Под Москвой найден мертвым экс-депутат Верховной Рады Илья Кива

В Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву. Первым об этом сообщил российский телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Собеседник российского госагентства «РИА Новости» в экстренных службах и источник РБК, близкий МВД, рассказали, что тело обнаружено в деревне Супонево в Одинцовском районе на территории парковой зоны одного из отелей.

Смерть Кивы подтвердило управление Следственного комитета России по Московской области. В ведомстве сообщили, что тот умер на месте от огнестрельного ранения. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Источники «Украинской правды» утверждают, что за смертью Кивы стоят украинские спецслужбы. Представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в телеэфире подтвердил гибель экс-депутата. «Можем подтвердить, что Кива все, – сказал Юсов, - И такая судьба постигнет и других предателей Украины».

В середине ноября суд во Львове признал Киву виновным в госизмене и заочно приговорил к 14 годам колонии.

Кива – бывший милиционер и советник министра внутренних дел Украины, участник войны на востоке Украины на стороне Киева. Он возглавлял региональное отделение запрещенного в России «Правого сектора». В 2014 году Кива участвовал в президентских выборах, набрав 0,03% голосов. В Раду он был избран от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которую власти Украины называют пророссийской; после начала войны деятельность партии была приостановлена, а в июне 2022 года - запрещена решением суда.

Незадолго до нападения России на Украину Кива предлагал объединить две страны, называл президента Владимира Путина «великим правителем», говорил, что «украинскому народу нужно освобождение», а «украинцы, белорусы, россияне – это один народ».

Уголовное дело против политика было заведено в начале марта 2022 года, сразу после начала полномасштабного российского вторжения. Депутат перед вторжением регулярно участвовал в телеэфирах российского государственного телевидения и жил в Испании. После он обвинил украинские власти в попытке похищения и попросил политического убежища в России.