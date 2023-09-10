Спецдокладчик ООН: пытки - часть политики России в Украине

Задокументированное число случаев использования пыток на оккупированных территориях Украины и в отношении украинских пленных со стороны представителей российских силовых структур свидетельствует о том, что пытки стали частью системной политики, проводимой Россией в Украине. Об этом заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс - сообщает The New York Times.

Эдвардс совершила семидневную поездку в Украину и по ее итогам отметила, что пытки со стороны российских военных и представителей других силовых структур нельзя назвать случайностью или отдельными инцидентами. «Пытки организованы так, что являются частью государственной политики устрашения и наказания с целью получить информацию или признание», - заявила специальный докладчик ООН. Она добавила, что получила свидетельства о пытках током, избиениях, имитации казней, угрозах насилием, принуждении к длительному пребыванию в одной позе и других методах пыток, целью которых в том числе является унижение человека, оказавшегося в заключении на оккупированных Россией территориях или в плену.

По словам Эдвардс, у нее есть свидетельства содержания гражданских лиц в тесных помещениях или подвалах. Несколько переживших российский плен признались ей, что теряли сознание от побоев и ударов током, а также вследствие пыток отмечали потерю памяти.

Как заявила Эдвардс, речь идет о действиях, одобряемых руководством России - во всяком случае, негласно. В пользу такого предположения служит тот факт, что российские власти отказываются расследовать сообщения о пытках. Представитель ООН рассказала, что несколько раз обращалась к российским властям, чтобы они обратили внимание на случаи насилия со стороны силовых ведомств и военных, однако ответа она не получила.

В субботу в МВД Украины заявили, что ранее на освобожденных от российской оккупации украинских территориях обнаружили 80 импровизированных тюрем, где в нечеловеческих условиях содержались граждане Украины.

В ноябре 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад, посвященный обращению с военнопленными во время полномасштабной войны в Украине. В нем помимо прочего шла речь о жестоком обращении и пытках по отношению к украинским военнопленным, а также к мирным жителям.

Российские власти отвергают сообщения о пытках и, напротив, обвиняют украинских военнослужащих в пытках и убийствах российских военнопленных. О подобных случаях в ООН также заявляли, не утверждая при этом, что они имеют систематический характер. Реакции российских властей на последние заявления представителя ООН пока нет.