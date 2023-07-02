СМИ сообщили о взрыве у военного аэродрома в Краснодарском крае

В Краснодарском крае рядом с военным аэродромом в районе Приморско-Ахтарска произошел взрыв. Об этом сообщает местный портал 93.ru и телеграм-каналы.

По данным «Базы», взрыв произошел в 200 метрах от аэродрома. Образовалась воронка диаметром 10 метров. Источник издания 93.ru отмечает, что это точно не беспилотник, поскольку размер воронки намного больше.

Mash пишет, что, по предварительным данным, была попытка атаковать склад горюче-смазочных материалов на территории аэродрома. По информации телеграм-канала, ракету сбила система ПВО.

Губернатор Краснодарского края сообщил, что жертв и пострадавших нет, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. О том, что именно произошло, Вениамин Кондратьев не сообщил, но уточнил, что причины случившегося выясняются.

Других комментариев российских властей о причинах случившегося на данный момент нет.

После полномасштабного российского вторжения на территорию Украины нефтяные заводы, хранилища и военные объекты подвергались атакам, преимущественно беспилотников. Например, в конце мая в Краснодарском крае дроны обстреляли Афипский нефтеперерабатывающий завод. Были также атакованы резервуары с нефтью в Темрюкском районе. Также дважды был атакован Ильинский НПЗ.

Утром 26 мая беспилотники атаковали Краснодар. В городе произошел взрыв, были повреждены жилые и офисные здания.