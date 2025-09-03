Сотни человек прошли траурным шествием по Беслану в годовщину штурма школы

В Северной Осетии третий день вспоминают жертв теракта 2004 года. В годовщину штурма школы по улицам Беслана до мемориала «Город ангелов» с портретами погибших прошли их родственники и жители города.

Утром в здании первой школы прошла божественная литургия. От школы собравшиеся крестным ходом направились к мемориальному комплексу.

В 13:05 в Беслане прозвучали два удара колокола – как символ прогремевших в это время 21 год назад взрывов в спортзале. В небо выпустили белые шары и поименно назвали каждую из жертв теракта.

В Беслане в траурных мероприятиях приняли участие глава Северной Осетии Сергей Меняйло, президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев, председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий.

Траурная акция, посвящённая памяти жертв трагедии в Беслане, состоялась и в Цхинвали. «Участвующие в акции ученики в инсценировке воссоздали захват заложников в школе №1 Беслана», – передает «Сапа».

Часть здания разрушенной первой школы в 2025 году переоборудовали под Международной культурно-патриотический центр, рассказал глава республики Сергей Меняйло. Самую тяжелую часть истории, связанной с гибелью заложников в результате штурма, в «патриотическом» музее, судя по представленным фотографиям выставки, решили обойти.

Захват заложников в школе №1 в Беслане – крупнейший теракт в России. Кто дал приказ на штурм здания, из-за которого погибли сотни заложников, следствием все еще не установлено, напоминает сайт Кавказ.Реалии.