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Грузия и еще 49 стран осудили выступление Львовой-Беловой на Совбезе ООН
Более 50 стран, в том числе Грузия, а также Евросоюз выпустили совместное заявление в ответ на организованное Россией заседание Совета Безопасности ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ранее ордер на её арест выдал Международный уголовный суд в Гааге.
«Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины», – говорится в заявлении. В документе также приводятся собранные властями Украины факты о вывозе 19 с половиной тысяч украинских детей с занятых
Россией территорий, и тот факт, что в этой связи МУС выдал ордера на арест Львовой-Беловой и президента Путина.
Ранее Великобритания и США заблокировали трансляцию этого заседания на веб-сайте ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому у Львовой-Беловой не было «международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине».
В заявлении британского представительства в Twitter, говорится, что «если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге».
Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в среду во время выступления по видеосвязи Львовой-Беловой.
Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и была посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось «эвакуацией детей из зон конфликтов».
Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой-Беловой.
Россия не скрывает программу, в рамках которой она перевезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как «гуманитарную акцию по защите детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий».
Ранее Небензя заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели «уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия», и что они готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными.
- Международный уголовный суд подозревает Путина и Львову-Белову в совершении военных преступлений – насильственных депортациях и перемещении населения, в частности детей, с занятых российской армией территорий Украины. Международное право может расценивать это как геноцид.
- В мае прошлого года Путин подписал указ об упрощении предоставления украинским детям российского гражданства, что открывает путь к их усыновлению в России.
Другие новости дня
Сейм Литвы принял резолюцию с предложением позвать Украину в НАТО
Литовский парламент, Сейм, принял резолюцию об основных целях страны на саммите НАТО в Вильнюсе, запланированном на 11–12 июля. В документе предлагается пригласить Украину в союз и обеспечить Киев «полной поддержкой практическими мерами».
За резолюцию единогласно проголосовали все 129 депутатов, участвовавших в голосовании (всего их в Сейме 141). Председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис заявил, что приглашение Киева в союз «опровергнет право вето России по вступлению Украины» и сделает союз сильнее, укрепив тем самым литовскую безопасность.
В конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны объявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза», — заявил он.
Москва неоднократно заявляла, что считает возможное вступление Украины критической угрозой своей безопасности. Перед февральским вторжением Кремль требовал не допустить членства Украины в НАТО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже после начала вторжения заявлял, что двери для вступления Киева в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредоточено на поддержке защиты Украины от российского вторжения. Многие военные эксперты предполагают, что вступление страны невозможно как минимум до завершения активных боевых действий.
Алан Гаглоев провел первое заседание обновленного правительства
Не все руководители министерств и ведомств ответственно подходят к исполнению своих прямых должностных обязанностей, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на заседании правительства, которое собралось в обновленном составе.
«Люди делают дороги, проводят воду, но зарплату за свою работу не получают. В это время все здесь сидящие получают зарплату», – сказал Гаглоев.
На заседании было отмечено, что задержки зарплат связаны с подготовкой необходимых документов. Югоосетинский лидер потребовал в ближайшее время решить вопрос и выплатить сотрудникам их зарплаты.
Отметим, что накануне Гаглоев принял ряд кадровых решений. Он уволил министра образования и науки Аряну Джиоеву, назначил на пост министра финансов Казбека Царикаева. Министром внутренних дел стал Алан Гучмазов, главой Минстроя – Константин Елдзаров, руководителем цхинвальской городской администрации – Ромео Хугаев. Сегодня югоосетинский лидер представил сотрудникам ведомств новых руководителей.
Обвиненного в мошенничестве югоосетинского депутата лишили мандата
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия досрочно прекратил полномочия депутата Алана Габатты и освободил его от должности главы Комитета по законодательству и законности. Вопрос был вынесен на заседание сессии парламента.
В прошлом году югоосетинская Генпрокуратура сообщила, что Алана Габатты обвиняют в мошенничестве, а также в изготовлении поддельных документов. Он, по версии следствия, незаконно переоформил на себя автомобиль, перегнал его во Владикавказ, после чего продал.
В середине марта текущего года фракции «Единая Осетия» и «Единство народа» сорвали заседание югоосетинского парламента. В оппозиции заявили, что отказывается участвовать в работе законодательного органа до тех пор, пока не будет проведена замена выехавшего в Россию депутата Алана Габатты и фракция не восстановит свое численное присутствие в парламенте.
Глава МИД Грузии призвал США отменить санкции против грузинских судей
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором призывает Вашингтон пересмотреть решение о санкциях в отношении четырех судей.
О том, что Госдеп США применил санкционный механизм впервые в истории грузино-американских отношений, стало известно накануне. США ввели санкции против трех действующих и одного бывшего грузинского судьи. Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе названы в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена лицами, «подрывавшими верховенство закона и веру общества в судебную систему Грузии». Визовые ограничение для четверых грузинских судей введены «в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции», напоминает агентство «Новости-Грузия».
Глава МИД Грузии пишет, что если Вашингтон не пересмотрит решение о санкциях, то государство Грузия и грузинский народ воспримут это «как давление на независимый суд суверенного государства и грубое вмешательство в его деятельность», что нанесет ущерб давним дружественным отношениям между Грузией и США.
Дарчиашвили называет санкции «совершенно непонятными и неприемлемыми» и говорит, что решение «было обнародовано без предъявления каких-либо доказательств». Глава МИД выражает надежду, что Госдеп либо представит доказательства, либо пересмотрит решение.
Дарчиашвили также рассказывает о «тяжелейшем наследии», которое встретило «Грузинскую мечту», когда она пришла к власти в 2012 году, и о том, как нынешнее правительство улучшило ситуацию в судебной системе. При этом министр указывает, что никаких санкций в отношении высокопоставленных чиновников предыдущего правительства не применялось:
«Следует отметить, что в период прежней власти главные создатели и архитекторы судебной уголовной системы — Михеил Саакашвили и Зураб Адеишвили не подвергались санкциям ни одной страны, и более того, к сожалению, пользовались конкретными гарантиями неприкосновенности или пользуются до сих пор», — пишет Дарчиашвили.
По его словам, во времена Саакашвили «суд был превращен в подразделение прокуратуры и еще одно звено репрессивной машины авторитарного режима, а уровень вынесения обвинительных приговоров превышал 99 процентов».
«В условиях репрессивной судебной системы количество заключенных достигало 25 тысяч в тюрьмах, где внедрялась систематическая практика пыток и бесчеловечного обращения с заключенными. В результате смертность заключенных была беспрецедентно высокой», – говорится в письме.
Дарчиашили заявляет, что после смены правительства ситуация улучшилась, что «является результатом соответствующей политической воли и четырех волн фундаментальной судебной реформы», проведенных правительством «Грузинской мечты».
«Правительство неоднократно обращалось к критикам нынешней судебной системы Грузии с просьбой представить конкретные судебные дела, которые, по их мнению, были решены несправедливо. Однако критики до сих пор не представили ни одного такого случая», — указано в послании.
В письме также говорится, что «грузинский суд воспринимается населением и международными исследованиями как один из самых передовых». При этом министр ссылается на результаты опроса IPSOS FRANCE (Оценка судебных реформ в Грузии), согласно которому 55% населения считают суд справедливым.
Суд в Казани постановил выдворить из России блогера Хаояна Сюя
Вахитовский районный суд Казани сегодня, 6 апреля вынес решение по административному делу в отношении ЛГБТ-блогера Хаояна Сюя, который является гражданином Китая и учится в Казанском федеральном университете.
Как пишет сайт Idel.Реалии, суд принял решение выдворить его из страны, а также назначил ему административный арест сроком на семь суток. Сюй признали виновным по части 4 статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, совершенные иностранным гражданином»).
Напомним, что Хаоян Сюй — китаец, а его молодой парень Гела Гогишвили — проживающий в России грузин. Хаоян приехал в Россию учить русский язык, познакомился с Гелой, и у них завязались романтические отношения. Молодые люди ведут телеграм-канал «Китаеза и Груеза» и публикуют ролики о своих отношениях в TikTok и Youtube. Блогеры рассказали, что их начали преследовать гомофобы и угрожать им расправой. По словам Гогишвили, травлю организовал «православный активист» Тимур Булатов, известный своими доносами. После этого блогерам стали писать, что их убьют, казнят и кастрируют. Об этом они рассказывали Радио Свобода. Материал был опубликован и на сайте «Эха Кавказа».
Накануне их задержали полицейские. В отделении полиции блогерам стало известно, что против них завели административное дело.
«С точки зрения доносчика из Новосибирска и казанской полиции, «пропаганда» ЛГБТ+ заключалась в том, что парни выкладывали видео, на которых они «целуются, обнимаются, показывают, как они спят вместе». Всё это сочли неподобающей демонстрацией «гомосексуальной интимной жизни», — поясняли ранее в правозащитной инициативе «Дело ЛГБТ+».
Эти же доводы полиции были представлены сегодня в суде. При этом полиция якобы насчитала более 1,7 тысячи несовершеннолетних среди подписчиков канала.
Адвокат Адель Хайдаршин настаивал, что необходимо провести экспертизу, чтобы установить «факт пропаганды ЛГБТ». Также он обратил внимание, что в деле нет доказательств, что подписчики в YouTube — несовершеннолетние. Он сообщил, что канал, который вели молодые люди, маркирован как «для взрослых». Заседание прошло с участием переводчика с русского на китайский язык. Хаоян Сюй свою вину не признал.
Сюй пришли поддержать слушатели, в том числе другие студенты из Китая, однако в суд никого из них пустили. Гела Гогишвили в соцсетях сообщил, что после разговоров с полицией «китайцев, которые пришли поддержать Хаояна, задержала миграционка».
До решения о выдворении Сюй будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан.
Административное дело против Гогишвили рассмотрит судебный участок №1 по Вахитовскому району Казани, дата заседания пока неизвестна, пишет «Медиазона».
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
Прокуратура США обвинила гражданина Эстонии в помощи России в закупке электроники
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения гражданину Эстонии Андрею Шевлякову в закупке американской электроники для России в обход введённых против неё санкций, сообщила пресс-служба американского министерства юстиции.
Согласно позиции обвинения, 45-летний Шевляков на протяжении 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.
Обвиняемый был задержан в Эстонии 28 марта во время совместной операции ФБР и Полиции безопасности, сообщало ранее бюро расследований. Эстонские власти конфисковали все посылки, предназначенные для Шевлякова, в одной из них находилось радиоэлектрооборудование весом 130 кг. В США Шевлякову может грозить до 20 лет тюрьмы. Его позиция в сообщениях ведомств не приводится.
- В 2012 году имя Шевлякова упоминалось в связи со шпионским скандалом в США, когда 7 человек представили перед судом в Техасе по обвинению в незаконной продаже американских высоких технологий России. Тогда фирма Шевлякова OÜ Yaxart попала в список 165 компаний и частных лиц, которые, по версии американских властей, работали на российских шпионов, передавало Эстонское национальное телерадиовещание. О предъявлении ему обвинений по этому делу не сообщалось, однако в его задержании в 2023 году участвовало техасское отделение ФБР.
Совет Европы ищет способы исполнения решения по делу «Грузия против России»
Совет Европы в четверг опубликовал ежегодный отчёт об исполнении странами-членами этой организации решений Европейского суда по правам человека.
В документе, в частности, указано, что к концу прошлого года ожидалось исполнение более шести тысяч решений ЕСПЧ, 2352 из них, то есть около 40%, приходилось на Россию. В Комитет министров Совета Европы, который занимается мониторингом исполнения решений суда, за прошлый год поступило 413 новых решений ЕСПЧ, из них было исполнено только три.
Выплаты компенсаций по решению ЕСПЧ от России ожидают в 1102 случаях, а общая сумма невыплаченных российскими властями компенсаций превышает 2 миллиарда евро, из которых более 1,8 млрд приходится на компенсации по делу «Юкоса» и 10 миллионов – по делу «Грузия против России». Речь идет о выплате компенсаций грузинским гражданам, депортированным из России осенью 2006 года.
«C глубоким сожалением отмечаем, что российские власти, несмотря на подписание 17 декабря 2021 года Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего возможность выплаты (по делу «Грузия против России») справедливой компенсации через банковский счет Совета Европы, не произвели выплату по состоянию на конец 2022 года», – сказано в документе.
Комитет министров Совета Европы предложил властям государств-членов «изучить все возможные способы обеспечения исполнения этого дела». Секретариату организации поручено создать и опубликовать реестр справедливой компенсации по всем межгосударственным делам против Российской Федерации, а также регулярно обновлять его.
- ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.
- Россия в марте прошлого года была исключена из Совета Европы в связи с её агрессией против Украины. 16 сентября она официально перестала быть страной-участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако Совет Европы подчёркивает, что она обязана исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные по делам, принятым судом к рассмотрению до 16 сентября 2022 года. Москва, однако, в марте прошлого года перестала как исполнять решения ЕСПЧ, так и отчитываться об их исполнении.
Экс-сотрудницу канала «Навальный Live» не пустили в Грузию
Бывшего продюсера канала «Навальный Live», экс-главу предвыборного штаба Любови Соболь* на выборах в Госдуму Ольгу Ключникову не пустили в Грузию. Об этом она сообщила в своем твиттер-аккаунте.
Ключникова прилетела в Кутаиси из Польши, после чего на границе в аэропорту у нее забрали паспорт.
«Я провела сутки в аэропорту Кутаиси. Более 8 часов грузинские пограничники ждали телефонного звонка с отказом по «иным причинам». Наиболее частым был вопрос о моей профессии: я сказала правду, что сейчас тестирую в IT. Также спрашивали про обратный билет и время пребывания в Грузии, также про предыдущие посещения страны. В 2020-2021 я прожила в Грузии около года, законов не нарушала», – пишет она.
По словам Ключниковой, «пограничники были максимально обходительными и понимающими, дали купить воды и еды».
«Ночевала в специальной комнате в транзитной зоне аэропорта. На следующий день меня отправили обратным рейсом в Европу. Паспорт вернули только в самолете», – рассказала она.
* В январе 2022 года политик Любовь Соболь обвинила Ольгу Ключникову в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Ключникова отвергла обвинения в свой адрес.
- В Грузии участились случаи недопуска в страну оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву, адвокату Ивана Сафронова Дмитрию Катчеву, правозащитнице Дарьяне Грязновой и многим другим. Ранее во въезде в Грузию также отказывали российским оппозиционерам – Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, журналистам Илье Азару, Давиду Френкелю, Михаилу Фишману, Алексею Пономареву, участнице Pussy Riot Ольге Борисовой (она позже смогла вернуться в страну), журналисту и благотворителю Мите Алешковскому и т.д.
Болгарские порты закрываются для судов под российским флагом
Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов вне зависимости от флага, под которым они ходят, сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на PortSEurope. Решение вступает в силу с 8 апреля. Оно связано с директивой ЕС о выполнении санкций.
Суда под российскими флагами уже не могут заходить в болгарские порты. Морское управление страны установило запрет 17 апреля в рамках пятого пакета санкций ЕС, сделав исключение лишь для поставок критической продукции из России.
Теперь действие запрета расширяется: в морские и речные порты Болгарии не смогут заходить суда, зарегистрированные Российским морским регистром судоходства.
Болгария остается единственной страной Европейского союза, которая закупает импортируемую морем российскую нефть. В марте объем таких поставок колебался между 63 и 104 тысячи баррелей в сутки. Таковы оценки Bloomberg, сделанные на основе данных по танкерным перевозкам.
Теперь же, с 8 марта, болгарские порты закроются для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход «потолка цен». Этот потолок был установлен Евросоюзом и странами G7 на уровне $60 за баррель.
57-й раунд Женевских дискуссий: заявления Москвы и сопредседателей
4-5 апреля в Женеве прошел 57-й раунд Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.
Итоги переговоров прокомментировали сопредседатели дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ.
«На фоне чрезвычайно сложной геополитической обстановки участники подтвердили свою приверженность процессу и заинтересованность в обеспечении непрерывности Женевских дискуссий как единственной платформы, на которой рассматриваются последствия конфликта. Сопредседатели и участники подчеркнули ключевую роль Женевских дискуссий как платформы для предсказуемости и диалога на благо безопасности и стабильности, а также благополучия населения, пострадавшего от конфликта.
После интенсивного обмена мнениями о неприменении силы и международных мерах безопасности участники не смогли прийти к общему пониманию по этому ключевому пункту повестки дня», – сказано в заявлении.
Кроме того, из-за позиции ряда участников вновь было сорвано обсуждение вопроса о внутренне перемещенных лицах и беженцах.
В МИД России, в свою очередь, указали «на важность недопущения политизации Международных женевских дискуссий путем немотивированных отмен и переносов регулярных раундов».
«Отмечено, что затяжные паузы в переговорном процессе чреваты ростом напряженности в регионе, ответственность за который целиком ляжет на инициаторов блокирования политдиалога. В унисон с российской делегацией выступили представители Абхазии и Южной Осетии», – сказано в заявлении российского МИДа.
Москва вновь утверждает, что «коллективный Запад» пытается перенести «логику конфронтации» из Украины на Южный Кавказ, что, по мнению МИД РФ, «выражается в провокационных призывах к Тбилиси открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии».
«На земле», говорят в Москве, стороны «продолжают проявлять сдержанность», серьезных инцидентов не фиксируется.
«По оценке российской стороны и ее абхазских и югоосетинских союзников, реальным вкладом в достижение стабильности и безопасности в Закавказье могло бы стать заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Грузией в отношении Абхазии и Южной Осетии, а также начало процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией», – сказано в заявлении.
Следующий раунд Женевских дискуссий, предположительно, пройдет в середине июля 2023 года.
В ходе перестрелки в Ингушетии убиты трое полицейских
В ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, где был объявлен режим КТО, произошла перестрелка – по неподтвержденным данным, трое полицейских погибли, еще восемь были ранены. Об этом сообщает государственное агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по республике, силовики пытались задержать подозреваемых в нападении на полицию на границе с Северной Осетией ночью с 27 на 28 марта и в Малгобеке вечером 3 апреля. Стало известно, что разыскиваемые находятся в Зязиков-Юрте, при попытке задержания они открыли огонь. По данным предположительно связанного с силовиками телеграм-канала «Розыск Ингушетия», в перестрелке погибли участковый и двое прикомандированных сотрудников.
Сообщается, что здание с разыскиваемыми внутри было оцеплено, а жителей ближайших домов эвакуировали. Телеграм-канал Mash Gor пишет, что ночью перестрелка закончилась. The Magas Time без ссылки на источник сообщает, что трое разыскиваемых были убиты, один взят живым. Эта информация не подтверждена.
Напомним, в ночь с 27 на 28 марта неизвестные обстреляли пост полиции на границе Ингушетии и Северной Осетии и скрылись с места происшествия. Двое полицейских получили ранения. Вечером 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии неизвестные обстреляли сотрудников полиции, ранили одного из них и скрылись, в районе введен режим контртеррористической операции.
В розыск были объявлены шесть человек. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке. По данным источника государственного агентства «Интерфакс», он мог умереть от полученных в ходе перестрелки ранений.
5 апреля в селе Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии нашли труп второго подозреваемого, предположительно принадлещий 25-летнему Мовсару Коттоеву. По одной из версии, в его жителе взорвалась граната.
- Накануне был задержан дядя Коттоева 70-летний Леча Коттоев, который якобы на протяжении трех дней укрывал разыскиваемых в своем доме. Отец предполагаемого нападавшего Ахмад-Гири Коттоев отрекся от сына – это означает, что семья не будет объявлять за него кровную месть.
- В предшествовавший нападению на пост полиции день, 27 марта, МВД по Ингушетии объявило в розыск троих уроженцев республики, подозреваемых в причастности к терроризму.
Визовые санкции США против грузинских судей. Реакции
Правящая партия «Грузинская мечта» раскритиковала решение США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей.
«Ноль доказательств. Нет доказательств. Это несерьезно», – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
«Существует политический интерес во вмешательстве в деятельность независимой судебной системы Грузии», – добавил Кобахидзе.
Он отметил, что один из главных вопросов состоит в том, какие силы стоят за заявлением Блинкена и кто кладет ему на стол «такую информацию».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», решение прокомментировал и депутат Дито (Дмитрий) Самхарадзе, известный своей эмоциональностью.
«...Решение не пускать наших судей в Америку – несправедливость, цинизм, и тяжелейшее оскорбление Грузии! Войны все равно не будет!!! Режим Саакашвили не вернется!!! Никто не сможет украинизировать и поджечь нашу страну!» – написал он в соцсети.
Один из лидеров правящей партии Арчил Талаквадзе назвал решение США «категорически неприемлемым»
«Жаль, что наша дружба, стратегические отношения, дошли до того, что мы разговариваем друг с другом на языке санкций, я имею в виду Грузию и Соединенные Штаты Америки», – сказал Талавадзе в интервью «Рустави-2».
Решение Госдепа прокомментировал попавший под санкции судья Мурусидзе. Он сказал, что живет честно и санкции несправедливы, но запрет на въезд в США «как-нибудь переживет» и «коленки не трясутся». Также он заявил, что идет попытка захвата со стороны США «государственной системы Грузии».
Валерий Церцвадзе заявил, что он «категорически не согласен с обвинениями».
«Прошло шесть лет с тех пор, как я не нахожусь ни на судебной или любой другой государственной должности. Соответственно, упоминание меня, как судьи с бессрочными полномочиями, явно представляет собой сознательное искажение фактов», – написал он в соцсети.
Реакция оппозиции:
- Гига Бокерия, «Европейская Грузия»: «Это беспрецедентно и подтверждает масштабы политической коррупции в Грузии при действующем режиме».
- Партия «Лело»: «Впервые в истории грузино-американских отношений Госдеп США применил санкционный механизм. Мандат доверия «Мечте» на Западе исчерпан».
- Георгий Гахария, «За Грузию»: «Это четкий сигнал о том, что ответственность будет персонализирована для всех, кто подрывает грузинскую демократию и верховенство закона. Пора уже Иванишвили выйти и взять на себя личную ответственность».
Накануне Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
Арахамия: санкции против судей – «последнее предупреждение» Бидзине Иванишвили
Украинский политик, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия считает, что введение визовых санкций для высокопоставленных грузинских судей – «последнее предупреждение грузинскому олигарху Бидзине Иванишвили от США».
«Произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзине Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо кончится. С первого раза не услышали. Ну что ж, надеюсь сейчас дойдет», – написал он в телеграм-канале.
Арахамия предполагает, что санкции могут быть введены и в отношении бизнес-окружения Иванишвили.
«Хочу напомнить, что нами была передана информация о ближайшем бизнес-окружении Иванишвили, которое через свои структуры помогает россиянам обходить санкции. Думаю, в ближайшее время можно ждать новостей также и в этом направлении», – отметил он.
- Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
- В сентябре 2020 года сообщалось, что имена 15 человек, связанных с грузинской политической элитой, были добавлены в список лиц с риском наложения санкций на портале «Война & Санкции». В октябре президент Украины Владимир Зеленский ввел ограничения против родственников и партнеров грузинского миллиардера, экс-премьера страны Бидзины Иванишвили.
Мария Львова-Белова: Машу Москалеву передали матери
Машу Москалёву - девочку, которую преследовали за антивоенный рисунок и чей отец был приговорён к двум годам колонии по обвинению в дискредитации российской армии, - передали матери, с которой она не жила. Об этом сообщила в среду в своём телеграм-канале уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. Ещё вчера она утверждала, что мать не заинтересована в воссоединении с дочерью, и что опека будет искать для Маши замещающую семью.
Львова-Белова уточнила, что ранее Маша сама не хотела жить с матерью, которую не видела много лет, а мнение 13-летнего ребёнка по закону должны учитывать. Однако теперь, по словам детского омбудсмена, Маша поменяла своё мнение и сейчас уже находится у матери. Львова-Белова пообещала оказывать необходимую помощь семье.
Мать Москалёвой Ольга Ситчихина не занималась воспитанием Маши с двух лет, отец растил дочь один. Сейчас Ситчихина живет в Тамбовской области с 17-летней дочерью от другого брака. По словам российского омбудсмена, после ареста бывшего мужа Ситчихина отказалась взять дочь на воспитание и написала заявление о помещении ребёнка в приют. Также Львова-Белова утверждала, что в течение месяца мать Маши несколько раз обещала приехать к дочери, но так и не сделала этого. Другие родственники Москалёвой также не стали брать ребёнка под опеку.
В конце марта поступали сообщения, что Ситчихина всё же заявила о желании забрать дочь домой. Она выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.
Завтра, 6 апреля, должен состояться суд об ограничении обоих родителей Маши Москалёвой в родительских правах. С таким иском 12 марта выступила комиссия по делам несовершеннолетних Ефремова Тульской области.
- Весной прошлого года шестиклассница из Тульской области Маша Москалёва нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.
- В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье Административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.
- 1 марта Алексей Москалёв был арестован и помещён в СИЗО. Машу поместили в социально-реабилитационный центр в городе Ефремов Тульской области.
- 28 марта Ефремовский районный суд приговорил Москалёва к двум годам колонии общего режима. Подсудимый на заседании не присутствовал, поскольку за день до этого сбежал из-под домашнего ареста. 30 марта Москалёва задержали в Минске сотрудники белорусского МВД.
- С 30 марта сведений о местонахождении Алексея Москалёва нет. Где он находится, не знают также его адвокаты.
Путин распорядился провести в Москве Всемирный фестиваль молодёжи
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, в котором говорится о проведении в Москве в феврале и марте 2024 года Всемирного фестиваля молодёжи.
Российскому правительству в указе поручено в течение трех месяцев разработать меры для подготовки и проведения мероприятия, а также определить источники финансирования. Несколько пунктов в указе - для служебного пользования.
Тем же указом Путин утвердил состав оргкомитета по подготовке фестиваля. Его возглавил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В комитет вошли несколько вице-премьеров и помощников президента, руководители крупных государственных СМИ и корпораций, министры, губернаторы и депутаты.
С 1947 года просоветская Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ) проводила в разных странах мира, главным образом входящих в советскую сферу влияния, фестивали молодёжи и студентов. Проведение такого фестиваля в Москве в 1957 году стало одним из символов оттепели в СССР - впервые за долгое время в страну приехало множество иностранцев. Ещё один фестиваль прошёл в 1985 году. Фестивали проводились и после распада СССР, хотя и нерегулярно. Последний из них прошёл в России в 2017 году и практически не привлёк к себе внимания прессы и общества.
Одним из символов фестивалей был голубь мира, на них исполнялся также "гимн демократической молодёжи мира" на стихи Льва Ошанина со словами: "Дети разных народов, мы мечтою о мире живём... Каждый, кто честен, встань с нами вместе против огня войны".
В указе Путина, однако, нет никакого упоминания о ВФДМ (эта организация левого толка по-прежнему существует) и традиционных фестивалях. Из документа следует, что речь идёт о мероприятии, которое будет организовано полностью под эгидой российских властей.
В Москве произошел пожар в одном из зданий Министерства обороны
В центре Москвы вечером в среду произошёл пожар в одном из зданий Министерства обороны на улице Знаменка. По сообщениям экстренных служб, источник возгорания находится в кабинете на третьем этаже. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти, спасатели эвакуируют людей. Сведений о пострадавших пока нет.
Около 20.00 московского времени ТАСС сообщил о локализации пожара.
Здание на Знаменке, 19 - бывшая усадьба Апраксиных - было построено в конце XVIII века. В нём располагаются административные службы Минобороны, в том числе Департамент военного имущества и Департамент жилищного обеспечения. Также в нем расположен музей полководца Георгия Жукова.
Как уточняет РБК, в 2016 году этот дом уже горел, у него обрушилась кровля. Пожар тогда тушили около девяти часов.
Югоосетинский президент подписал ряд указов о кадровых перестановках в правительстве
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев подписал ряд указов о кадровых перестановках в правительстве.
Согласно указу президента, Министерство внутренних дел республики возглавил Алан Гучмазов. Еще одним указом от занимаемой должности освобожден Валерий Газзаев, проработавший в этой должности с июня 2022 года. Гучмазов с 1990 года работает в системе МВД, в разные годы занимал руководящие должности.
Югоосетинский Минстрой возглавил Константин Елдзаров, который с июня 2022 года занимал должность председателя комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог. Еще одним указом от должности главы Минстроя освобожден Эдуард Дзагоев, проработавший на этой должности более 10 лет.
Министром финансов республики назначен Казбек Царикаев. С ноября 2022 года Царикаев являлся советником югоосетинского президента, ранее занимал должность министра финансов Северной Осетии. Работал на разных руководящих должностях в РФ.
Ромео Хугаев назначен главой цхинвальской администрации
Главой администрации Цхинвали назначен Ромео Хугаев. Соответствующий указ сегодня, 5 апреля, подписал президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
Ромео Хугаев родился 12.09.1977 года в с. Курта Цхинвальского района Южной Осетии. В 1994 году окончил Цхинвальскую среднюю школу №12. В 2006 году окончил исторический факультет ЮОГУ.
В 2005-2022 гг. состоял на службе в югоосетинском КГБ, последняя занимаемая должность – начальник отделения по Знаурскому району КГБ. С марта 2022 года занимал должность заместителя министра сельского хозяйства республики.
«Изучаем вопрос»: посольство Турции о грузоперевозках из России через Абхазию
«Изучаем этот вопрос». Таким образом в посольстве Турции в Тбилиси ответили изданию Accentnews на вопрос, связанный с началом поставок российских грузов в Турцию через самопровозглашенную республику Абхазия. В дипмиссии отметили, что они сами узнали об этом из СМИ.
На прошлой неделе SOVA выяснила, что в Сухуми прибыл «первый контейнерный поезд». Предполагалось, что это очередная схема обхода санкций со стороны России. Для перевозки грузов из Сухуми в Турцию было использовано судно Anatolian.
Недавно факт транзита подтвердил первый заместитель председателя абхазского таможенного комитета.
«Недавно к нам прибыл поезд, в котором было 62 контейнера. Это был транзит грузов из РФ в Турцию. Поезд прошёл без задержек, со стороны таможенной службы никаких проволочек и задержек не было. Это не первая ласточка, были другие транзиты, но мелкими партиями, осуществлялась проверка пути, мониторинг», – заявил Алиас Абахуа на пресс-конференции.
США ввели санкции против высокопоставленных грузинских судей
Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции».
Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
«Эти лица злоупотребили своим должностным положением председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и общественное доверие к юридической системе Грузии. Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать граждан Грузии в укреплении демократии и верховенства права и будут продолжать обеспечивать ответственность тех, кто злоупотребляет государственной властью в личных целях. Мы поддерживаем всех судей, у которых хватает смелости и честности действовать беспристрастно и независимо», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте посольства США в Тбилиси.
Судей, против которые введены санкции, неправительственный сектор считает членами т.н. «судебного клана».
Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в Украине и РФ
Российский президент Владимир Путин выступил с утверждением, что в подготовке, как он выразился, диверсий и терактов на территории России и на подконтрольных России территориях Украины «задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб».
Путин не привел доказательств этого утверждения, сказав, что «есть все основания утверждать», что это именно так. По словам Путина, «регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей». Конкретные примеры он не привел.
Путин выступил на заседании Совета безопасности России, посвященном обеспечению безопасности на территориях Украины, об аннексии которых в сентябре прошлого года объявила Россия. Путин назвал ситуацию там «сложной», призвав сотрудников правоохранительных органов «делать максимум» для обеспечения безопасности. В заседании участвовали назначенные Москвой главы российских администраций четырех областей.
В оккупированных частях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской области, помимо активных боевых действий, время от времени происходят взрывы или вооруженные нападения в российском тылу. Как правило речь идет о покушениях на сотрудников назначенных Россией администраций или российских правоохранительных органов. Официально власти Украины не комментируют эти случаи или же заявляют о том, что речь идет о деятельности проукраинских партизан.
Вечером 2 апреля взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге, в результате погиб провоенный блогер Владлен Татарский. Российское следствие расследует взрыв по статье о теракте, утверждая, что к нему причастны некие лица из Киева. Украина это отрицает. Представители стран Запада ранее также отрицали какое-либо участие в планировании диверсий.
Путин также призвал ускорить так называемую интеграцию оккупированных территорий, ускорить темпы восстановления разрушенных в ходе боевых действий городов.
Украинские военные и представители властей неоднократно заявляли, что Киев намерен вернуть контроль над ныне оккупированными Россией территориями. С этими целями ведется подготовка к масштабному наступлению украинской армии. Сроки его начала и направление главного удара держатся в секрете. В прошлом году Украина уже возвращала контроль над территориями, об аннексии которых объявляла Россия - в частности Херсоном и частью Херсонской и Донецкой областей.
Абхазский посол вручил Путину верительные грамоты
Посол самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Квициниа вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.
На церемонии, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, Путин назвал Абхазию «стратегическим союзником и ближайшим соседом».
«В этом году мы отмечаем знаковые даты – 15-летие признания Россией независимости Абхазии, установления дипломатических отношений и подписания договора «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии», – сказал Путин.
Алхас Квициниа вручил Путину верительные грамоты в дипломатической форме, разработанной абхазским МИДом. Униформа включает в себя элементы традиционного абхазского стиля, заявили в ведомстве.
Верительные грамоты Путину вручили и другие дипломаты, в том числе новый посол США Линн Трейси. На церемонии она стояла рядом с абхазским дипломатом.
Путин, обращаясь к послам, заявил, что Россия готова к диалогу со всеми странами и не собирается изолироваться.
Указ о назначении Квициниа послом был подписан в ноябре 2022 года. В августе того же года он был освобожден от должности руководителя президентской администрации. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».
Докладчики ПАСЕ: Грузия – на критическом перепутье
Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Клод Керн и Эдит Эстрелла выразили обеспокоенность темпами реформ в Грузии и заявили, что страна находится на критическом перепутье на пути к европейской интеграции.
Содокладчики сделали заявление по итогам визита в Грузию в конце марта, передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы призываем власти Грузии и все политические силы преодолеть крайнюю враждебность и поляризацию, отложить в сторону узкие партийные интересы и работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для выполнения 12 приоритетов, определенных Еврокомиссией, чтобы страна получила статус страна-кандидат в члены ЕС», – говорится в заявлении.
Главные моменты заявления касаются судебной реформы, кампании против неправительственных организаций, деполяризации и состояния Михаила Саакашвили.
В частности, содокладчики выразили обеспокоенность полемикой вокруг состояния здоровья находящегося в заключении экс-президента страны и заявили: «в интересах Саакашвили важно деполитизировать его состояние здоровья».
В ПАСЕ считают, что необходимо обеспечить все заинтересованные стороны нейтральной, надежной и достоверной информацией.
«Присутствие беспристрастных иностранных врачей может стать важным шагом в этом направлении, и поэтому мы призываем власти и семью Саакашвили быстро достичь договоренности, которая обеспечит привлечение иностранных врачей, готовых помочь в лечении Саакашвили», – говорится в заявлении.
Суд в Испании арестовал подозреваемого в контрабанде авиационного стекла в Россию
Полиция в Испании задержала двух граждан России и Украины по подозрению в контрабанде санкционных товаров в Москву. Дело было открыто в связи с попыткой вывоза партии стекла для кабин военных самолётов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел страны.
Задержания были проведены полицией и таможенной службой в городах Ирун и Фуэнтеррабия в Стране Басков на севере Испании. Расследование началось в июне 2021 после того, как испанским правоохранительным органам стало известно о супружеской паре украинцев, занимающейся поставками авиационного оборудования в обход процедур экспортного контроля.
Имена задержанных не называются. Один из них, как сообщает МВД, является главой международной бизнес-сети, занимающейся незаконной торговлей оборонными материалами. В ходе расследования была выявлена схема поставок в Россию через третьи страны, говорится в сообщении. Один из подозреваемых арестован. Других подробностей дела не приводится.
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