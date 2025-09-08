Стрельба на севере Иерусалима. Есть погибшие и раненые

Не менее 20 человек пострадали в результате стрельбы по пассажирам рейсового автобуса на севере Иерусалима, на перекрестке Рамот. Сообщается о пятерых погибших. Стрелявшие убиты на месте.

Несколько человек госпитализированы. Среди них есть раненые в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, двое вооружённых людей открыли огонь по автобусу, стоявшему в пробке. Ответный огонь открыли военнослужащий и гражданское лицо. Официального подтверждения этой версии пока нет.

После атаки контрольно-пропускные пункты вокруг Иерусалима закрыли, въезд в Израиль и выезд из него через них запрещены. Центральное командование совместно с полицией и Службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) устанавливает личности террористов.

Известно, что стрелявшие — жители из деревень Кубиба и Катна (Западный берег) палестинского происхождения, у них не было вида на жительство в Израиле. Армия обороны Израиля выставила кордон вокруг населённых пунктов.