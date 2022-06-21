США подтвердили гибель своего гражданина в войне России с Украиной

В войне на территории Украины погиб как минимум второй гражданин США. Об этом пишет The Washington Post.

По данным СМИ, погибшего зовут Стивен Забельски, ему было 52 года. Умер он 15 мая в бою в селе Дорожнянка Запорожской области. Воевал Забельски на украинской стороне.

Госдепартамент подтвердил The Washington Post гибель американца и сообщил, что находится на связи с семьёй. Других деталей ведомство не приводит.

Первый раз о гибели 22-летнего американского гражданина сообщалось в конце апреля. Им оказался бывший морской пехотинец Уилл Джозеф Кэнсел.

Кроме того, во время боевых действий на территории Украины пропали без вести, по данным американских властей, как минимум три гражданина США. Двое из них – Александр Дрюке и Энди Хьюн – попали в плен под Харьковом. "Интерфакс" сообщает, что американцы находятся в СИЗО Донецка.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не может гарантировать, что американцев не приговорят к смертной казни в самопровозглашённой "ДНР". На этих граждан США не распространяется Женевская конвенция о военнопленных, поскольку они не состояли в рядах вооруженных сил Украины, утверждают российские власти.