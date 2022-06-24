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Соединённые Штаты направят Украине ещё 4 системы HIMARS
Соединённые Штаты выделили Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Об этом в четверг вечером заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Новый пакет военный помощи включает в себя 4 ракетные системы залпового огня HIMARS, 18 катеров, 36000 артиллерийских снарядов, а также гранатомёты и пулемёты.
Как отметил Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 миллиарда долларов. Конгресс ранее одобрил выделение Украине помощи на сумму до 40 млрд долларов, не все эти деньги предназначены на военные расходы. Был также одобрен механизм ленд-лиза, по которому США могут передавать Украине вооружения.
Накануне министр обороны Украины официально подтвердил прибытие в страну первых четырёх систем HIMARS, выделенных ранее. В пятницу украинское Минобороны опубликовало кадры, как утверждается, их первого боевого применения. На каком участке фронта это произошло - не сообщается.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, как мы уже писали ранее, могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
Другие новости дня
Российские танкеры плавают под флагом Либерии и сертифицируются в Индии
Нефтяные танкеры российской компании "Совкомфлот" продолжают ходить в порты Европы, несмотря на западные санкции. Для обхода ограничений "Совкомфлот" разместил дочерние компании на Кипре и в ОАЭ, его танкеры плавают под флагом Либерии, а их безопасность сертифицируется в Индии. Об этом рассказывают Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентство Reuters.
В мае 2022 года OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжали совершать рейсы, несмотря на санкции, введённые против компании из-за вторжения России в Украину. В среднем каждый из них перевозит нефть на 240 миллионов долларов. Расследователям удалось отследить шесть танкеров "Совкомфлота", которые направлялись в США, Италию, Данию и Нидерланды или находились в их портах.
Расследователи выяснили, что "Совкомфлот" обходит санкции, осуществляя операции через дочерние компании на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагом Либерии, которая является налоговой гаванью. Таким образом, по мнению специалиста по международной политике и финансам Рикардо Соареса, "Совкомфлот" продолжает зарабатывать иностранную валюту, "в которой отчаянно нуждается Россия".
Пресс-служба Евросоюза не объяснила, почему после введения санкций "Совкомфлот" по-прежнему может заходить в европейские порты. "Совкомфлот" не ответил на запрос о комментарии.
По информации Reuters, после введения санкций западные компании отказались сертифицировать безопасность нефтяных танкеров "Совкомфлота". Теперь суда, находящихся под управлением дубайской дочерней компании "Совкомфлота", подтверждают свою безопасность в Индии. Согласно данным индийской сертификационной компании IRClass, она подтвердила безопасность более 80 судов "Совкомфлота". В апреле и мае 2022 года большая часть его танкеров была переведена под IRClass.
Сертификация подтверждает, что суда безопасны и мореходны, она необходима для обеспечения страхования и доступа в порты.
- После российского вторжения в Украину США и страны Евросоюза ввели санкции против "Совкомфлота" – крупнейшей судоходной компании России. В полную силу они вступили в конце марта в США и в середине мая в Евросоюзе.
- В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Он предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём.
- Китай и Индия в разы увеличили закупки российских энергоносителей после решения США и Евросоюза о введении эмбарго на российские нефть и уголь. Как утверждают трейдеры, Россия продаёт ископаемое топливо азиатским странам со скидкой до 30%.
Власти: украинские военные могут покинуть Северодонецк
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшее время украинским войскам придётся оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших". По его словам, в городе, который российские силы ежедневно обстреливают вот уже четыре месяца, разрушено или повреждено 90 процентов зданий.
В Северодонецке в течение последних недель шли тяжёлые бои между наступающими российскими войсками и украинскими военными. К 24 июня украинские военные удерживали промзону в западной части города.
Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что военные уже оставили город. Официального подтверждения этого пока нет.
В последние дни российские военные усилили натиск в Луганской области, после чего группировка украинских войск в Северодонецке и соседнем Листичанске оказалась под угрозой окружения. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщает, что к утру 24 июня российские войска прорвали украинскую оборону к югу от Лисичанска -на правом берегу реки Северский Донец, однако армия Украины смогла отбить атаку с юго-запада. По данным экспертов американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, уже достигли южной границы Лисичанска и усиливают группировку вокруг Северодонецка, чтобы захватить оба города. Они, однако, считают, что это не обеспечит России решающее преимущество в дальнейших военных операциях в Украине.
Сепаратисты так называемой "ЛНР" и российское государственное агентство ТАСС сообщают об успехах российских военных к югу от Лисичанска, в районе населённых пунктов Горское и Золотое, где, как утверждается, были окружены украинские военные. Утверждается, что там были взяты в плен сотни военнослужащих. Независимого подтверждения этого нет.
В России в ночь на пятницу пытались поджечь два военкомата
В Перми и Белгороде в ночь на пятницу неизвестные пытались совершить поджоги военных комиссариатов. Об этом сообщает издание Baza.
В Белгороде, как сообщается, около трёх часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и метнул две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Сообщается, что огонь успели быстро потушить.
Ещё одно нападение произошло в Перми. Целью стал военкомат по Кировскому району города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.
В обоих случаях нападавшим удалось скрыться.
Сегодня ровно 4 месяца с начала российского вторжения в Украину, которое российские власти называют специальной военной операцией. За это время в России было совершено около 20 попыток поджога военкоматов и призывных пунктов. Пострадавших при этом не было, ущерб наносился как правило незначительный. В большинстве случаев нападавших не нашли, однако несколько человек, в частности после поджогов в Московской области и Удмуртии, были арестованы.
В Херсоне при взрыве погиб чиновник оккупационной администрации
В оккупированном российскими войсками Херсоне утром в пятницу был подорван автомобиль. По данным ТАСС, в результете погиб один из чиновников назначенной российской стороной администрации.
По предварительным данным, это глава управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.
Пострадали два автомобиля, выбиты стёкла во дворе дома, где произошёл взрыв. О других пострадавших не сообщается.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Представители украинского Минобороны и военной разведки ранее говорили, что на оккупированных Россией территориях действуют партизанские группы.
Ранее покушения на чиновников оккупационных администраций совершались, в частности, в Мелитополе и Энергодаре. Погибших среди них до сегодняшнего дня не было.
В Тбилиси сегодня пройдет еще одна акция в поддержку евроинтеграции
Гражданские активисты из оппозиционного движения «Сирцхвилиа» («Позор») сегодня планируют провести в Тбилиси еще одну протестную акцию.
Акция станет продолжением митинга «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции, но пройдет под лозунгом «Грузия без олигархического правления!».
«24 июня в 20:00 собираемся возле парламента на проспекте Руставели, чтобы зафиксировать наш европейский выбор и озвучить требования к властям», – сказано в распространенном в соцсетях обращении «Сирцхвилиа».
Европейский совет 23 июня в Брюсселе принял решение не предоставлять Грузии статус кандидата в ЕС до тех пор, пока не будут проведены реформы.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», организаторы акции напоминают, что одним из предъявленных Грузии условий по получению статуса является «деолигархизация».
Гражданские активисты также ссылаются на резолюцию Европарламента от 9 июня, в которой выражается обеспокоенность «деструктивной ролью», которую играет в грузинской политике и экономике «олигарх Бидзина Иванишвили».
Эта резолюция Европарламента была названа «необоснованной и несправедливой» лидерами правящей партии «Грузинская мечта» — ее основателя, миллиардера Бидзину Иванишвили, часто упрекают в закулисном управлении страной.
В резолюции Европарламента было отмечено «его влияние на уровне правительства и принятия решений, в том числе в связи с политически мотивированными преследованиями оппонентов и журналистов». Кроме того, в резолюции выражается «глубокая обеспокоенность» связями Иванишвили с Кремлем.
Между тем в «Грузинской мечте» заявили, что не считают Иванишвили олигархом, так как он еще в прошлом году заявил об уходе из политики. Там называют «олигархами» находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, нескольких его бывших соратников, а также нынешних лидеров оппозиции.
В Рязани разбился военно-транспортный самолёт Ил-76
В Рязани разбился военно-транспортный самолёт Ил-76. На борту были, по данным ТАСС, 10 человек, издание Baza сообщает о 9. Сообщается, что четверо из них погибли, остальные госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
На видео падения самолёта можно увидеть, что он загорелся в воздухе. По данным Baza, он летел из Белгорода в Оренбург, в Рязани делал дозаправку и упал вскоре после взлёта. Сообщается, что в полёте загорелся двигатель. На земле пострадавших нет.
Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за предоставление Украине статуса кандидата
Президент Украины Владимир Зеленский считает историческим решение Европейского совета о предоставлении Киеву статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом он написал в своем Twitter.
«Искренне приветствую решение лидеров ЕС в Европейском совете предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза. Благодарю Шарля Мишеля, Урсулу фон дер Ляйен и лидеров ЕС за поддержку. Будущее Украины – в ЕС».
Ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС согласовали вопрос о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в Содружество, пишет SOVA. В случае Грузии признана только европейская перспектива страны.
Саломе Зурабишвили: Мы готовы работать для достижения статуса кандидата в ЕС
«Это исторический день. Европейская перспектива Грузии признана», - написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Теперь мы готовы работать с настроем в ближайшие месяцы, чтобы добиться статуса кандидата», - написала президент Грузии.
По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, Совет ЕС принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус, как только будут выполнены намеченные приоритеты.
«Евровидение–2023» не будут проводить в Украине
«Евровидение-2023» не состоится в Украине, сообщается в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).
Украина победила в песенном конкурсе в этом году и по правилам должна принимать у себя гостей мероприятия в следующем году.
«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни «Евровидение» в следующем году», – говорится в заявлении союза.
В EBU объяснили это решение обязанностью организаторов обеспечить безопасность всех участников мероприятия. По оценкам союза, речь идет примерно о 40 тысячах человек.
В заявлении отмечается, что правила предусматривают перенос мероприятия в форс-мажорных обстоятельствах, к которым относится война. С участием украинской стороны EBU определил ряд рисков, которые могут повлиять на планирование мероприятия. Среди них – риск воздушных атак, атак с использованием беспилотников или ракет, которые могут привести к значительным жертвам.
Принимая решение о переносе конкурса, организаторы также приняли во внимание слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что война в Украине «может длиться годами».
Евросовет: у Грузии – европейская перспектива, Украина и Молдова – кандидаты
Европейский совет решил присвоить Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС. Об этом в Twitter написал глава Евросовета Шарль Мишель.
Лидеры стран ЕС не присвоили Грузии статус кандидата, но признали европейскую перспективу страны.
«Европейский совет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены нерешенные приоритеты. Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС», – написал Мишель.
Джансух Адлейба: Акция голодовки будет продолжена
«Акция голодовки будет продолжена», - сказал абхазский активист Джансух Адлейба, требующий снижения цен на топливо.
Беседа с премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Александром Анквабом, который пришел на Площадь Свободы, где проходит акция протеста, длилась более полутора часов. Премьер не мог назвать точной даты, когда цены на топливо будут снижены. Он рассказал о том, что делают власти, чтобы решить проблему. В ходе беседы поднимались и другие вопросы, касающиеся социального положения граждан, и в первую очередь ветеранов, роста цен на продукты питания, повышения цен на электроэнергию, маленького размера пенсий и социальных пособий.
Просьбы вице-президента Бадры Гунба и премьер-министра прекратить голодовку хотя бы на время не возымели действия, сообщает информагентство «Апсныпресс».
«Давайте сделаем перерыв. Возобновить акцию протеста никогда не поздно. Можно встретиться в конце следующей недели, и мы проинформируем вас о том, какие действия предпринимают власти для решения волнующей вас проблемы», - сказал Анкваб.
«Разговор с премьер-министром меня не убедил в том, что проблема, волнующая нас, будет решена. Я продолжаю голодовку», - заявил Адлейба.
Под требованием к правительству о снижении цен на топливо собрано уже 8400 подписей. Сам Адлейба голодает уже 12-е сутки.
Cisco объявил о постепенном прекращении работы в России и Беларуси
Крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования Cisco объявил о постепенном прекращении работы в России и Беларуси. В марте компания приостановила работу и деактивацию лицензий на работу оборудования в России.
В Сisco пообещали оказать поддержку сотрудникам, работающим в России и Беларуси. Компания также планирует связаться с клиентами, партнерами и поставщиками, чтобы урегулировать финансовые вопросы – в том числе возмещение предоплаты за услуги и программное обеспечение.
Cisco производит в том числе маршрутизаторы, Wi-Fi-роутеры, системы видеонаблюдения, оборудование для IP-телефонии, ATM-коммутаторы, продукты сетевой безопасности, платформы оптической коммутации, программное обеспечение для управления сетью и серверы.
В свою очередь президент Microsoft Брэд Смит заявил в интервью Washington Post, что его компания, которая и так уже сокращает свою деятельность в России, намерена продолжить этот процесс, пока от ее бизнеса в России ничего не останется.
- После российского вторжения в Украину и введения санкций против РФ рынок России покинули или заморозили свою деятельность сотни международных компаний, среди которых такие производители компьютерной техники, как Apple, IBM, Dell Technologies и Intel.
В Восточной Грузии закрыли дом престарелых, где стариков не мыли месяцами
Агентство государственной опеки расселит бенефициаров дома престарелых «Цнори» в Восточной Грузии, где стариков содержали в антисанитарных условиях и не оказывали им необходимую медицинскую помощь. «В целях защиты прав бенефициаров, в кратчайшие сроки будет принято решение об их переводе на альтернативный сервис», - сообщили в ведомстве.
Дом престарелых «Цнори» - общественная организация в Сигнахском районе (регион Кахетия), которая обслуживает 21 пожилого человека. Содержание 17 из них финансирует Агентством госопеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
О ненадлежащих условиях в доме престарелых на этой неделе сообщил аппарат Народного защитника Грузии. Представители омбудсмена застали в учреждении шокирующую картину: старики носили старую, рваную и грязную одежду, некоторые из них месяцами не принимали душ, а внутри здания стоял неприятный запах.
Из отчета Народного защитника также известно, что в распоряжении двух десятков бенефициаров только одна ванная комната, а в туалетах – очень грязно. При этом в «Цнори» нет врача, а существующий персонал не обучен уходу за пожилыми людьми.
Более того, отношение сотрудников к бенефициарам сильно отличалось в зависимости от их физического и психического здоровья. Вопросы у правозащитников есть и к рациону стариков – стариков кормили, чем попало, специально составленного меню у них не было.
22 июня омбудсмен призвал Минздрав отреагировать на выявленные нарушения и незамедлительно перевести бенефициаров в другие учреждения с достойными условиями.
Главой югоосетинского Минстроя назначили Эдуарда Дзагоева
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил Эдуарда Дзагоева министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Дзагоев занимал должность главы Минстроя и в предыдущем составе правительства.
Председателем комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог назначен Константин Елдзаров, пишет агентство «Рес».
Ранее главой правительства Гаглоев назначил Константина Джуссоева, кандидатуру которого поддержал и югоосетинский парламент.
C собравшимися на сухумской площади Свободы встретились премьер и вице-президент
С голодающим активистом Джансухом Адлейба и собравшимися на сухумской площади Свободы гражданами встретились премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба.
«В руководстве Абхазии, во всех структурах нет ни одного человека, который заинтересован в повышении цен на что-либо, в том числе на топливо», – заявил Анкваб.
Он также добавил, что не имеет отношения к сети автозаправочных станций «Подорожник» и «никогда не имел».
Джансух Адлейба, выслушав аргументы премьера, заявил, что не доверяет ему.
«Ваш маразматический бред я слушать не намерен», – сказал Адлейба главе абхазского Кабмина.
Джансух Адлейба голодает уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.
Ранее Адлейба не исключил, что может потребовать отставки премьер-министра.
Президенты Литвы и Латвии ответили на призыв поддержать заявку Грузии в ЕС
Президенты Литвы и Латвии ответили на обращение своей грузинской коллеги Саломе Зурабишвили, заявив о поддержке евроинтеграции страны.
«Латвия является постоянным сторонником Грузии на пути в ЕС. Для успеха требуется, чтобы европейская ориентация была единодушной. Под вашим руководством будущая перспектива обнадеживающая», – написал президент Латвии Эгилс Левитс в Twitter.
Президент Литвы Гитанас Науседа также пожелал Грузии остаться на европейском пути, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Литва поддерживает стремление Грузии к евроинтеграции. Г-жа президент, ценю вашу приверженность осуществлению всех необходимых демократических реформ в Грузии и желаю, чтобы ваша страна оставалась на этом пути», – написал Науседа в Twitter.
22 июня президент Грузии записала и распространила в Twitter видеообращение к лидерам стран-членов ЕС, призвав поддержать Грузию в процессе предоставления статуса кандидата в ЕС.
Жителя Якутска арестовали по делу о подготовке к присоединению к ВСУ
В Якутске 22 июня задержали 27-летнего Николая Охлопкова по подозрению в связи с легионом "Свобода России", подразделением российских добровольцев, воюющих в составе Вооружённых сил Украины, сообщила Baza.
Против жителя Якутска возбудили уголовное дело по приготовлению к участию в незаконном вооружённом формировании. Суд отправил Охлопкова в следственный изолятор.
Пресс-служба якутского управления СК официально не комментировала факт преследования, отмечает Сибирь.Реалии.
- Ранее подразделение "Легион Свобода России" объявило о том, что в его ряды вступил бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев, уроженец Сумской области Украины. Он уехал в Украину из России после российского вторжения.
Американские РСЗО HIMARS прибыли в Украину
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину. Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил своего американского коллегу Ллойда Остина "за эти мощные орудия".
HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
США объявили о поставке четырёх систем, обсуждается план предоставить еще четыре.
Украинские военные прошли обучение по использованию систем HIMARS. Кроме того, США обещали передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня.
При использовании определённых типов боеприпасов HIMARS могут наносить удары на расстояние до 300 км, однако Соединённые Штаты перед поставкой РСЗО заявляли, что выступают против того, чтобы Украина наносила удары по целям в России.
О готовности поставить несколько современных РСЗО заявляли также Британия и Германия. Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, среди которых упомянул 300 реактивных систем.
Корпорация Nike полностью уходит из России
Американский производитель обуви и одежды Nike 23 июня заявил о намерении полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.
В начале марта, после российского вторжения в Украину, Nike приостановила продажи в российском интернет-магазине, а спустя несколько дней решила временно закрыть все магазины в России. 25 мая Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), которой принадлежит самая большая в стране сеть магазинов американского ритейлера.
По данным системы СПАРК, суммарная выручка "Найк" и "Найк ритейл" в России в прошлом году составила 25, 5 миллиардов рублей.
- Ранее об уходе с российского рынка объявили компания IKEA, сеть отелей Marriott, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, бренды Chanel, Marks & Spencer и многие другие – сотни международных компаний.
Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы
Европейский парламент сегодня принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе для Украины и Молдовы, а также поддержать европейскую перспективу Грузии.
Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, еще 14 – воздержались.
Как сообщает «Европейская правда», в документе парламентарии призывают Европейский совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС «безотлагательно». То же рекомендуется для Грузии, «когда ее правительство выполнит» приоритеты, указанные Европейской комиссией.
Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа», ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.
В резолюции отмечается, что нет альтернативы расширению, которое является «более чем когда-либо геостратегической инвестицией» в стабильный, сильный и объединенный ЕС.
Депутаты Европарламента также требуют, чтобы процесс расширения был «возобновлен» и разблокирован в отношении Западных Балкан.
Резолюция рекомендательна, но Европейский совет почти наверняка примет положительное для Украины и Молдовы решение, о чем ранее объявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Уоллес: Западу не хватает боеприпасов для Украины в долгой войне
У Запада оказалось недостаточно боеприпасов для поддержки Украины в долгой войне. Об этом 23 июня заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в Лондоне, сообщает газета The Times.
Он добавил, что Великобритания, Евросоюз и США не были готовы к тем угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом израсходовали свои запасы. По его словам, западная техника, поставляемая Украине, хорошо проявляет себя на передовой, но пути снабжения не налажены.
The Times сообщает, что Украина уже получила около 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.
Согласно данным Королевского объединенного института оборонных исследований, каждый день российская армия использует для артиллерийских обстрелов более 7 тысяч снарядов. Если украинская армия расходует столько же снарядов, сколько и российская, то имеющихся боеприпасов хватит Украине на чуть более чем 40 дней. После этого Украине потребуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Уоллес 20 июня провели переговоры с лидерами военной отрасли Великобритании о активизации поставок оружия. Уоллес сказал, что Минобороны ведёт переговоры о производстве большего количества 155-мм снарядов и противотанкового оружия NLAW.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере рассказал, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.
- Запад поставляет Украине тяжёлую технику, однако в существенно меньших масштабах. Минобороны Украины в четверг сообщило о прибытии в страну американских РСЗО HIMARS - речь идёт о 4-х установках.
- 19 июня начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны России в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против России. По его словам, вторжение России в Украину стало для всей Европы началом "новой эры небезопасности".
Великобритания расширила санкции и запретила ввоз в РФ фунтов
Великобритания расширила санкции против России. Среди новых ограничений – запрет на ввоз в страну наличных фунтов стерлингов, а также запрет на техническую помощь, финансовые услуги и услуги брокеров, связанные с экспортом в Россию товаров из "чёрного списка".
В списке новых мер, озаглавленном "уведомление экспортёрам", указывается, что запрещён экспорт в Россию следующей продукции:
- товары и технологии для осуществления внутренних репрессий;
- компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия;
- морские грузоперевозки и морские технологии;
- технологии и оборудование для нефтепереработки;
- дополнительные технологии и компоненты для ключевых экономических отраслей в РФ.
Отдельно упоминается о запрете на экспорт в Россию авиационного топлива, а также импорт из России железа и стали.
США и ЕС запретили поставлять в Россию свою наличную валюту ещё в марте. В том числе в связи с этим Банк России принял ряд мер по ограничению вывоза из страны наличной валюты и её снятия со счетов.
Великобритания и США поссорились из-за морского окуня
Великобритания тайно вылавливала чилийского морского окуня, теперь США грозится запретить его импорт. В результате США лишатся почти 1,5 миллиона килограммов деликатеса, а Великобритания потеряет около 50 миллионов долларов выручки. А началось всё с того, что Россия заблокировала ограничения по вылову окуня, который почти исчез сорок лет назад. О дипломатической войне рассказывает агентство Associated Press.
На протяжении десятилетий страны, в том числе Россия, США и Китай, совместно регулировали рыбный промысел у берегов Антарктиды, защищая Южный океан и его ресурсы от разгула браконьеров. В частности, в Антарктике действовал лимит на вылов чилийского морского окуня. Однако в прошлом году Россия отказалась от ограничений на вылов окуня, фактически наложив на них вето: для введения лимита необходимо согласие всех 26 членов Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). В результате глубоководный промысел окуня оказался де-факто ничем не ограничен.
Неопределённостью воспользовалась Великобритания. Весной 2022 года она тайно выдала лицензии на ловлю морского окуня у берегов Южной Джорджии – необитаемого антарктического острова, который находится под её контролем. США осудили решение Великобритании и сообщили, что вероятно запретят импорт всего морского окуня, выловленного вблизи Южной Джорджии.
Ежегодно США импортируют почти 1,5 миллиона килограммов морского окуня, выловленного законным путём у берегов Южной Джорджии, на сумму около 50 миллионов долларов. Потерю этого импорта будет нелегко восполнить, поскольку остальные участки для законного промысла окуня уже используются по максимуму. Морской окунь подаётся в высококлассных ресторанах США и стоит более 70 долларов за килограмм.
Великобритания не собирается отказываться от вылова окуня без решения АНТКОМ об ограничениях. "Великобритания продолжит вести промысел морского окуня в тех рамках, которые были согласованы странами-членами АНТКОМ", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.
- Чилийский морской окунь, обитающий в субантарктических водах, был открыт в конце 19 века. Менее чем за век его популяция практически исчезла из-за чрезмерного вылова, в том числе браконьерского. Морской окунь вырастает до двух метров в длину и весит более 90 килограммов. В настоящее время его промысел сертифицируется, любой покупатель окуня может попросить у продавца документы, подтверждающие законность его вылова.
Голодающий активист Адлейба призвал премьера Анкваба прийти на площадь Свободы
На сухумской площади Свободы собрались люди, требующие снизить цены на нефтепродукты в Абхазии. Они поддерживают активиста Джансуха Адлейба, голодающего уже 12-е сутки. Под его требованием к правительству о снижении цен на топливо подписались более семи тысяч человек.
Адлейба призвал премьер-министра самопровозглашенной республики Александра Анкваба прийти сегодня на площадь и встретиться с людьми, недовольными ситуацией с топливом.
«Мое требование переросло в массовое требование. Здесь собралось общество, граждане Абхазии, которые хотят услышать вас. Мы вас ждем в пять часов, для того чтобы вы смогли рассеять наши сомнения. Будьте любезны прийти на площадь свободы», – обратился Адлейба к Анквабу.
Адлейба также призвал присоединиться к собранию «всех неравнодушных граждан».
Как пишет «Нужная газета», здоровье Джансуха Адлейба вызывает опасения у медиков. Рядом с местом его голодовки дежурит бригада скорой помощи.
Накануне пресс-служба абхазского правительства выступила с комментарием «в связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо» в Абхазии. В заявлении власти призвали «всех участников политических дискуссий более ответственно и аргументированно относится к любой публично обсуждаемой теме».
«Цены на нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку в республику», – сказано в заявлении.
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