ленточки. Он также вместо мэра участвовал в заседаниях правительства.
Лидер ЕНД о решении Гааги: это сигнал путинистским режимам, в том числе Иванишвили
Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили прокомментировал выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина. По его словам, это решение – сигнал всем путинистским режимам, в том числе режиму олигарха Бидзины Иванишвили, пишет SOVA.
Хабеишвили считает, что Путина как политика больше не существует. В глазах всего цивилизованного мира он теперь – террорист.
«Хозяин Бидзины Иванишвили, всемирно признанный террорист Путин, фактически заперт в Москве. А это значит, что он больше не сможет поддерживать контакты с Европой, с цивилизованным миром, а если и решит это сделать, то будет арестован. Это конкретное решение, и мир теперь уже официально объявил его преступником. Путин больше не может покинуть Кремль и заперт в Москве. Это сигнал путинистским режимам, в том числе Бидзине Иванишвили, что санкции в их отношении становятся еще ближе и реальнее».
По словам Хабеишвили, политические дни «Русской мечты», как он называет правящую партию «Грузинская мечта», сочтены. Лидер ЕНД уверен: в мировую историю и историю страны нынешние власти войдут как главные путинисты и продолжатели дела Кремля в Грузии.
ООН подозревает Беларусь в преступлениях против человечности
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу опубликовало доклад, посвященный политическим репрессиям в Беларуси. ООН пришла к выводу, что масштаб репрессий таков, что может расцениваться как преступления против человечности.
В докладе рассматриваются преследования оппонентов авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко. Они приняли массовый характер в 2020 году, когда белорусы публично выразили несогласие с результатами президентских выборов. Последовавшие нарушения прав человека названы в докладе грубыми, масштабными и систематическими. По выводам ООН, эти нарушения продолжаются по сей день.
Исследование основано на утверждениях 207 жертв и свидетелей репрессий. Также ООН проанализировала более 2500 улик, включая фотографии, видеозаписи, медицинские данные и решения судов. Они свидетельствуют о неоправданном применении силы, случаях избиений, пыток, изнасилований, незаконных арестов и безнаказанного превышения властных полномочий. Авторы доклада считают эти случаи частью единой кампании по притеснению политических противников Лукашенко.
На следующей неделе доклад будет представлен на заседании Совета по правам человека ООН.
- На выборах, прошедших в августе 2020 года, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях и вбросах в ходе выборов. Многие противники Лукашенко считают, что именно Светлана Тихановская на самом деле одержала победу, однако результаты выборов сфальсифицировали.
- После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены режимом Лукашенко с беспрецедентной жестокостью. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек.
- Под давлением правоохранительных органов многие белорусские оппозиционеры были вынуждены покинуть страну. Те, кто оставался в ней, получали и по сей день продолжают получать длительные сроки тюремного заключения.
Турция начнет ратификацию членства Финляндии в НАТО
Турецкий парламент в ближайшие сроки начнет ратификацию вступления Финляндии в НАТО. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в пятницу на встрече со своим финским коллегой Сауле Ниннисте в Анкаре. Что касается вступления в НАТО Швеции, турецкие власти пока не готовы одобрить его. Со шведским правительством продолжаются переговоры.
За день до этого, в четверг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что венгерский парламент вынесет на голосование вопрос о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО 20 марта.
После начала военного вторжения России в Украину ранее нейтральные Финляндия и Швеция подали заявку на присоединение к блоку НАТО. Для одобрения заявки необходима ее ратификация всеми странами-членами альянса. Единственные из 30 стран НАТО, до сих пор не одобрившие соглашение - Турция и Венгрия.
В феврале Турция поддержала заявку Финляндии, потребовав, однако, от властей Швеции, чтобы они заняла более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК). Турция также требует от Швеции экстрадиции более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.
В парламенте Венгрии сроки голосования о ратификации несколько раз переносились. Глава канцелярии Виктора Орбана заявлял, что первым делом Венгрия должна принять антикоррупционное законодательство, а лишь после этого сможет заняться вопросами НАТО.
Венгерская оппозиция обвинила правящую партию Орбана в затягивании голосования. Орбан стремится к сохранению связей с Москвой, несмотря на российское военное вторжение в Украину.
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина
Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой», - говорится в пресс-релизе МУС.
Международный уголовный суд поясняет, что Путин и Львова-Белова подозреваются в незаконной депортации украинских детей. В четверг о том, что вывоз украинских детей на территорию России может считаться военным преступлением, заявила следственная комиссия ООН.
«Г-н Владимир Владимирович Путин [...], президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) and 8(2)(b)(viii) Римского статута)», - говорится в пресс-релизе.
Судьи Международного уголовного суда добавляют, что у них есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления.
Уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову МУС подозревает в том же преступлении согласно тем же статьям Римского статута, что и Путина.
«Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц», - говорится в сообщении Международного уголовного суда.
Россия не признает Международный уголовный суд и не подписывала его основополагащий документ, Римский статут. Об этом, реагируя на новость об ордерах, напомнила и представитель МИД России Мария Захарова.
«Решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет», - написала Захарова в соцсетях.
Несколько дней назад о том, что Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию, заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новость о решении МУС, высказался в телеграм-канале очень лаконично: «Это только начало».
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что решение МУС - это сигнал для мира о том, что российская власть преступна.
«Отныне президент России имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления - незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что за пределами России Путин должен быть арестован и предан суду. И мировые лидеры трижды подумают, прежде чем пожать ему руку или сесть с ним за стол переговоров, - написал Костин у себя в фейсбуке. - Мир получил сигнал о том, что российский режим преступен и его руководство и союзники будут привлечены к ответственности. Это историческое решение для Украины и всей системы международного права».
Латвия запретила въезд певцу Shaman, Надежде Бабкиной и Лере Кудрявцевой
Министерство иностранных дел Латвии в пятницу запретило въезд в страну российским культурным деятелям, поддержавшим войну в Украине. В списке персон нон грата - 35 человек. Среди них певец Shaman (Ярослав Дронов), музыканты Надежда Бабкина и Александр Маршал, актриса Полина Агуреева, телеведущая Лера Кудрявцева и другие.
В заявлении латвийского МИДа сказано, что Латвия решительно осуждает неспровоцированную и неоправданную войну России в Украине.
«Поддержка злодеяний, совершенных кремлевским режимом, означает со-ответственность за совершённые преступления, поэтому въезд таких лиц в Латвию недопустим», – подчёркивают в ведомстве.
Поп-певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, стал известен после начала войны в Украине пропагандистскими хитами «Я русский» и «Встанем». Он неоднократно выступал на концертах в поддержку кремлёвской политики, в том числе на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля, в котором участвовал президент России Владимир Путин. На прошлой неделе стало известно, что Фонд президентских инициатив выделил грант в 28,7 миллиона рублей на постановку оперы «Князь Владимир» с Дроновым в главной роли.
- Латвия занимает максимально жёсткую позицию в отношении России и её войне в Украине из всех стран Евросоюза. Её Сейм, как и парламенты Литвы, Эстонии и Чехии, признал Россию страной - спонсором терроризма. Также Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией, выслав российского посла.
- Латвия входит в Шенгенскую зону, информация о тех, кому запрещён въезд в страну, появится в шенгенской информационной системе, но формально в другие страны ЕС им на данный момент въезд не закрыт.
- При этом сейчас Латвия, как и ряд других стран ЕС, вообще не выдают гражданам России визы - за рядом исключений.
Абхазская сторона сообщила о подготовке к Женевским дискуссиям
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба сообщил о подготовке абхазской стороны к участию в намеченном на 4-5 апреля очередном раунде Женевских дискуссий по безопасности и стабильности.
«Мы готовимся к очередному раунду на 4-5 апреля. Мы надеемся, что они в очередной раз не будут перенесены в одностороннем порядке, и что не будет никаких организационно-технических сложностей, в том числе с получением виз для наших сотрудников и других участников. Мы будем требовать подписания с Грузией соглашения о неприменении силы и признания нашего государственного суверенитета», – заявил он.
Ардзинба сообщил, что абхазская сторона находится в тесной координации с российскими и югоосетинскими коллегами.
После переноса запланированного на 21‑22 февраля 57-го раунда Женевских дискуссий Инал Ардзинба заявил, что абхазские власти решили отказать во въезде сопредседателям Женевских дискуссий. Об аналогичном решении объявили и в Цхинвали.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с критикой представителей Запада, принимающих участие в Женевских дискуссиях. По его словам, Евросоюз, ООН, ОБСЕ и США «пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины».
В МИД РФ указывают на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте». Абхазский лидер Аслан Бжания считает, что нейтральным местом для проведения дискуссий мог бы стать Минск.
Смерть 12-летней девочки в Тбилиси – дело могут переквалифицировать
В тбилисском районе Диди Дигоми ночью была найдена мертвой 12-летняя девочка.
Анна Янушайтите не вернулась домой после прогулки с родственниками, после чего её начали искать. Спустя несколько часов тело подростка обнаружили примерно в 200 метрах от дома.
Как сообщила грузинская служба Радио Свобода, у девочки было легкое повреждение в области шеи, однако оно, по предварительной информации, было настолько незначительным, что не могло стать причиной смерти.
По одной из версий, распространенных в СМИ, девочка могла погибнуть вследствие пищевой асфиксии (удушье при глотании, при котором пища блокирует дыхательные пути).
Точную причину смерти подростка установит экспертиза.
В МВД Грузии сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Возможно, дело переквалифицируют после опубликования результатов экспертизы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в Тбилиси стали распространяться слухи о маньяке. В соцсетях делятся советом не выпускать детей на улицу одних по вечерам.
США направили в Черное море новый дрон – RQ-4 Global Hawk
Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 зашел в акваторию Черного моря, свидетельствуют данные Flightradar24.
В течение нескольких часов до этого БПЛА США кружил в воздушном пространстве Румынии, пишет сайт Крым.Реалии.
RQ-4 взлетел с авиабазы Сигонелла возле итальянского города Катания. За его передвижениями сейчас наблюдает более 25 тысяч человек.
CNN ранее писало, что американские военные отправили новый беспилотник в район Черного мора для осмотра места крушения MQ-9 Reaper и наблюдения за действиями военных РФ, начавших поиск обломков БПЛА.
14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем два российских истребителя Су-27 перехватили американский военный разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В результате инцидента США потеряли дрон, который упал в море.
16 марта США опубликовали видео перехвата российскими истребителями дрона в Черном море. На видеоролике видно, как два российских самолета Су-27 сбрасывают горючее, пролетая вблизи MQ-9 Reaper, очевидно, пытаясь ослепить дроновую камеру.
В Белом доме назвали действия России «небезопасными, непрофессиональными и безрассудными» и заявили, что США продолжат летать над Черным морем, не предупреждая об этом Москву.
Минобороны России заявило, что не сбивало американский беспилотник над Черным морем. Российские военные утверждают, что «из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». При этом в российском ведомстве заявили, что американский беспилотник якобы летел «в направлении госграницы РФ». Его назвали «нарушителем».
Госдепартамент США вызвал посла России из-за инцидента с потерей американского дрона над Черным морем.
Глава МИД Великобритании призвал Россию покинуть территории Грузии
Великобритания продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии и призывает Россию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года. Об этом государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил в Тбилиси – на совместном с главой МИД Грузии брифинге.
«Полномасштабное вторжение России в Украину, полное игнорирование международного права для вас не удивительно. Агрессия России в Грузии в 2008 году, приведшая к аннексии Южной Осетии и Абхазии, разлучает семьи и лишает грузин возможности посещать свои священные религиозные места, а также земли своих предков. Мы продолжаем поддерживать ваш суверенитет и территориальную целостность. Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями Грузии, и мы призываем Россию соблюдать Соглашение о прекращении огня от 2008 года», – заявил он.
Как пишет СОВА, Клеверли подчеркнул, что, как и в случае с украинцами, грузины имеют суверенное право решать будущее своей страны без вмешательства извне, «и мы это уважаем». По словам британского министра, именно поэтому Лондон поддерживает евроатлантические устремления Тбилиси.
Глава Форин-офиса прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом вечером 16 марта. Он уже встретился с представителями гражданского сектора и с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Клеверли посетит разделительную линию на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Великобритании в Грузию с 2016 года. Незадолго до приезда министра в правительстве Соединенного Королевства сообщили, что в ходе визита Джеймс Клеверли объявит об увеличении финансовой помощи Грузии перед лицом российской угрозы.
Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине
Правительство Словакии в пятницу одобрило безвозмездную передачу истребителей советского производства МиГ-29 Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьера Эдуард Хегер.
Словакия тем самым стала второй страной, которая официально подтвердила передачу Украине истребителей. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже в ближайшее время Киев получит 4 МиГ-29, бывших на вооружении этой страны.
Когда конкретно будут переданы самолёты, пока не уточняется. На вооружении у Словакии до сентября прошлого года было 11 самолётов советского производства, власти заявляли о готовности передать Украине 10, один будет отправлен в музей. Также Украине передадут 3 истребителя, снятых с вооружения раньше: по всей видимости, их используют на запчасти.
Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны патрулируют самолёты ВВС соседней Чехии.
Кроме МиГ-29 Украина получил от Словакии также зенитно-ракетный комплекс «Куб».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители «напоминают попытки утилизации старой ненужной техники». По его словам, самолёты «подлежат уничтожению», а их поставка не изменит ход боевых действий.
Правительство Словакии активно поддерживает Украину в войне с Россией, ранее страна поставила Киеву советские зенитные ракетные комплексы ПВО С-300, гаубицы Zuzana 2 и другую военную технику. При этом правительство сейчас технически находится в отставке, на сентябрь назначены досрочные выборы и, по опросам, успеха могут добиться силы, настроенные на сворачивание поддержки Украине.
Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава направит Украине четыре боеготовных истребителя МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем.
Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии – 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.
МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учётом повреждённых или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.
- Украина просит о поставках боевых самолётов практически с самого начала широкомасштабного российского вторжения. Польша и Словакия уже длительное время заявляли о возможности таких поставок, но не объявляли о них официально, ожидая согласования инициативы с западными союзниками. Вашингтон заявляет, что поставка истребителей – компетенция властей той или иной страны. Сами США не заявляли о намерении в обозримом будущем поставлять Украине свои боевые самолёты.
Оппозиция сорвала заседание югоосетинского парламента
Сессия парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, назначенная на пятницу, сорвана из-за отсутствия кворума. В зале заседания из 34 депутатов присутствовало всего 17.
Как пишет агентство «Рес», на сессию без объяснения причин не явились депутаты от партий «Единая Осетия» и «Единство народа».
«Сегодня мы должны были обсудить важные для жизнедеятельности республики вопросы, но часть депутатов не пришли и не пояснили причину своего отсутствия», – сказал спикер парламента Алан Алборов.
Депутаты должны были обсудить поправки в госбюджет на 2023 год, касающиеся Инвестпрограммы, ратификацию соглашений югоосетинского парламента с Госдумой РФ и парламентом Республики Северная Осетия–Алания.
Спикер обратился к депутатам, блокирующим заседание, прийти и пояснить причину срыва сессии.
Напомним, что бывший югоосетинский президент Анатолий Бибилов в январе текущего года открыто назвал себя и партию «Единая Осетия» оппозицией действующей власти. Бибилов в прошлом году проиграл во втором туре президентских выборов лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву.
Медведев пригрозил сенатору Грэму «авиапроисшествием»
Заместитель главы Совета безопасности России, бывший президент Дмитрий Медведев в телеграм-канале выступил с непрямой угрозой американскому сенатору Линдси Грэму в связи с его высказываниями о возможности сбивать российские военные самолёты в случае угрозы американским объектам.
Медведев в присущей ему манере прокомментировал инцидент с крушением американского дрона Reaper MQ-9 над Чёрным морем 14 марта. Как следует из опубликованного Пентагоном видео, беспилотник упал в результате воздействия российского истребителя Су-27. Американские официальные лица обвинили российских военных в непрофессиональных и агрессивных действиях, заявив при этом, что дрон вряд ли был сбит умышленно.
В Минобороны России подтвердили крушение беспилотника, но не контакт российского истребителя с ним. При этом министр обороны Сергей Шойгу в пятницу представил к госнаградам лётчиков Су-27, обосновав это тем, что они «предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником». Речь идёт о запретной зоне, введённой Россией над рядом районов Чёрного моря в связи с её военной кампанией против Украины.
Из поста Медведева следует, что он одобряет действия российских лётчиков. США он обвинил в том, что их воздушные аппараты не соблюдают установленные Россией над Чёрным морем запретные зоны.
«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», – написал Медведев. После этого он упомянул о высказываниях Грэма и добавил: «Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», снабдив высказывание эмодзи с изображением креста.
После инцидента с беспилотником сенатор-республиканец, известный жёсткой позицией по отношению к России, в эфире телеканала Fox News призвал предупредить Россию: «Если вы еще раз приблизитесь к еще одному объекту США, пролетающему над международными водами, ваш самолет будет сбит». По его словам, бывший президент США Рональд Рейган отдал бы приказ сбивать самолёты, если бы они угрожали летательным аппаратам США.
Прошлой весной внимание привлекло высказывание Грэма о том, что в рядах российских вооружённых сил должен найтись «полковник Штауффенберг», что можно трактовать как призыв к физическому устранению Владимира Путина – по аналогии с неудавшимся покушением на Адольфа Гитлера.
Власти США заявили, что американские беспилотники продолжат полёты над Чёрным морем и не будут соблюдать заявленные Россией в международном воздушном пространстве запретные зоны. Известно, что беспилотник той же модели после крушения уже летал в тот же район, в том числе чтобы наблюдать за поисками обломков упавшего в море дрона, который ведут российские военные. Между тем, CNN со ссылкой на источники пишет о том, что в Пентагоне решили провести дополнительный анализ затрат и выгод от полетов американских беспилотников над Чёрным морем. «Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий, сравнив потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией», — утверждает CNN.
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