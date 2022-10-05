Суд отказался заочно арестовывать экс-редактора Первого канала Овсянникову

Басманный суд Москвы не стал заочно арестовывать бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову. Ранее стало известно, что она с дочерью сбежала из-под домашнего ареста, который ей назначили по делу о распространении фейков за антивоенный плакат с фотографиями погибших украинских детей. Её объявили в федеральный розыск.

По словам адвоката, судья не стала заочно арестовывать Овсянникову "по формальным основаниям": на процесс не явился прокурор и не была доставлена сама Овсянникова.

За час до заседания суда Овсянникова опубликовала пост в фейсбуке, в котором выразила надежду, что у её обвинителей проснётся совесть и они перестанут "называть погибших в Украине детей фейками. А меня преследовать за то, что я сказала правду".

"Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от неё", – написала Овсянникова.

В июле 2022 года Овсянникова встала в одиночный пикет на фоне Кремля, развернув плакат с надписью "Путин – убийца, его солдаты – фашисты" и фотографиями убитых в Украине детей. В августе на неё завели дело о фейках про российскую армию и отправили под домашний арест до 9 октября.