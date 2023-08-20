Сторонники Алексея Навального проводят акцию «Путин – убийца»

В воскресенье, 20 августа, сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят акцию «Путин – убийца». Она приурочена к третьей годовщине отравления политика нервно-паралитическим веществом.

Десятки активистов вышли на улицы за границей – в частности, в Грузии, Эстонии, Новой Зеландии, Франции.

В Ницце участники акции встали вдоль набережной. У них были плакаты с антивоенными лозунгами и символикой.

В Махачкале состоялся одиночный пикет. Участник вышел с плакатом «Свободу Навальному! Нет репрессиям! Нет войне!».

В Москве, по данным «ОВД-Инфо» задержали двух человек с плакатами «Свободу политическим заключенным». Участники стояли в пикетах в центре города – на Арбате и на Красной площади. О том, связаны ли эти акции с митингами в поддержку Навального, не уточняется.

В телеграме команды Навального также опубликовано фото человека с плакатом «Свободу Навальному, нет войне!» рядом с Красной площадью.

В анонсе акции соратники оппозиционера писали, что прежде всего призывают выходить на акции тех, кто живет в «безопасных странах».