Сторонники Алексея Навального проводят акцию «Путин – убийца»

В воскресенье, 20 августа, сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят акцию «Путин – убийца». Она приурочена к третьей годовщине отравления политика нервно-паралитическим веществом.
Десятки активистов вышли на улицы за границей – в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Франции.
В Ницце участники акции встали вдоль набережной. У них были плакаты с антивоенными лозунгами и символикой.
В Махачкале состоялся одиночный пикет. Участник вышел с плакатом «Свободу Навальному! Нет репрессиям! Нет войне!».
В Москве, по данным «ОВД-Инфо» задержали двух человек с плакатами «Свободу политическим заключенным». Участники стояли в пикетах в центре города – на Арбате и на Красной площади. О том, связаны ли эти акции с митингами в поддержку Навального, не уточняется.
В телеграме команды Навального также опубликовано фото человека с плакатом «Свободу Навальному, нет войне!» рядом с Красной площадью.
В анонсе акции соратники оппозиционера писали, что прежде всего призывают выходить на акции тех, кто живет в «безопасных странах».
- Навальный был госпитализирован 20 августа 2020 года в больницу в Омске с симптомами тяжелого отравления. Он проходил лечение в берлинском госпитале, специалисты установили, что политик мог быть отравлен ядом российского производства. Сторонники Навального обвинили в покушении ФСБ и власти страны.
- После возвращения из Германии Навального задержали и отправили в колонию, заменив условный срок на реальный по старому делу. Позднее против оппозиционера возбудили несколько новых уголовных дел. Он отбывает девятилетний срок в колонии во Владимирской области.
- В начале августа суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме.