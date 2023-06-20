Суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram за каналы СМИ, освещающих войну в Украине

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер Telegram из-за отказа удалить 32 канала, в которых Роскомнадзор усмотрел недостоверную информацию о ходе войны в Украине. Об этом сообщает Север.Реалии.
Мессенджер обвинили в административной статье о неудалении запрещенной информации. В список учетных записей, которые требовал удалить регулятор, попали каналы независимых СМИ:
- проекты Радио Свобода: Сибирь.Реалии, Север.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Идель.Реалии;
- телеканал «Дождь»;
- «Медуза»;
- «Голос Америки»;
- «7х7 - горизонтальная Россия»
Также в перечне оказались каналы Легиона «Свобода России», «Роспартизан», «Боевой организации анархо-коммунистов», «Останови вагоны».
По аналогичной статье мировой суд судебного участка №422 Таганского района Москвы 20 июня оштрафовал иностранный мессенджер Viber на миллион рублей.