США подозревают ЮАР в поставках оружия России, несмотря на санкции

Официальные представители Южной Африки в пятницу ответили на обвинения со стороны США в том, что российский корабль в конце прошлого года принял на борт партию оружия. Погрузка состоялась на военно-морской базе близ Кейптауна. Агентство Reuters сообщает в связи с этим об опасениях инвесторов, эта операция может привести к введению Вашингтоном санкций против ЮАР.

МИД ЮАР заявил, что посол США признал, что «пересек черту» и извинился перед правительством и народом Южной Африки.

Посол США в Южной Африке Рубен Бригети в четверг выразил уверенность в том, что в декабре прошлого года российское судно, находящееся под американскими санкциями, приняло на борт партию оружия. Место погрузки - база Саймонс-таун. Посол США подчеркнул, что произошедшее не соответствует нейтральному статусу Претории относительно войны, которую ведет Россия против Украины.

Западные дипломаты в этом году проявили встревоженность участием Южной Африки в военно-морских учениях совместно с Россией и Китаем. .

ЮАР - один из наиболее важных союзников России на Африканском континенте. Однако Претория заявила о своем беспристрастном отношении к войне в Украине и воздержалась при голосовании в ООН за резолюцию, осуждающую российскую агрессию, отмечает Reuters.

Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой ход военного конфликта в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на официальную информацию Кремля.

Посол США в ЮАР был вызван в пятницу в министерство иностранных дел, где ему было выражено крайнее недовольство заявлением, сделанным днем ранее.

МИД ЮАР заявил, что посол США признал, что «пересек черту» и извинился перед правительством и народом Южной Африки.

Госдепартамент США пока не отреагировал на это заявление МИД ЮАР.