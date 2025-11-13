Accessibility links

СМИ: неизвестные пытались поджечь сухумскую синагогу

Неизвестные в ночь на 12 ноября попытались поджечь сухумскую синагогу. Об этом сообщил телеграм-канал «АМРА-life».

По информации издания, в настоящее время в синагоге ведутся ремонтные работы и строительство дополнительного функционального помещения:

«Соседи вовремя сообщили в дежурную часть пожарной охраны, и пожар был потушен. Частично пострадали кровля и потолок, часть внутренней отделки и предметы мебели».

Утверждается, что служители и прихожане синагоги неоднократно получали угрозы, в том числе угрозы физической расправы.

Правоохранительные органы информацию о поджоге не комментировали.

