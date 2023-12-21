США ожидают от Израиля более точечных операций в Газе

США ожидают, что Израиль переведет свои военные операции в секторе Газа в фазу пониженной интенсивности, в ходе которой будут проводиться более точечные операции, направленные против руководства и инфраструктуры группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Об этом в Вашингтоне заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года.

По словам Блинкена, как только действия израильской армии станут более избирательными, то ущерб, наносимый гражданскому населению, должен значительно снизиться.

Израиль сталкивается с растущим давлением со стороны своих западных союзников, требующих остановить военное наступление, которое привело к разрушению большей части густонаселенной Газы.

Вашингтон, ближайший союзник Израиля, в течение последней недели публично призывал сократить масштабы войны и перейти к более целенаправленной кампании против ХАМАС.

«Мы по-прежнему считаем, что Израиль не должен выбирать между устранением угрозы со стороны ХАМАС и минимизацией жертв среди мирного населения Газы. Он обязан делать и то, и другое, и у него есть стратегический интерес делать и то, и другое», – сказал Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь США подчеркнул, что его поражает отсутствие требований со стороны других стран к ХАМАС сложить оружие и сдаться. Блинкен призвал оказать давление на группировку, чтобы она сделала эти шаги для прекращения войны. «Если ХАМАС сделает это, то завтра все закончится», — подчеркнул глава Госдепартамента.

В заложниках у джихадистов в Газе по-прежнему находятся более 130 человек, захваченных палестинскими группировками во время нападения на юг Израиля 7 октября. Источники СМИ сообщают, что Израиль при посредничестве Катара и Египта продолжает вести переговоры об установлении нового гуманитарного перемирия в обмен на освобождение части задержанных. Кроме того, предполагается, что Израиль освободит из своих тюрем ряд палестинских заключённых.

По последним данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских обстрелов с октября погибли 20 тысяч палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Многие страны обвиняют Израиль в атаках на мирное население. Израильская армия утверждает, что атакует исключительно инфраструктуру джихадистов и обвиняет ХАМАС в размещении объектов в жилых кварталах сектора Газа.

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