Соединённые Штаты направят Украине ещё 4 системы HIMARS

Нефтяные танкеры российской компании "Совкомфлот" продолжают ходить в порты Европы, несмотря на западные санкции. Для обхода ограничений "Совкомфлот" разместил дочерние компании на Кипре и в ОАЭ, его танкеры плавают под флагом Либерии, а их безопасность сертифицируется в Индии. Об этом рассказывают Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентство Reuters.

В мае 2022 года OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжали совершать рейсы, несмотря на санкции, введённые против компании из-за вторжения России в Украину. В среднем каждый из них перевозит нефть на 240 миллионов долларов. Расследователям удалось отследить шесть танкеров "Совкомфлота", которые направлялись в США, Италию, Данию и Нидерланды или находились в их портах.

Расследователи выяснили, что "Совкомфлот" обходит санкции, осуществляя операции через дочерние компании на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагом Либерии, которая является налоговой гаванью. Таким образом, по мнению специалиста по международной политике и финансам Рикардо Соареса, "Совкомфлот" продолжает зарабатывать иностранную валюту, "в которой отчаянно нуждается Россия".

Пресс-служба Евросоюза не объяснила, почему после введения санкций "Совкомфлот" по-прежнему может заходить в европейские порты. "Совкомфлот" не ответил на запрос о комментарии.

По информации Reuters, после введения санкций западные компании отказались сертифицировать безопасность нефтяных танкеров "Совкомфлота". Теперь суда, находящихся под управлением дубайской дочерней компании "Совкомфлота", подтверждают свою безопасность в Индии. Согласно данным индийской сертификационной компании IRClass, она подтвердила безопасность более 80 судов "Совкомфлота". В апреле и мае 2022 года большая часть его танкеров была переведена под IRClass.

Сертификация подтверждает, что суда безопасны и мореходны, она необходима для обеспечения страхования и доступа в порты.