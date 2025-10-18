США не передадут Украине крылатые ракеты «Томагавк» после встречи президентов Трампа и Зеленского. Об этом Зеленский сообщил по итогам переговоров в Белом доме в пятницу.

По его словам, переговоры по этому вопросу будут продолжены. Отказ объяснён в том числе нежеланием Вашингтона эскалировать войну.

Трансляцию пресс-конференции вёл канал «Настоящее время». Зеленский рассказал, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Украина готова остановить войну по текущей линии фронта, следует из его слов. Он обсуждал с президентом США гарантии безопасности, которые хочет получить Украина.

Встреча Зеленского и Трампа продолжалась больше двух часов. Трамп после встречи опубликовал отчёт о разговоре в социальной сети Truth.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была очень интересной и тёплой, но я сказал ему, как и президенту Путину, что пора прекратить убийства и заключить СОГЛАШЕНИЕ! — написал он. — Достаточно крови пролито, все границы уже очерчены кровью .... Они должны остановиться на достигнутом. Пусть оба объявят о своей победе, пусть история решает! ... Тысячи людей гибнут каждую неделю. ХВАТИТ, ВЕРНИТЕСЬ С МИРОМ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ!»

Комментируя это, Зеленский подчеркнул, что согласен с Трампом, что обе стороны должны остановиться. «Но мы же понимаем, что дело в Путине, не мы начали эту войну», — сказал он. По его словам, он открыт к любым переговорам, которые принесут Украине мир.

Через несколько часов после встречи с Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы репортеров, президент Трамп призвал Украину и Россию остановить войну на нынешней «линии битвы». «Я считаю, что они должны прекратить войну незамедлительно, на линии битвы. Все остальное слишком сложно. Вы никогда не сможете разобраться в этом», - сказал Дональд Трамп. По его словам, он донес свое мнение до сведения лидеров Украины и России.

В интервью телеканалу NBC президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что он не теряет надежду на поставки американских «Томагавков» Украине, сделал акцент на том, что из уст президента Трампа не прозвучал однозначный отказ на его просьбу о поставке ракет «Томагавк»: «Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал и "да"».