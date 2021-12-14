США и ЕС резко осудили суровые приговоры оппозиционерам в Беларуси

Соединенные Штаты осудили суровые приговоры белорусским оппозиционным активистам и журналисту Игорю Лосику, вынесенные во вторник в городе Гомель.

В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена приговоры Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, Игорю Лосику и другим обвиняемым названы политически мотивированными. В ходе процесса над ними, как говорится в заявлении, не соблюдалось верховенство закона. «Ни осужденные, ни белорусский народ не заслуживают этих жестоких репрессий», – заявил госсекретарь.

США считают приговор новым свидетельством того, что власти Беларуси не уважают свои международные обязательства по вопросу о соблюдении прав человека. В заявлении содержится призыв освободить осужденных, а также еще более 900 граждан Беларуси, признанных политзаключенными. Также США призывают режим Александра Лукашенко прекратить репрессии, начать диалог с оппозицией и провести свободные и честные выборы.

Евросоюз также осудил приговоры. В заявлении внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против официального Минска.

Внештатный консультант Белорусской службы Радио Свобода Игорь Лосик был приговорен судом в Гомеле к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил блогер Владимир Цыганович. Члены команды Сергея Тихановского Артем Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич – к 14 годам. Сам Сергей Тихановский, муж оппозиционного лидера Светланы Тихановской, приговорен к 18 годам лишения свободы. Все они признаны виновными в организации массовых беспорядков, которыми суд посчитал протесты против результатов президентских выборов.

Тихановский – видеоблогер, автор канала «Страна для жизни», активно критиковавшего президента Александра Лукашенко. Изначально он сам планировал принять участие в выборах, но был арестован до выдвижения. После этого на выборы выдвинулась его жена. Победителем выборов в августе 2020 года был объявлен Лукашенко. Силовые органы жестко подавили массовые акции протеста, начавшиеся после выборов.