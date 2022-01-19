США надеются на дипломатическое решение конфликта с Россией

Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ, если Россия вторгнется на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что прогресса в переговорах с Москвой можно достичь дипломатическим путём.

Салливан также отметил снижение количества кибератак на американскую инфраструктуру с применением программ-вымогателей последние месяцы после встречи президентов России и США летом прошлого года. Тогда Джо Байден заявил Владимиру Путину об угрозе стратегической стабильности страны и пригрозил ответными мерами, напомнил советник.

Салливан приветствовал недавнее задержание в России членов хакерской группы, которую подозревают в кибератаках на Соединённые Штаты. По всей вероятности, речь идёт о ликвидации ФСБ России хакерской группировки REvil.

REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США.

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