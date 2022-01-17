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Советник Байдена: США объявят о новых дипломатических шагах
В начале предстоящей недели Соединённые Штаты расскажут о своих следующих дипломатических шагах, связанных с обсуждением российских угроз Украине и так называемых гарантий безопасности, которых требует Россия. Об этом заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телеканалу CBS он подчеркнул, что США ведут обсуждения с "союзниками и партнёрами", включая Украину, и предстоящие шаги будут скоординированными.
После переговоров между представителями США и России в Женеве и заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе на прошедшей неделе российские представители заявили, что ожидают от стран Запада письменного ответа на свои выдвинутые в декабре требования. В их число входит отказ от принятия новых стран в НАТО, отказ от военного сотрудничества с Украиной, вывод войск НАТО из стран, вступивших в союз после 1997 года, и так далее. Хотя большая часть этих требований была отвергнута в ходе переговоров, Россия настаивает на письменном ответе. Салливан не сказал, будет ли дан такой ответ, и не пояснил, какими будут следующие шаги.
По словам советника президента, Вашингтон готов как продолжать переговоры с Россией, так и "решительно ответить" в случае, если Россия предпримет агрессивные действия против Украины. На Западе опасаются широкомасштабного вторжения России в эту страну, у границ которой сосредоточено большое количество российских военных.
Факт этого сосредоточения не стал отрицать в интервью CNN и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил при этом, что Россия не готовит военный конфликт, и обвинил в эскалации напряжённости страны НАТО. На прошедшей неделе российские представители заявляли, что Москва даст "военный" или "военно-технический" ответ в том случае, если её требования будут отвергнуты. США и их союзники заявляли, что в случае вторжения в Украину подвергнут Россию беспрецедентным (во всяком случае в истории американо-российских отношений) экономическим санкциям.
Президент России Владимир Путин пока не высказывался о ходе переговоров.
Другие новости дня
Авиакомпания Georgian Airways продается за 150 млн долларов
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 миллионов долларов. Информация размещена на сайте объединения Georgian Business Brokerage, основатель которого – экс-гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
В интервью изданию BM.ge Бокерия подтвердил, что работает над привлечением в авиакомпанию международного инвестора. При этом он считает, что 30 или 50 процентов авиакомпании должно приобрести правительство Грузии.
СОВА напоминает, что ранее Georgian Airways начала процедуру реабилитации/банкротства. Соответствующее постановление Тбилисский городской суд вынес 29 декабря, обязав перевозчика разработать план реабилитации. Авиакомпания задолжала порядка 176 миллионов лари (56,8 млн долларов по действующему курсу) более 16 тысячам пассажиров и более 70 компаниям.
Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания оказалась неспособна покрыть свои обязательства.
- Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года, в 1999 году став национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.
- На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией. Её авиационный флот состоит из среднемагистральных самолётов BOEING 737, Embraer и CRJ.
Грузия меняет правила изоляции и карантина. Подробности
На фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в Грузии с 17 января меняются правила изоляции и карантина. Об этом пишет портал JAM news.
Для инфицированных:
- Если заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме, период изоляции составит восемь дней. Рекомендуется постоянно носить маску в течение пяти дней после выхода из изоляции.
- Если заболевание протекает тяжело, то больной должен оставаться в изоляции не менее 10 дней. Изоляция может быть продлена, если не наблюдается значительного улучшения состояния здоровья и/или у пациента сохраняется лихорадка в течение последних 24 часов.
- В этом случае также рекомендуется постоянно носить маску в течение пяти дней после окончания изоляции с соблюдением всех правил.
Для лиц, контактировавших с инфицированными:
- Карантин вообще не требуется, если лицо, контактировавшее с инфицированным, привито двумя дозами и с момента второй дозы прошло 14 дней, но не более 90 дней.
- Также карантин не требуется получившим третью, бустерную дозу вакцины.
- Лица, перенесшие ковид, в течение 60 дней после подтверждения вируса освобождаются от карантина.
- Все вышеперечисленные обязаны носить маску непрерывно в течение 10 дней после контакта с инфицированным, соблюдая все регуляции.
- Что касается непривитых, то для них сохраняется карантин длительностью восемь дней после контакта. Затем еще четыре дня им необходимо постоянно носить маску.
Штамм «омикрон» постепенно становится доминирующим в Грузии, и темпы заражения им катастрофически возрастают. Новый штамм, который был обнаружен в Южной Африке в середине ноября 2021 года, 20 декабря уже был зафиксирован в Грузии. Этот штамм распространяется быстрее, однако, по предварительным данным, имеет относительно легкие симптомы.
В Казахстане несколько родственников Назарбаева лишились должностей
Сразу несколько родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в последние дни – на фоне чрезвычайного положения, введённого после массовых протестов и беспорядков с человеческими жертвами, – лишились высоких должностей.
В понедельник зять Назарбаева Тимур Кулибаев, которого называют одним из богатейших людей Казахстана, объявил, что покидает пост главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен".
Кулибаев женат на средней дочери Нурсултана Назарбаева Динаре. Он пока остаётся главой национального Олимпийского комитета Казахстана.
На прошлой неделе постов в крупных нефтегазовых компаниях лишились два других зятя Назарбаева. Муж его младшей дочери Алии Димаш Досанов ушел с должности гендиректора "КазТрансОйл". Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем старшей дочери Назарбаева Дариги, ушёл с поста председателя правления QazaqGaz.
Племянник Назарбаева Самат Абиш в понедельник указом президента Касым-Жомарта Токаева был освобождён от должности первого заместителя главы Комитета национальной безопасности Казахстана. Бывший глава этого комитета, считавшийся приближённым Назарбаева Карим Масимов, арестован по подозрению в госизмене.
Назарбаев, возглавлявший Казахстан более 30 лет (считая советские времена), в 2019 году ушёл с поста президента, однако сохранил за собой пост главы Совета безопасности, а его родственники и приближённые продолжали занимать важные посты. В разгар протестов, 5 января, Токаев объявил, что лично возглавил Совет безопасности. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот уступил пост добровольно. Сам Назарбаев не появлялся на публике с декабря прошлого года, он никак не комментировал протесты, беспорядки, гибель людей, ввод и вывод в Казахстан войск ОДКБ, отстранение близких ему людей от должностей. Единственным доказательством того, что он жив и дееспособен, остаются слова его пресс-секретаря, а также сообщение пресс-службы Александра Лукашенко, который якобы говорил с Назарбаевым по телефону.
Лукашенко объявил о совместных с Россией учениях у границ с Украиной
В феврале у западных и южных границ Беларуси - то есть у границ с Польшей и Украиной - пройдут оперативные совместные учения вооружённых сил России и Беларуси. Об этом объявил в понедельник Александр Лукашенко. Он также заявил, что Украина наращивает силы у белорусской границы.
Проведение учений было одобрено Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным ещё в декабре. В понедельник был одобрен их оперативный замысел. По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, учения должны быть "солидными", а их целью должна стать "отработка определённого замысла", как он выразился, в противостоянии с силами Запада ("Прибалтика и Польша") и "юга" (Украина).
Точная дата начала учений ещё не определена. О них объявлено на фоне наращивания российской вооружённой группировки у границ с Украиной, из-за которого звучат опасения масштабного российского вторжения в эту страну. "Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", -сказал Лукашенко.
Учения будут называться "Союзная решимость-2022".
По данным разведок западных стран, у границ с Украиной сосредоточено около 100 тысяч российских военных. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков концентрацию войск не отрицает, но заявляет, что речь не идёт о подготовке к вторжению.
Ряд СМИ публиковали рассуждения экспертов о том, как могло бы выглядеть возможное вторжение в Украину, в том числе анализировалась и возможность удара с территории Беларуси. В конце прошлого года Украина усилила охрану своей границы с Беларусью - на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
В Грузии туриста заставили заплатить $310 за пиво. Сотрудник бара задержан
Полиция задержала сотрудника одного из баров в Тбилиси, принудившего туриста из Германии заплатить за пиво около 310 долларов.
По данным МВД Грузии, задержан 41-летний сотрудник заведения по обвинению в «принуждении — незаконном ограничении свободы действий человека». Бар опечатан.
Задержанному, в случае признания его виновным, грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Оперативно-розыскные мероприятия провели совместно сотрудники прокуратуры Тбилиси и главного управления полиции Старого Тбилиси.
По данным следствия, 14 января 2022 года сотрудник одного из клубов в центральном районе Тбилиси заставил посетителя этого клуба, 27-летнего немецкого туриста, заплатить за пиво гораздо большую сумму, чем его реальная стоимость.
По данным СМИ, иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива. Сам немец рассказал, что рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.
«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», – рассказал турист журналистам.
Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ сообщил о получении угроз
Живущий в Великобритании бывший агент ФСБ Борис Карпичков сообщил о получении угроз. По его словам, он стал получать их после того, как британские власти сообщили о его месте жительства Латвии в 2019 году. Рига добивалась его экстрадиции, там ему предъявлены несколько обвинений по уголовным статьям.
По утверждению 62-летнего Карпичкова, последнее письмо с угрозами он получил 2 января. В тексте было сказано: "предателям вроде тебя нет места на Земле. Смерть уже в пути. Ты уже почти мёртв", — цитирует таблоид The Daily Mirror. В предыдущем сообщении отправителем был указан оперативный псевдоним бывшего агента в российской разведке. Обратным адресом было названо местное кладбище.
Карпичков — бывший офицер КГБ Латвийской ССР. После развала союза он работал в коммерческих структурах и был арестован по подозрению в мошенничестве, затем ему были предъявлены обвинения в незаконном прослушивании.
Он рассказал латвийским спецслужбам, что был завербован ФСБ, согласился сотрудничать с контрразведкой и сбежал в Россию из-под домашнего ареста. Оттуда он вскоре уехал в Великобританию, которая отказывается выдавать его латвийским властям.
Карпичков заявлял, что пережил покушение, а в 2018 году рассказал, что его предупредили, что он находится в списке на ликвидацию российскими спецслужбами вместе с Сергеем Скрипалём. В том же году Латвия выдала европейский ордер на его арест.
Суд в Лондоне экстрадировать его отказался. На слушаниях было заявлено, что Латвия добиваясь его экстрадиции может действовать в интересах Москвы, — рассказывает The Daily Mirror. Судья посчитала, что жизни Карпичкова в Риге угрожает опасность.
В Грузии от коронавируса скончались еще 32 пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 481.
За сутки в стране выявили 3656 новых случаев коронавируса. При этом в воскресенье провели лишь 29 711 тестов – вдвое меньше, чем в рабочие дни.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 12,31%, за последние 14 дней составляет 9,64%, за неделю – 9,69%.
Ранее, в течение недели в стране ежедневно выявляли более 5 тысяч случаев заражения.
- 11 января – 5486 случаев
- 12 января – 5596 случаев
- 13 января – 5326 случаев
- 14 января – 5567 случаев
- 15 января – 5381 случай
- 16 января – 5504 случая
- 17 января – 3656 случаев
Выздоровели еще 3066 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 999 343, выздоровевших – 931 507.
В настоящее время в Грузии 53 329 активных случаев инфицирования, 4500 пациентов лечатся в клиниках, 1001 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 2290 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 612 313.
- К февралю в Грузии количество заражений за сутки может возрасти до 60 тысяч. Такой прогноз делают в Национальном центре по контролю заболеваний. Правда, отмечают, что в официальную статистику могут попасть лишь 20%-30% из них.
Премьер Грузии отчитался о рекордном экспорте вина
Из Грузии в 62 страны мира в 2021 году было экспортировано 107 млн бутылок вина. О рекордном показателе на заседании правительства отчитался премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, по сравнению с 2012 годом рост экспорта составил 360%. Доходы от экспорта вина, по его словам, в 2012 году составляли 71 млн долларов, а в 2021-м достигли 250 млн долларов.
По информации главы Кабмина, в 2021 году Грузия экспортировала 42 млн бутылок бренди – рост по сравнению с 2020 годом составил 30%, по сравнению с 2012-м – 550%. Доходы от экспорта бренди составили 78 млн долларов (в 2012-м – 20 млн долларов).
В целом в 2021 году экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил почти 400 млн долларов, что превышает показатель 2020 года на 18%, а 2012 года (163 млн долларов) – на 142%.
Гарибашвили не указал страны, в которые было экспортировано больше всего грузинской продукции. Ранее в Национальном агентстве вина опубликовали данные, согласно которым в январе-ноябре прошлого года около 58% экспорта грузинского вина приходилось на Россию.
Порошенко прилетел в Киев. Его встретили сотни сторонников
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прилетел в Украину, где против него возбуждено уголовное дело. Самолёт с бывшим президентом, ныне оппозиционным политиком, на борту, совершил посадку в киевском аэропорту Жуляны - как и было предусмотрено расписанием. Порошенко прилетел из Варшавы.
В аэропорту собрались сотни сторонников бывшего президента. Прямая трансляция Украинской службы РС:
На пограничном контроле у Порошенко на несколько минут забрали паспорт, однако после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения. Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Он также выступил перед сторонниками, собравшимися у здания аэропорта.
Из аэропорта бывший президент Украины отправился в Печерский суд Киева, где начались слушания об избрании для него меры пресечения. Сторонники Порошенко из аэропорта отправились к зданию суда - для многих из них был организован подвоз.
Прокуратура требует отправить экс-президента под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (это более 3 млрд рублей). Не исключено и назначение домашнего ареста. Порошенко заявил о своей уверенности, что он не будет арестован.
Как писало накануне издание Зеркало недели со ссылкой на источники, власти решили не задерживать Порошенко в аэропорту, ожидая, что он добровольно явится в суд.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу же заявил, что речь идёт о деловой поездке, и он скоро вернётся. Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию "Европейская солидарность", считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Грузия официально открыла свой фармацевтический рынок для Турции
Грузия с сегодняшнего дня официально открыла свой фармацевтический рынок для Турции. Это должно способствовать снижению цен на медикаменты. Как сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, он уже подписал соответствующее распоряжение.
«Из Турции на грузинский рынок поступят медикаменты высокого качества, стандарта GMP (Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная практика – ред.)», – заявил Гарибашвили.
По его словам, нет ни одного аргумента, почему Грузия не должна была открыть свой рынок для турецкой продукции.
«Если цена на самые востребованные лекарства в Грузии, к примеру, 10 лари, в Турции стоимость составляет 1 или 2 лари», – сказал Гарибашвили.
Грузинский премьер анонсировал открытие турецкого рынка 10 января текущего года. В ноябре 2021 года он также заявлял, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях. Сегодня он дополнительно сообщил, что будет создана рабочая группа, которая разработает соответствующие законопроекты.
Австралия разрешила въезд в страну привитым «Спутником V»
Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной против COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба австралийского Управлении терапевтических товаров (TGA). На На однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" решение не распространяется
Признание российской вакцины "Спутник V" расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, бизнесменов и представителей спорта, заявили власти страны.
Регулятор сообщил, что недавно получил дополнительную информацию эффективности российского препарата. "Данные свидетельствуют, что две дозы "Спутника V" (Институт Гамалеи) показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98–100%", — говорится в сообщении TGA.
В начале января власти Израиля сообщили, что пустят вакцинированных "Спутником V" в страну при наличии серологического теста.
Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" пока не одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и регулятором ЕС.
В декабре ВОЗ возобновила процесс рассмотрения заявки на регистрацию "Спутника V". Представитель ВОЗ не исключил, что российская вакцина может быть одобрена в I квартале следующего года, после получения досье о препарате.
14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что страна пока не передала ВОЗ всей информации для одобрения вакцины "Спутник V" . По его словам, у сторон "было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".
Ранее российские государственные СМИ намекали, что ВОЗ не регистрирует препарат из-за политической ситуации.
В минувшую субботу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения всю необходимую документацию для продолжения процедуры одобрения "Спутника V".
Год назад Навальный вернулся в Россию. С тех пор он в тюрьме
Ровно год назад, 17 января, оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Москву из Германии, где проходил долгую реабилитацию после отравления боевым химическим веществом из группы "Новичок", производимым в России.
Самолёт с Навальным должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его встречали больше пяти тысяч сторонников, однако в последний момент власти посадили лайнер в другом аэропорту, Шереметьево, на пограничном контроле которого политик был задержан. С того дня он лишён свободы: сначала Навального арестовали, а затем суд отправил его в колонию по уголовному делу от 2014 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным.
Арест и заключение Навального вызвали протесты почти во всех городах России. Несанкционированные уличные шествия закончились массовыми репрессиями. Только 23 и 31 января полиция задержала свыше десяти тысяч человек. Следственный комитет по итогам акций возбудил более ста уголовных дел – в частности, о насилии в отношении полицейских, нарушении санитарных правил и перекрытии дорог. Десятки участников акций в поддержку Навального находятся под арестом, некоторых уже приговорили к реальным срокам заключения.
За год нахождения Навального в колонии штабы политика и организованный им Фонд борьбы с коррупцией были признаны "экстремистскими организациями", десятки их членов либо находятся под арестом, либо были вынуждены покинуть Россию, среди них - бывший глава федерального штаба Навального Леонид Волков, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь. Против самого Навального было возбуждено ещё несколько уголовных дел.
В течение 2021 года российские власти фактически полностью уничтожили политические структуры, связанные с Навальным. США, Великобритания и страны ЕС в ответ на преследование лидера российской оппозиции грозили России серьёзными санкциями, но в итоге ограничились лишь санкциями против нескольких физических лиц и организаций, которые, по мнению Запада, участвовали в попытке отравления Навального.
По итогам совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat (включены в реестр СМИ-"иноагентов"), CNN и Der Spiegel были опубликованы имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к покушению на Навального. Сам оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым – предполагаемым сотрудником российской спецслужбы, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он, в том числе пояснил, что яд был нанесен на нижнее бельё оппозиционера в гостинице города Томск, где останавливался Навальный, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.
Навальный считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергают.
В преддверии годовщины ареста Навального американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление, в котором говорится, что "российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму оппозиционера, если бы не видел в нем серьёзной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это всё, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать"
Кроме того, американский канал CNN и стриминговый сервис HBO Max анонсировали показ документального фильма "Навальный". Картину со слоганом "Яд всегда оставляет след" снял канадский документалист Дэниэл Рохер. В описании фильма говорится, что в "Навальном" режиссёр показывает "смелого и противоречивого претендента на президентский пост, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине".
На 17 января в десятках городах мира анонсированы акции в поддержку Навального. В России они не планируются. Однако сторонники оппозиционера вышли на одиночные пикеты.
В Новосибирске активист Виктор Сорокин вышел на одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Позже к нему присоединился ещё один пикетчик. Прямой эфир с пикета транслирует группа "РуИнфо" в соцсети "ВКонтакте".
Активисты вышли на площадь Ленина в центре Новосибирска с плакатами: "Свободу Навальному" и "Свободу Навальному. Свободу России".
В Абхазии еще три пациента скончались от коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 293 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 72 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 85 пациентов, в тяжелом состоянии 35 человек, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 20 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 24, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ за три дня скончались три пациента, женщины 71 и 68 лет, а также мужчина 65 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 840 человек. Зарегистрировано 572 летальных случая. Выздоровели 33 027 человек.
Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе стал обладателем Кубка мира
Тбилисский Дворец спорта принимает Чемпионат мира по фехтованию 2022.
Сандро Базадзе отлично выступил и дошел до финала, где встретился с россиянином Ибрагимовым, и победил его с убедительным счетом 15:8, став победителем престижного турнира, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Это исторический результат, ведь Сандро Базадзе – первый грузинский фехтовальщик, выигравший Кубок мира.
Байден назвал терактом захват заложников в синагоге в Техасе
Президент США Джо Байден назвал «актом террора» захват заложников в субботу в синагоге в городе Колливилл, штат Техас. В результате штурма сотрудниками ФБР синагоги, в которой были взяты в заложники трое прихожан и раввин, погиб захвативший синагогу вооруженный человек. В воскресенье стало известно, что это британский гражданин по имени Малик Фейсал Акрам.
Следствие пока не знает точных мотивов захватчика. Как президент Байден, так и вице-президент Камала Харрис, однако, выступили с заявлениями, в которых осудили антисемитизм и пообещали бороться с преступлениями на почве ненависти.
Заложников в синагоге удерживали около десяти часов. Один из них спустя шесть часов после переговоров захватчика с полицией был отпущен. Известно, что захвативший заложников человек утверждал, что является братом пакистанца Аафии Сиддики, которая отбывает в США длительное тюремное заключение по обвинению в покушении на убийство военнослужащих и агентов ФБР. Адвокат Сиддики, однако, утверждает, что Акрам не является ее братом.
По словам Байдена, захвативший заложников требовал освободить из тюрьмы некоего человека, осужденного ранее за терроризм - по всей видимости, речь идет именно о Сиддики.
- В октябре 2018 года в результате вооруженного нападения антисемита Роберта Бауэрса на синагогу в Питтсбурге, штат Пенсильвания, были убиты 11 человек.
YouTube-канал ингушской общественной организации заблокирован после обращения к Кадырову
В ингушской общественной организации «Мекх-Кхел» заявили о взломе YouTube-канала после публикации видеообращения к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Накануне сопредседатель «Мекх-Кхел» Сараждин Султыгов предъявил три претензии в ответ на требование Кадырова сформулировать обвинения в его адрес и озвучить их в трехдневный срок. Видеозапись этого обращения недоступна, как и другие видеоролики на канале, сообщает Кавказ.Реалии.
«Мне начали звонить, мол не можем посмотреть видео на канале. Оказалось, канал взломан и видео удалены. Опускаться до вашего уровня я не хочу, но кто это сделал - не мужчины», - заявил Султыгов изданию «Фортанга».
По словам активиста, последний вход в учетную запись был совершен 16 января в 15:29 мск из Грозного. Издание опубликовало предоставленный Султыговым скриншот действий в аккаунте. Сопредседатель «Мекх-Кхел» заявил о намерении восстановить канал. По данным на 20:00 мск страница все еще не была доступна на видеохостинге.
Накануне Кадыров заявил, что в Ингушетии не предъявили ему обвинений в ответ на трехдневный ультиматум и обратился к чеченцам с просьбой удалить ранее оставленные в социальных сетях высказывания о жителях соседней республики.
Вечером 15 января министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев заявил, что Кадыров поручил «удалить любое враждебное высказывание в адрес представителей ингушского народа».
- 12 января Рамзан Кадыров выступил с жестким заявлением в адрес жителей Ингушетии. Причиной этому стал визит ингушской делегации в Чечню и последовавшие за ним извинения участников этой поездки перед земляками. В результате Кадыров пригрозил отнять земли у соседней республики и выступил с ультиматумом в адрес ее старейшин. Региональный руководитель потребовал в трехдневный срок сформулировать имеющиеся к нему претензии и добавил, что «пойдет на все», если обвинения будут оскорбительными.
- Общественная организация «Национальный совет Ингушетии» предложила представителям ингушского и чеченского народов встретиться на нейтральной территории, чтобы разобраться с вопросом о границе между республиками. Об этом в видеообращении заявил один из членов организации Муса Албогачиев.
- Новая волна угроз и оскорблений в отношении общественных деятелей из Ингушетии стала продолжением спора из-за установленной административной границе. Соглашение Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну митингов в Магасе: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению протестующих, установление границ не было справедливым.
Порошенко возвращается 17 января. Он уверен, что не будет арестован
Бывший президент Украины Петр Порошенко, против которого перед Новым годом было возбуждено уголовное дело, подтвердил, что утром 17 января прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в киевский аэропорт Жуляны.
По словам Порошенко, он не исключает, что власти Украины, зная, что его будут встречать в Жулянах его сторонники, распорядятся посадить самолет в другом аэропорту. Об этом он заявил на брифинге в Варшаве. По словам Порошенко, украинские власти якобы «внимательно изучают опыт» задержания в Минске белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича - в мае 2021 года он был задержан после вынужденной посадки самолета, который направлялся вовсе не в Беларусь.
Порошенко упомянул также и о российском оппозиционере Алексее Навальном, который ровно год назад, 17 января 2021 года, вернулся в Россию из Германии и был задержан в московском аэропорту Шереметево. При этом по расписанию его самолет должен был совершить посадку во Внуково.
На 17 января в Печерском районном суде Киева назначены слушания об избрании для Порошенко меры пресечения. Прокуратура требует отправить его под стражу с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен (это более 3 млрд рублей). Не исключено и назначение домашнего ареста. Порошенко заявил о своей уверенности, что он не будет арестован.
Как пишет издание Зеркало недели со ссылкой на источники, Порошенко вряд ли будут задерживать в аэропорту, поскольку ожидается, что он добровольно явится в суд.
По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с пророссийским политиком Виктором Медведчуком и рядом других лиц, чтобы организовать поставки угля из неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу же заявил, что речь идет о деловой поездке, и он скоро вернется. Порошенко, возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Европейская солидарность», считает дело политическим и обвиняет власти в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая при этом должного внимания на российскую угрозу.
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
В Минздраве прокомментировали самоубийство беженца в Тбилиси
Вынужденные переселенцы, проживающие в бывшем санатории «Картли» на окраине Тбилиси, в 2022 году безоговорочно получат новое жилье. Об этом говорится в заявлении, распространенном Минздравом Грузии после того, как один из жильцов аварийного здания покончил жизнь самоубийством на протестной акции, пишет агентство «Новости-Грузия».
Днем 16 января беженец из Абхазии, 52-летний Зураб Чичошвили выпрыгнул из окна многоэтажного здания и скончался на месте от полученных травм. Члены его семьи и соседи заявляют, что он сделал это, чтобы привлечь внимание к проблемам 120 семей, которые живут в аварийном корпусе.
«Согласно решению Министерства по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, вынужденные переселенцы, проживающие в бывшей гостинице «Картли», в 2022 году безоговорочно получат новое жилье», - сказано в заявлении.
В ведомстве добавили, что забота о вынужденных переселенцах и улучшение их социальных условий является их главным приоритетом. Министерство напоминает, что беженцы, которые до сих пор не обеспечены жильем, могут самостоятельно подыскать жилплощадь в Тбилиси, затем ее для них приобретет государство, или же дождаться своей очереди и получить квартиру в новостройках, которые приобрело ведомство.
Минздрав выразил соболезнования родственникам и близким умершего мужчины. МВД расследует произошедшее по статье «доведение до самоубийства». Причина смерти Зураба Чичошвили будет установлена после проведения экспертизы.
Советский санаторий «Картли», расположенный возле Тбилисского моря, был заселен беженцами около 30 лет назад. В течение последнего месяца вынужденные переселенцы продолжали протестные акции, требуя предоставить им альтернативную жилплощадь. Демонстранты заявляют, что здание аварийное, что подтверждают заключения экспертиз, и находиться в нем опасно.
На днях с протестующими встретился заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури. Беженцам пообещали обеспечить их жильем до конца 2022 года, а пока временно перейти в съемные квартиры. На это предложение демонстранты не согласились. Они говорят, что не верят обещаниям властей.
Песков: Российские войска останутся у границ Украины
Российские войска, размещенные по периметру границ с Украиной, концентрация которых вызвала на Западе опасения скорого начала полномасштабного вторжения в эту страну, не будут отведены от границы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью, которое вышло в эфире программы Фарида Закарии на американском телеканале CNN.
Как заявил Песков, войска находятся на территории Российской Федерации и останутся на своих местах из-за «напряженной ситуации», которая возникла на границе и «недружественной атмосферы», создаваемой действиями НАТО.
При этом Песков заявил, что на территории Украины, в частности в Донбассе, российских войск нет (аннексированный Крым по российским законам считается территорией России). Он также сказал, что Россия не готовит военного вторжения - «было бы безумием делать это» - но готова принять некие «контрмеры» в случае расширения НАТО.
По сообщению агентства Bloomberg, Песков также заявил: «Мы не собираемся утверждать, что не станем размещать наступательные вооружения на территории Украины». При этом, по утверждению главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, в интервью этой радиостанции Песков выразился иначе: «Мы не можем исключить, что наши партнеры (США и НАТО) могут разместить наступательные вооружения на территории Украины. Мы, со своей стороны, исключаем для себя размещение наступательного вооружения там».
Ранее США объявили, что располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины. Украина, в свою очередь, обвинила Россию в причастности к масштабным кибератакам. Песков отверг оба обвинения, заявив, что это дезинформация.
Пресс-секретарь Кремля также коснулся темы возможных санкций США против президента Путина. По словам Пескова, такие меры могут привести к полному разрыву отношений. Он также заявил, что Россия «самодостаточна» и не чувствует себя уязвимой из-за санкций. Среди предлагаемых в случае обострения ситуации на Украине мер - например, запрет на поставки в Россию электроники, включая смартфоны и бытовую технику.
Песков также коснулся темы переговоров о так называемых гарантиях безопасности, которые прошли между Россией и странами НАТО на этой неделе. «Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», - сказал он.
В Чехии и Болгарии прошли акции в поддержку политзаключенных в РФ
Представители российской диаспоры в разных странах в преддверии годовщины ареста в России оппозиционера Алексея Навального проводят акции солидарности с российскими политзаключёнными.
В воскресенье такие акции прошли в Варне (Болгария) и в столице Чехии Праге.
Как сообщает SOTA, в Варне пикет с участием нескольких десятков человек прошел у российского консульства. Одним из его участников стал эмигрировавший из России политик Геннадий Гудков.
В Праге десятки людей прошли шествием по историческому Карлову мосту. В акции, в частности, приняли участие журналисты-политэмигранты Григорий Пасько, Ольга Романова и Денис Билунов. Участники шествия поддержали также белорусских политзаключенных. «Наши сердца с теми, кто встречает начало 2022 года в тюрьмах, в заключении, со всеми теми, кого преследуют власти за выражение политических взглядов» - сказал участник шествия, политолог Александр Морозов:
Алексей Навальный был задержан на погранконтроле в аэропорту Шереметьево 17 января после того, как прилетел в Россию из Германии, где лечился после отравления веществом из группы «новичок». Уже год Навальный лишен свободы - он отправлен в колонию по старому уголовному делу, которое он и его соратники считают сфабрикованным по политическим мотивам.
Суд в Австралии вынес решение об экстрадиции Новака Джоковича
Федеральный суд Австралии согласился с решением министра по делам иммиграции и отклонил апелляцию Новака Джоковича. Как отмечает Би-би-си, конфликт сербского теннисиста с властями Австралии вызван отсутствием у него прививки от COVID-19. По австралийским законам, невакцинированные иностранцы не могут въехать в страну.
5-го января Джокович был задержан на пограничном контроле и отправлен в центр временного содержания лиц, подлежащих депортации. Затем суд отменил это решение иммиграционной службы. Но австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук своей властью аннулировал визу теннисиста.
Министр Хоук объяснил, что если бы правительство сделало исключение для известного спортсмена, это воодушевило бы противников вакцинации. Именно это обоснование и пытались на днях оспорить адвокаты Джоковича, но потерпели неудачу.
В Тбилиси мужчина покончил с собой, чтобы привлечь внимание к жилищным проблемам ВПЛ
Житель Тбилиси совершил самоубийство, чтобы привлечь внимание властей к жилищным проблемам вынужденно-перемещенных с оккупированных территорий лиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщила член партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Чалидзе.
Трагедия произошла в Згвис Убани (район Тбилисского моря – прим.ред.). Мужчина выпрыгнул из здания бывшего санатория «Картли, сообщает SOVA.
«Это ужас и даже хуже. Я потрясена. В Згвис Убани вынужденно перемещенный покончил жизнь самоубийством. К такой форме протеста мужчина прибег для того, чтобы привлечь внимание. Уже несколько недель ВПЛ из Абхазии требуют переселить их из аварийных зданий в новые дома», - написала Чалидзе.
По словам соседей, они стояли во дворе и разрабатывали план действий, когда мужчина выпрыгнул из окна.
«Фактически он принес себя в жертву социальной политике, которая не предназначена и не направлена на благополучие людей За эту трагедию несет ответственность каждый человек, принимающий решения и не предпринявший действенных шагов для решения этой проблемы. Надеюсь, вам стыдно за то, что произошло. Мы давно говорим, что живем в невыносимых условиях. Здесь опасные для жизни условия, о чем свидетельствуют многочисленные экспертные заключения», - рассказала одна из квартиранток бывшего санатория.
В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители и судмедэксперты. Между ними и горожанами периодически происходят словесные перепалки.
Разрешено движение всех видов транспорта в сторону Верхнего Ларса
Движение в районе Гудаури-Коби на дороге, ведущей к границе Грузии с Россией в Казбегском районе, свободно для всех видов транспорта. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Ранее из-за обильного снегопада и гололеда этот участок был закрыт для большегрузов.
«В результате интенсивных работ по очистке движение транспорта на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс свободно», - сообщает департамент.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановок, только через лавинозащитные тоннели. Прицепы, полуприцепы и автобусы вместимостью более 30 мест двигаются по тоннелям осуществляться в одностороннем порядке.
Ситуацию на дорогах контролирует патрульная полиция.
Украинские СМИ с 16 января обязаны выходить на украинском языке
В Украине с сегодняшнего дня, 16 января, вступает в силу требование Закона о языке к издателям государственных и региональных печатных СМИ об обязательном применении украинского языка. Выпускать свою продукцию на других языках, например, русском, не запрещается, однако тем издателям, которые захотят воспользоваться этим правом, будет необходимо издавать такой же тираж и на украинском.
Аналогичное требование к местным СМИ вступит в силу позднее, 16 июля 2024 года. Оно не будет распространяться на печатные СМИ, которые издаются на языках коренных народов Украины, а также на английском и других официальных языках ЕС.
Кроме того, с 16 июля 2022 года обязательным станет использование украинского языка в интерфейсах компьютерных программ, а также на официальных сайтах и страницах в соцсетях.
Как пишет агентство dpa, последняя русскоязычная газета в Украине - «Вести» - перешла на украинский 10 января.
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