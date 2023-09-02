США поставят Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном

Администрация президента США Джо Байдена впервые решила поставить в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Об этом сообщило агентство Reuters, получившее возможность ознакомиться с текстом соответствующего документа. О принятии решения сообщили агентству и два других официальных источника.

Снаряды, способные пробить броню российских танков, вошли в новый пакет американской военной помощи Украине. Об этом пакете будет объявлено на следующей неделе.

Снаряды, о которых идет речь, могут применяться при стрельбе из пушек, которыми вооружены танки Abrams. Как сообщил источник, связанный с оказанием военной помощи Украине, партия танков Abrams поступит в Украину «в ближайшие недели».