Советник Байдена: США объявят о новых дипломатических шагах

В начале предстоящей недели Соединённые Штаты расскажут о своих следующих дипломатических шагах, связанных с обсуждением российских угроз Украине и так называемых гарантий безопасности, которых требует Россия. Об этом заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью телеканалу CBS он подчеркнул, что США ведут обсуждения с "союзниками и партнёрами", включая Украину, и предстоящие шаги будут скоординированными.

После переговоров между представителями США и России в Женеве и заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе на прошедшей неделе российские представители заявили, что ожидают от стран Запада письменного ответа на свои выдвинутые в декабре требования. В их число входит отказ от принятия новых стран в НАТО, отказ от военного сотрудничества с Украиной, вывод войск НАТО из стран, вступивших в союз после 1997 года, и так далее. Хотя большая часть этих требований была отвергнута в ходе переговоров, Россия настаивает на письменном ответе. Салливан не сказал, будет ли дан такой ответ, и не пояснил, какими будут следующие шаги.

По словам советника президента, Вашингтон готов как продолжать переговоры с Россией, так и "решительно ответить" в случае, если Россия предпримет агрессивные действия против Украины. На Западе опасаются широкомасштабного вторжения России в эту страну, у границ которой сосредоточено большое количество российских военных.

Факт этого сосредоточения не стал отрицать в интервью CNN и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил при этом, что Россия не готовит военный конфликт, и обвинил в эскалации напряжённости страны НАТО. На прошедшей неделе российские представители заявляли, что Москва даст "военный" или "военно-технический" ответ в том случае, если её требования будут отвергнуты. США и их союзники заявляли, что в случае вторжения в Украину подвергнут Россию беспрецедентным (во всяком случае в истории американо-российских отношений) экономическим санкциям.

Президент России Владимир Путин пока не высказывался о ходе переговоров.