США дали «Лукойлу» отсрочку от санкций для продажи зарубежных активов

США расширили временное исключение из санкционного списка для зарубежных подразделений российской нефтяной компании «Лукойл». Это даст ей больше времени на продажу активов.

Санкции, мешающие продаже зарубежных активов, сняты до 13 декабря, говорится в заявлении министерства финансов США. На тот же срок разрешена работа зарубежных заправочных станций, принадлежащих российской компании.

Ещё одно исключение из американских санкций разрешает компаниям вести переговоры с «Лукойлом» о покупке их зарубежных, следует из сообщения на сайте министерства финансов США. Ранее в пятницу агентство Reuters сообщило, что одним из потенциальных покупателей может выступать американская инвестиционная компания Carlyle.

Кроме того, США разрешили проводить операции с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» для проектов Карачаганакского и Тенгизского месторождений и Каспийского трубопроводного консорциума Казахстане. Эта лицензия наоборот запрещает российским компаниям продавать доли в этих проектах.

Отдельная лицензия, сроком почти на полгода, выдана для болгарских подразделений «Лукойла», в том числе для нефтеперерабатывающего завода в Бургасе и компаний, обеспечивающих заправку самолётов и судов. Они могут работать до конца апреля. Ранее болгарское правительство добилось приостановки санкций Великобритании против этих активов — до февраля.