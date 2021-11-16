Российские военные подтвердили, что сбили советский спутник

Российские военные подтвердили информацию об испытаниях противоспутниковой ракеты. Они заявили о поражении на орбите советского спутника "Целина-Д" (он же "Космос-1408").

Его обломки, по словам Минобороны, не представляли и не будут нести угрозу для орбитальных станций и космической деятельности. Фрагменты, как заявило ведомство, внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся.

Ранее предположение о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты выдвигали США. В результате, по их данным, в космическом пространстве возникло более 1,5 тысячи осколков.

Глава Государственного департамента Энтони Блинкен заявил, что США вместе с союзниками ответят России на действия, поставившие под угрозу всех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях.

Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть "сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера". Этот космический мусор "теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран".

Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции (МКС).

"Роскосмос" заявил, что приоритетом для корпорации была и остается "безопасность экипажа МКС", не подтвердив и не опровергнув испытания противоспутниковой ракеты.