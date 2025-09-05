США и Франция согласуют поддержку Украины в ближайшие дни

Окончательная форма поддержки Украины со стороны США по вопросам гарантий безопасности будет определена в ближайшие дни. Об этом после встречи в Париже «коалиции желающих» заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В ходе саммита участники созвонились с с президентом США Дональдом Трампом.

«Выводы этого азговора просты: в ближайшие дни мы окончательно определим поддержку США и эти гарантии безопасности. Соединённые Штаты, как я уже сказал, участвовали на каждом этапе этого процесса», — отметил Макрон на пресс-конференции.

Комментируя возможную отправку войск на территорию Украины после окончания войны, Макрон сказал, что 26 стран «коалиции желающих» готовы к таким шагам. При этом источники Financial Times ранее сообщили, что большинство европейских союзников Украины пока не определились с решением отправки своих воинских контингентов.

Макрон отметил, что следующим этапом станут контакты между американскими и российскими представителями.

Он также подчеркнул, что в случае, если Россия продолжит отказываться от мирных переговоров, против неё будут введены новые санкции по согласованию с европейскими партнёрами.

Макрон отметил, что дальнейшее давление на Россию через санкции и дипломатические меры остаётся важной частью стратегии Запада. По его словам, цель заключается в том, чтобы заставить Москву вернуться к переговорам и воздерживаться от агрессивных действий.

Президент Финляндии Александр Стубб в четверг сообщил, что Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами предложил скоординированно действовать в отношении дальнейших санкций против России. Кроме того, обсуждались меры, касающиеся ограничений на поставки нефти и газа.

«Подход Трампа заключался в том, что мы должны действовать сообща в отношении политики санкций и искать способы, в частности, остановить военную машину России экономическими средствами», — заявил Стубб финским СМИ после встречи.

По словам Стубба, следующими шагами станут конкретные обсуждения с участием председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ближайших советников президента Трампа.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном заявил, что Киев и его союзники уже понимают общую структуру гарантий безопасности. Он отметил, что каждая страна, готовая внести свой вклад, готовит соответствующие документы, которые определят рамки сотрудничества.

«Сильная украинская армия будет иметь решающее значение для любых подобных обязательств», — подчеркнул Зеленский, призвав европейские оборонные компании максимально активизировать свою работу для поддержки оборонного потенциала Украины.

Зеленский также прокомментировал предложение президента России Владимира Путина приехать на переговоры в Москву.

«Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что если хочешь, чтобы встречи не было, надо пригласить меня в Москву. Думаю, что Россия начала говорить о встрече — это уже неплохо. Но пока мы не видим их желания окончания войны», — сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что гарантии безопасности для Киева должны быть согласованы на уровне парламентов. «Все партнеры понимают, что повторения Будапештского меморандума мы не хотим и не воспринимаем, равно как и минские соглашения», — подчеркнул Зеленский.

«Членство в Европейском Союзе — это обязательные экономические, политические и геополитические гарантии безопасности. Поэтому в нашем подходе это важный момент, который вынесен в отдельный пункт», — сказал президент Украины.

Ожидается, что пакет гарантий безопасности будет включать дипломатические, финансовые и военные элементы, направленные на укрепление обороноспособности Украины.