США передали Украине первые два комплекса ПВО NASAMS

США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS. Новейшую систему противовоздушной обороны средней дальности уже разворачивают на позициях. Об этом заявил Грег Хайес, генеральный директор Raytheon Technologies, которая производит этот тип вооружения.

О том, что Вашингтон передаст Киеву два ракетных комплекса NASAMS, стало известно 11 октября. Контракт на поставку ЗРК Украине на сумму в 182 миллиона долларов был заключён в конце августа.

По словам Хайеса, американские власти одобрили поставку Киеву двух систем ПВО NASAMS, но не систем ПВО Patriot. Он отметил, что переговоры о них ведутся регулярно, но окончательное решение остается за администрацией президента США.

Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS средней дальности предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах в любых погодных условиях. Этот тип ЗРК считается одним из самых эффективных в мире. Их используют для защиты воздушного пространства Вашингтона. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявлял, что США намерены поставить Украине восемь таких систем в рамках инициативы по содействию безопасности Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил 12 октября, что в рамках военной помощи США в Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Он также подтвердил, что Украина получила от Германии немецкую систему противовоздушной обороны ) IRIS-T.

25 октября после встречи в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о поставке Украине дополнительно двух систем залпового огня MARS и четырех гаубиц, а также о продолжении поставок систем противовоздушной обороны.

США и ЕС ускорили поставки средств противовоздушной обороны Украине после массированных ракетных обстрелов и атак дронов со стороны России начиная с 10 октября.