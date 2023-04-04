Новости
Суд отправил Трепову под арест до июня - по делу о гибели блогера Татарского
Басманный суд Москвы отправил под арест петербурженку Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта. Дело связано со взрывом в кафе Санкт-Петербурга и гибелью провоенного блогера Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин). При взрыве также пострадали десятки людей.
«Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. (...) Избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 июня 2023 года», - говорится в решении судьи Валентины Левашовой.
Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения Дарье Треповой по статье о теракте, совершенном организованной группой - в связи со взрывом 2 апреля в кафе в Петербурге, в результате которого погиб освещавший войну в Украине с радикально пророссийских позиций Татарский.
Следствие потребовало заключить Трепову под стражу.
Во второй половине дня вторника следователь заявил ходатайство об удалении прессы из зала, сославшись на то, что «гласное рассмотрение может нарушить неприкосновенность частной жизни» участников по делу. Судья Левашова позднее спросила Трепову, поддерживает ли она такое решение. Обвиняемая ответила отрицательно, как и адвокат Даниил Берман. В итоге судья решила вывести прессу из зала, передает «Медиазона».
Трепова на вечере Татарского в петербургском кафе передала ему статуэтку, которая, по данным следствия, была начинена взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, около 40 человек пострадали. Трепова была задержана на следующее утро. Следственный комитет утверждает, что она выполняла указания неких лиц, находящихся на территории Украины. В Национальном антитеррористическом комитете заявляли, что убийство Татарского было спланировано спецслужбами Украины с привлечением сторонников ФБК Алексея Навального. В ФБК это отрицают, в Киеве также не взяли на себя ответственность за убийство.
Издание «Фонтанка» утверждает, что ему стали известны некоторые подробности допроса Дарьи Треповой после задержания. Утверждается, что 26-летняя петербурженка якобы познакомилась в интернете с неким активистом из Украины и начала выполнять его задания, за успешное выполнение которых ей якобы обещали переезд в Киев и работу редактора. Утверждается, что среди заданий было знакомство с Татарским, а затем передача ему статуэтки, которую ей самой передали через таксиста. По ее словам, как их приводит «Фонтанка», она не знала, что в статуэтке взрывчатка.
Комментариев задержанной Треповой о том, соответствует ли такое изложение допроса действительности, нет. Живущий в Киеве журналист Роман Попков, которого ряд телеграм-каналов упоминал в качестве человека, который мог быть «куратором» Треповой, категорически это отверг. Он подтвердил, что общался с ней и сам является противником российских властей и выступает в поддержку Украины, однако отверг какую-либо причастность к убийству Татарского.
Представители российских властей в связи с гибелью Татарского в резких выражениях обрушились на своих политических противников, в том числе живущих за границей. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что «навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами». На основании чего он сделал такой вывод - неизвестно; в частности, Алексей Навальный находится в колонии и вообще не комментировал взрыв в Петербурге. Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в телеграме, что Фонд борьбы с коррупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой «навесить» на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой «переложить с больной головы на здоровую». Илья Пономарев, ранее намекавший на некую связь с «вооруженным подпольем», также не заявлял о том, что за взрывом стоят его сторонники.
Представители властей Украины отрицают причастность спецслужб страны к убийству Татарского, заявляя о внутрироссийской политической борьбе как его причине.
- Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля около 19 часов вечера. Там проходил творческий вечер прокремлевского военного блогера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По свидетельствам очевидцев, одна из слушательниц, представившись художницей, подарила Татарскому гипсовую статуэтку якобы своего изготовления. Вскоре статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб на месте, более 30 слушателей получили ранения. По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова.
- Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе отрядов пророссийских сепаратистов в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вел телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
- 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Фомина посмертно орденом Мужества.
Другие новости дня
Бывший мэр Еревана назначен советником премьер-министра Армении
Бывший мэр Еревана Грачья Саргсян назначен советником премьер-министра Армении. Решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства РА.
Саргсян подал в отставку с поста мэра 17 марта. Он руководил городом ровно 15 месяцев.
Внеочередные выборы мэра Еревана назначены на 11 апреля, сообщает Радио Азатутюн
Президент Грузии: Финляндия стала 31-й страной НАТО, история написана
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала вступление Финляндии в НАТО.
«Финляндия стала 31-й страной НАТО, история написана. Поздравляем! Это сильная мотивация. Грузия останется верной евроатлантической интеграции», - написала Зурабишвили в Twitter.
Сегодня Финляндия официально вступила в НАТО, пишет SOVA. Событие совпало с годовщиной основания альянса 4 апреля 1949 года.
Процесс стал самым быстрым в истории организации, отмечают наблюдатели. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета.
Глава LVMH Бернар Арно возглавил рейтинг богатейших людей Forbes
Глава французской группы LVMH Бернар Арно возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes. Состояние бизнесмена оценивается в 211 миллиардов долларов.
Второе место в рейтинге занял владелец Tesla Илон Маск с состоянием 180 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 114 миллиардов долларов.
В прошлом году список Forbes возглавлял Маск. Его состояние тогда оценивалось в 219 миллиардов долларов. Арно находился на третьем месте.
LVMH – производит предметы роскоши под брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другими – всего 75 марок.
Самым богатым россиянином, по версии Forbes, стал владелец компании «Еврохим» Андрей Мельниченко с состоянием более 25 миллиардов долларов. На втором месте – владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается почти в 24 миллиарда долларов. На третьем месте владелец НЛМК Владимир Лисин с состоянием чуть более 22 миллиардов долларов. Все трое находятся под западными санкциями.
Всего в списке Forbes представлены 110 россиян – на 22 человека больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2021-м. Тогда Россию представляли 123 бизнесмена.
Совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних 353 миллиардов долларов до 505 миллиардов. В 2022 году рейтинг составлялся в период сильной паники на рынках, вызванной началом войны России с Украиной. Акции многих компаний рухнули, а бизнесмены передавали свои активы родственникам.
В 2021 году состояние российских миллиардеров оценивалось в 606 миллиардов долларов.
Другие новости Радио Свобода:
В Гали возобновили выдачу видов на жительство
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия возобновили выдачу видов на жительство.
ГалМедиа сообщило, что в паспортное отделение по Гальскому району паспортного управления МВД поступило 400 бланков ВНЖ. Их получат жители города Гали и сел Гальского района.
«Списки вывешены в фойе паспортного отделения, выдача документов производится в рабочем порядке ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме выходных дней», – говорится в сообщении.
Недавно депутаты абхазского парламента внесли изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан». Согласно поправкам, выдачу видов на жительство продолжит центральный или территориальный орган госуправления в области внутренних дел.
Ранее также сообщалось, что выдача документов была приостановлена в связи с неисправностью принтера.
Отметим, что у большинства жителей Гальского района нет абхазских паспортов. В декабре 2022 года абхазский Кабмин продлил срок действия формы №9, которая позволяет владельцу пересекать Ингурский мост. Форма №9 выдается, если человек подал документы на абхазское гражданство или вид на жительство.
Бывший замглавы СГБ Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы
Бывший замглавы Службы Госбезопасности Грузии Сосо Гогашвили приговорен к 5 годам лишения свободы. Решение огласил судья Тбилисского городского суда.
Гогашвили был признан виновным по всем пунктам обвинения: незаконное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия, злоупотребление служебным положением и распространение личной информации или персональных данных. Дело помечено грифом секретно, напоминает СОВА.
Сосо Гогашвили был задержан спецназом в своем доме в Тбилиси в ночь на 16 июля 2022-го. За несколько часов до этого он пообещал лидерам правящей партии «Грузинская мечта» обнародовать разоблачения. На своей странице в соцсети Facebook Гогашвили написал, что в октябре 2021 года получил дополнительные доказательства фальсификаций на парламентских выборах, и «после долгих раздумий» решил «покончить с этим навсегда».
Сосо Гогашвили покинул «Грузинскую мечту» в октябре 2020 года. В 2015-2018 годах он работал заместителем начальника Службы государственной безопасности. До того, в 2014-м, был начальником Генеральной инспекции МВД. Гогашвили руководил спецоперацией в Панкисском ущелье, в ходе которой спецназом был убит 19-летний Темирлан Мачаликашвили.
Опубликовано новое заключение о состоянии Михаила Саакашвили
Аппарат народного защитника опубликовал очередной тревожный отчет врачебного совета после посещения 2 апреля заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».
Состояние больного ухудшилось по сравнению с предыдущим визитом 19 февраля, заявляют врачи. По их оценке, организм вступил в фазу активного катаболизма – процесса расщепления тканей.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в отчете отмечено, что Саакашвили похудел за это время еще на 4 килограмма; у него выраженная саркопения, атрофия мышц, выраженная кахексия 4 степени; двигательная активность сильно ограничена из-за общей слабости и слабости мышц; при попытке встать резкое падение давления со 120/90 до 78/40, что сопровождается потерей равновесия и координации; значительное снижение психических функций и депрессия;
Риски и прогнозы:
- В случае дальнейшего похудения Саакашвили будет полностью прикован к постели из-за слабости и риска разрыва мышц;
- Критический вес для Саакашвили составляет 52-53 килограмма, после которого начнутся необратимые изменения в организме (сейчас экс-президент весит около 60 кг при росте 195 см);
- Усиление периферической и вегетативной невропатии;
- Бесконтрольное передвижение больного опасно, высок риск падения и переломов, что приведет к каскадному развитию критических осложнений (кровотечение, инфекция, тромбоз глубоких вен) с высокой вероятностью летального исхода.
Авторы заявления отмечают, что 2 апреля медики осмотрели пациента, однако в связи с тем, что визит был совершен в нерабочий день, на месте не удалось провести беседу с лечащим врачом или ознакомиться с медицинской документацией.
Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии — неконтролируемой потере веса, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
- В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили — часть пиар-кампании, а сам он преступник, который занимается членовредительством, не слушается врачей и симулирует с целью добиться своего освобождения.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время дисскуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, что Саакашвили — «хороший актер» и его критическое состояние — это инсценировка.
Сейм Литвы запретил россиянам без ПМЖ покупать недвижимость
Сейм Литвы во вторник одобрил в окончательном чтении законопроект об ограничениях по отношению к гражданам России в связи с широкомасштабным вторжением в Украину. По сравнению с первоначальным вариантом законопроекта, он был смягчён.
Документ предусматривает ограничение права граждан России на приобретение недвижимости в Литве. Покупка россиянами и их компаниями недвижимости будет запрещена. Исключения коснутся только граждан России, имеющих в Литве постоянный вид на жительство или вступающих в наследство. Первоначальный вариант предусматривал полный запрет, как для россиян, так и для граждан Беларуси.
Решено также не вводить полный запрет на предоставление гражданам России литовского гражданства. Его по-прежнему смогут получать те, кто отвечает требованиям закона о натурализации, то есть, в частности, прожил в стране более десяти лет или имеет литовские корни.
Заместительница министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене ранее заявляла, что в 2022 году путем натурализации гражданство Литвы было предоставлено 29 гражданам России. Планы литовских властей полностью запретить россиянам получение гражданства и покупку недвижимости вызывали противоречивую реакцию. В частности, живущая в эмиграции российский оппозиционный политик Любовь Соболь написала открытое письмо лидерам фракций Сейма с призывом отказаться от этих ограничений. Она утверждала, что те россияне, которые имеют в Литве вид на жительство и связывают свою жизнь с этой страной, выступают против режима Владимира Путина и войны в Украине.
Срок действия ограничительных мер - один год (до мая 2024 года).
Финляндия официально стала членом НАТО
Финляндия сегодня официально стала членом НАТО. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в альянс. После этого в Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического союза прошла церемония поднятия финского флага.
Финляндия стала 31-й страной, присоединившейся к НАТО.
Хельсинки ранее придерживался нейтралитета. Заявка на присоединение к военному союзу была подана в мае на фоне российского вооружённого нападения на Украину. Финские власти отметили, что руководствовались соображениями безопасности, так как страна имеет достаточно протяжённую границу с Россией — более 1300 километров.
После присоединения Финляндии к НАТО граница стран-участниц союза с РФ увеличится более чем в двое с нынешних 1215 километров.
МИД России заявил, что Москва в ответ на присоединение Хельсинки к Североатлантическому союзу примет ответные меры «как военно-технического, так и иного характера». «Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
МИД также отметил, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на двусторонних отношениях Москвы и Хельсинки.
С сентября 2022 года Финляндия, как и многие другие европейские страны, сократила выдачу виз для россиян в два раза. Диппредставительства рассматривают в день только 100 заявлений на туристические визы со всей России.
На фоне сообщений о вступлении Финляндии в военный союз финский МИД сообщил о приостановке работы своего консульства в Петрозаводске. Оно было открыто в 1990 году. Ведомство отметило, что сейчас нет необходимости содержать дипмиссию в Карелии, так как в её основных функциях «произошло значительное сокращение». В январе по аналогичной причине было закрыто консульство в Мурманске.
Одновременно с Финляндией заявку на вступление в НАТО подавала Швеция, но она пока ждёт одобрения Венгрии и Турции. Анкара, в частности, требует выдачи представителей Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают её террористической организацией.
Больше новостей Радио Свобода:
Артём Усс, бежавший от суда в Италии, заявил, что находится в России
Сын губернатора Красноярского края, бизнесмен Артём Усс, бежавший в прошлом месяце из-под домашнего ареста в Италии, находится в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого Усса-младшего.
Об исчезновении Артёма Усса стало известно после того, как суд первой инстанции в Италии одобрил запрос на его экстрадицию в США, где его подозревают в преступной деятельности, направленной, в том числе, на обход санкционного режима в отношении России.
Усс подтвердил, что бежал из-под домашнего ареста, заявил РИА «Новости», что был «вынужден» это сделать, поскольку не верил в объективность итальянского правосудия. Подробности о том, как произошёл побег и как Усс смог пересечь границу и оказаться в России, пока не приводятся.
При этом в самой России против Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном отмывании денег организованной группой. Мещанский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест. Это произошло уже после того, как Усс был задержан в Италии. Адвокат бизнесмена Владимир Жеребенков прямо говорил, что это дело «призвано вытащить Усса из Италии». Не сообщалось, однако, о том, чтобы дело было прекращено.
- 23 марта сын губернатора Красноярского края Артём Усс, задержанный ранее в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста. Накануне побега стало известно, что суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США по обвинению в торговле нефтью в обход санкций и банковском мошенничестве.
- Усс, по данным американского следствия, перепродавал сотни миллионов баррелей нефти из находящейся под санкциями США Венесуэлы российским и китайским покупателям. В Нью-Йорке 41-летний бизнесмен обвиняется кроме того в перепродаже электроники, используемой в оружейном производстве. Власти США утверждают, что компании Усса покупала электронику и отправляли её в Россию производителям, входящим в санкционный список. Речь идёт, в том числе, о современных полупроводниках и микропроцессорах, которые используются в российских истребителях, ракетных системах, корректируемых боеприпасах, радарах и спутниках.
- При побеге Усс мог воспользоваться частным самолётом и поддельными документами. Об этом в понедельник сообщало издание La Repubblica со ссылкой на источники. Издание предполагает, что ему помогли бежать российские спецслужбы. Уточняется, что покинув квартиру в Милане, Усс-младший сел в машину, за рулем которой был другой человек. Перед этим он срезал электронный браслет, по которому власти могли отследить его перемещение. Сардинское издание Cagliaripad также сообщало о том, что Усс вылетел из Милана на частном самолёте и, вероятно, по поддельным документам. Оно отмечало, что вылететь он мог именно на Сардинию. Дальше следы Усса теряются.
В Абхазии отменили веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия отменили введенные в конце ноября 2022 года ограничения на подачу электроэнергии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сухумского управления электросетями.
«В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об увеличении уровня воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». Руководство станции сообщило, что из-за паводков будет пускать большие объемы воды в русло реки Ингури.
График отключений электричества был введен по всей Абхазии в конце ноября из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшением уровня воды в водохранилище «Ингури ГЭС». С ноября по 25 марта по просьбе абхазского правительства Россия обеспечивала электричеством Сухуми и всю западную часть Абхазии, восточная часть получала электроэнергию от «Ингури ГЭС».
Капитан ФСО бежал из России и рассказал о своей работе на Путина
Капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов, работавший до середины октября 2022 года инженером в управлении, которое обеспечивало для президента России Владимира Путина секретную связь, уехал за границу и осудил войну против Украины. Центр «Досье» во вторник опубликовал интервью с Каракуловым, в котором тот рассказывает подробности о своей работе и принятом решении уехать. «Досье» подчёркивает, что Каракулов - самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России против него возбудили дело о дезертирстве.
Как и почему офицер бежал из России
Капитан Каракулов в интервью рассказал, что главной причиной отъезда стало широкомасштабное вторжение в Украину. По словам бывшего сотрудника ФСО, он «просто не мог находиться на службе у этого президента». Он назвал Путина «военным преступником» и сказал, что не счёл возможным более находиться у него на службе.
Каракулов рассказал о подробностях своего бегства. В октябре он был отправлен в командировку в Казахстан. Туда же приехали его жена и ребёнок. Оттуда в последний день командировки Каракулова он с семьёй вылетел в Стамбул по служебному паспорту. Его «хватились» тем же вечером, однако он был уже в Турции.
Дворец, спецпоезд и карантин
Офицер рассказал ряд подробностей о том, как работает ФСО, назвав эту спецслужбу «очень самостоятельной организацией». Владимир Путин, по его словам, не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. «Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме», - утверждает офицер спецсвязи. Также он подтвердил, что люди, которые должны будут находиться в одном помещении с Путиным, по-прежнему проходят двухнедельный карантин. По словам Каракулова, ему не известно о том, чтобы президент тяжело болел.
Сам Каракулов не бывал в так называемом дворце Путина под Геленджиком, однако сослался на одного из своих коллег, который часто туда ездит и проверяет связь. Тот подтвердил, что речь идёт об объекте, который использует Путин. Также офицер подтвердил то, что Путин пользуется спецпоездом.
«Ещё у президента есть переговорная кабина, которую мы возим в каждую загранкомандировку. Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка» – рассказал Каракулов. Он также подтвердил, что рабочие кабинеты Путина в Петербурге, Сочи и Ново-Огарёво - совершенно идентичные по интерьеру.
«Два разных человека»
Капитан ФСО охарактеризовал Путина 2009 года и нынешнего президента России как «двух разных людей» по своему поведению. «Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности» - говорит он. Большинство его бывших коллег по ФСО в публичных разговорах, по его словам, поддерживает Путина и войну. Тем не менее, Каракулов обратился и к ним, и к другим российским офицерам с призывом, как он выразился, не исполнять преступных приказов. «Сотрудники ФСО находятся постоянно вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумство» – заявил Каракулов.
Представители российских властей интервью с бывшим сотрудником ФСО пока не комментировали.
- В марте 2023 года в Барнауле суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора ФСО Михаила Жилина, который сбежал в Казахстан из-за войны с Украиной. Он работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны. В сентябре 2022 года Жилин пересек границу России и Казахстана, был задержан, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Он запрашивал политическое убежище, но в декабре его депортировали в Россию.
Абхазский посол 5 апреля вручит верительные грамоты Владимиру Путину
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Алхас Квициниа 5 апреля вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Для меня, для посольства, для моего государства это событие имеет важное значение. Этого торжественного дня мы ждем с нетерпением и готовимся», – сказал он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Путин в апреле должен принять верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США. По его словам, в церемонии примут участие 17-18 новых послов.
Сегодня, 4 апреля стало известно, что абхазский лидер Аслан Бжания присвоил Алхасу Квициниа дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Указ о назначении Квициниа послом был подписан в ноябре 2022 года. В августе того же года он был освобожден от должности руководителя президентской администрации. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».
- Алхас Квициниа в 2005–2014 годах работал заместителем главы сухумской администрации. С октября 2015 года был председателем партии «Амцахара». В июле 2019-го партия выдвинула Квициниа на пост президента , так как лидер оппозиции Аслан Бжания, как утверждали в оппозиции, был отравлен.
- Во втором туре президентских выборов 8 сентября 2019 года Алхас Квициниа уступил Раулю Хаджимба. Квициниа не признал победу Хаджимба и обратился в суд. 9 января оппозиция начала акцию протеста с требованием отставки Хаджимба и захватила здание президентской администрации. 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу Квициниа, отменив результаты выборов.
- 12 января Центральная избирательная комиссия объявила дату выборов президента – 22 марта. Вечером этого дня Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. На президентских выборах в марте 2020 года победу одержал Аслан Бжания. Квициниа возглавил администрацию президента 24 апреля 2020 года.
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с РФ – Нарышкин
Западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Также он отметил, что Россия видит попытки Запада «убедить Тбилиси, что сейчас уже сложились предпосылки для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией»
«Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией», – добавил директор российской спецслужбы.
По информации РИА Новости, глава Службы внешней разведки России находится в Минске с рабочим визитом. Сегодня, 4 апреля Нарышкина принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара», сказал, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
WP: Крым стал «одной из наиболее укреплённых» территорий в зоне войны
За последние несколько недель российские власти построили в аннексированном Крыму целую сеть оборонительных сооружений. К такому выводу пришли журналисты Washington Post на основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar.
Издание называет полуостров «одной из наиболее укрепленных» территорий в зоне войны. При этом Крым сейчас находится на большом расстоянии от линии фронта.
В числе прочего газета публикует фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений так называемых «зубов дракона».
В публикации отмечается, что в последние недели такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов, пишут журналисты. На одном из снимков видны установленные в окопах артиллерийские орудия.
Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины, отмечают авторы публикации.
В начале марта глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове идёт сооружение масштабной линии обороны. В Кремле ранее это отрицали. Необходимость строительства защитных линий в Крыму Аксёнов объяснил словами «бережёного бог бережёт» и «хочешь мира – готовься к войне». Он также подтвердил, что к строительству привлечено большое количество людей.
Ряд аналитиков считает, что весной Вооружённые силы Украины могут перейти в наступление, причём главной его целью может стать так называемый сухопутный коридор в Крым – ныне оккупированные Россией южные районы Херсонской и Запорожской областей. В Киеве не исключают и возможности наступления на сам Крым.
Однако опрошенные The Washington Post эксперты не верят в высокую вероятность такой операции украинской армии.
По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма «в классическом смысле», но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.
«С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе», – сказал Кофман журналистам.
Украина уже испытывает такую стратегию, отмечает издание. По данным американского проекта ACLED, с августа прошлого года, по российским объектам в Крыму или около полуострова украинские военные нанесли более 70 ударов, в том числе с применением дронов. Иногда речь могла идти о диверсиях, организованных с территории Крыма. Часть из них оказались успешными и имели разрушительные последствия, пишет The Washington Post. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва.
Столтенберг: хочется, чтобы Украина была способна отбросить солдат Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО хотели бы, чтобы украинские войска освободили новые территории Украины и «отбросили солдат президента Путина». Только это, по его мнению, может создать условия для будущих переговоров о мире между Украиной и Россией. Когда и на каких условиях могут начаться такие переговоры, должен решать Киев, а НАТО должно быть готово помогать Украине «столько, сколько потребуется». Об этом Столтенберг сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода.
«Мы должны поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности – показать, что президент Путин не побеждает в Украине», – сказал Столтенберг.
По словам генерального секретаря НАТО, война в Украине в настоящее время стала «битвой логистики» и «войной на истощение», в которой чрезвычайно велика роль организации поставок боеприпасов, оружия и материалов на линию фронта. По его словам, страны, поддерживающие Украину, не могут допустить истощения собственных запасов, поэтому наращивают производство вооружений.
По словам Столтенберга, в рядах российских военных отмечается низкий боевой дух, боевая техника и подготовка также не на высшем уровне. Однако Россия продемонстрировала способность вводить в бой десятки тысяч новых бойцов, даже ценой больших потерь, поэтому российскую армию нельзя недооценивать.
Столтенберг скептически отнёсся к возможности заморозки конфликта, сказав, что необходимо стремиться к тому, чтобы этого не произошло, а Украина добилась успеха на поле боя – что принесёт успех и за столом переговоров. Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли освобождение аннексированного Крыма военным путём и готово ли НАТО поддержать такую операцию, однако повторил тезис о том, что союзники поддерживают право Украины на самооборону и будут это делать столько, сколько потребуется.
В последнее время идут обсуждения возможности украинского контрнаступления весной нынешнего года, его возможного хода и последствий. В Киеве, подтверждая подготовку к контрнаступлению, предупреждают, что не следует относиться к нему как к какой-то решающей ставке. Столтенберг подчеркнул, что вопрос о том, когда начинать наступление и как его вести, должно решать украинское командование на местах.
Российские журналисты потребовали освободить Эвана Гершковича
Журналисты российских независимых медиа и общественные деятели во вторник опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.
В письме говорится, что его авторы считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им.
«ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем — нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности» – говорится в письме. Его авторы напоминают о деле осуждённого ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, утверждая, что он был осуждён за журналистскую деятельность, а преступлений не совершал.
«Сходство обстоятельств нового «шпионского» дела с делом Сафронова вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу» – пишут журналисты. Они также выражают поддержку иностранным корреспондентам, которые «рискуют, продолжая работать в России».
Под письмом, опубликованным, в частности, телеканалом «Дождь», стоят подписи Сергея Пархоменко, Александра Плющева, Жанны Немцовой, Михаила Зыгаря, Галины Тимченко, Тихона Дзядко, Сергея Смирнова, Любови Соболь и других руководителей и журналистов независимых медиа, а также общественных деятелей.
- О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР).
- Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову – такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.
- США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
Австрийские специалисты посетили «Ингури ГЭС»
Представители австрийской компании Verbund посетили комплекс «Ингури ГЭС». Специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления.
Представители Verbund осмотрели плотину «Ингури ГЭС» и ознакомились с работой объектов, расположенных в селе Саберио Гальского района Абхазии.
Тендер, предусматривающий внедрение на гидроэлектростанции цифрового управления, был объявлен в декабре 2022 года. Победила грузинская компания UGT, субподрядчиком которой является австрийская Verbund.
Сообщается, что внедрение современных технологий на станции позволит увеличить генерацию электроэнергии.
Кадыров призвал отправить на войну противников строительства мечети в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил противников строительства мечети в Москве в попытке расколоть граждан одной страны и призвал либо мобилизовать их на войну против Украины, либо судить.
«Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам», – заявил Кадыров накануне вечером в своем телеграм-канале.
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, протесты в Косино-Ухтомском районе Москвы начались в марте. Тогда в вечернем эфире телеканала «Спас» директор лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев заявил, что рядом со Святым озером планируется строительство крупного мусульманского комплекса – его размеры он назвать не смог, так как проект якобы доступен узкому кругу людей. Издание MSK1.ru со ссылкой на протокол совещания градостроительного комитета также сообщило, что в районе будет построен «объект просветительско-религиозного назначения».
Других подтверждений создания мусульманского центра нет. На месте строительства в паспорте объекта сказано, что там появится транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». Однако местные жители продолжают выходить на протесты, ссылаясь на неподтвержденную информацию о мечети. Как сообщает «Спас», они уверены, что мусульманский центр станет «местом сосредоточения не коренных москвичей с мусульманским вероисповеданием, а мигрантов из среднеазиатских республик».
Последняя крупная акция состоялась на минувших выходных. К ней присоединились националисты – в частности, координатор объединения «Русская община» Андрей Ткачук заявил, что протесты не закончатся до тех пор, пока «православные русские люди не отстоят свои православные места». Против мусульманского центра создали петицию, в ее описании сказано: «Строительство мечети не допустимо, так как распространение идеи об отрицании Божества Иисуса Христа приведет к всяческому ухудшению жизни». Ее подписали уже более 26 тысяч человек.
- Святое озеро в Москве является местом паломничества православных христиан. По легенде, озеро появилось здесь на месте храма, который ушел под воду.
- Глава Чечни Рамзан Кадыровпризвал к расправе или взятию в плен живыми лиц, использовавших страницы из Корана, чтобы разжечь огонь.
- Рамзан Кадыров использовал акцию Палудана со сжиганием Корана в Швеции для оправдания войны против Украины и критики «евроичкерийцев». Он бездоказательно обвинил власти Швеции в том, что акция была «проплачена» ими.
- По данным The Insider, разрешение на проведение одной из акций Палудана оплатил журналист и бывший стрингер телеканала Russia Today Чанг Фрик. Однако он заявил, что не просил никого сжигать Коран и что прекратил сотрудничество с RT в 2014 году.
Трампу в суде Нью-Йорка сегодня предъявят обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп сегодня предстанет перед судом в Нью-Йорке по уголовному обвинению. Впервые в истории США бывшего президента официально обвиняют в совершении преступления.
Трамп, который после ухода с поста президента живёт в своём поместье во Флориде, прилетел в Нью-Йорк в понедельник.
Дело бывшего президента, который вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года, связано с выплатой в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о возможных сексуальных отношениях с Трампом. Обвинение в лице окружной прокуратуры Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Трамп и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее «политическим преследованием» бывшего президента-республиканца. Демократы отрицают, что речь идёт о политическом деле.
Судебные слушания назначены на 14.15 по местному времени (21.15 мск). Трамп не будет задержан и доставлен в суд в наручниках, поскольку он добровольно явится в суд. Тем не менее, в суде его ожидает стандартная процедура установления личности, снятия отпечатков пальцев и фотографирования.
В суде, как ожидается, обвинения будут зачитаны вслух, после чего Трампа спросят, считает ли он себя виновным. Ожидается, что он ответит отрицательно. После этого судья Хуан Мерчан определит дату следующих слушаний. Скорее всего, они состоятся не ранее, чем через несколько месяцев. В зал суда допустят фотографов ряда СМИ, но видеосъёмка не разрешена.
Теоретически судья может распорядиться взять Трампа под стражу, но это маловероятно. Скорее всего, как отмечает AP, его отпустят до следующих слушаний даже без внесения залога. Трамп уже заявил о планах вернуться вечером во вторник в Нью-Йорк и выступить перед своими сторонниками. Предъявление обвинений не препятствует его избирательной кампании.
В Нью-Йорке введены усиленные меры безопасности, ожидаются демонстрации сторонников Трампа. Сами они заявляют, что будут протестовать мирно.
Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курильским островам
Китай впервые за 60 лет изменил позицию о принадлежности Южных Курил. С 1964 года четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — обозначались на китайских картах как японские территории, оккупированные Россией. Теперь Китай будет придерживаться нейтральной позиции. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В 1960-х решение о принадлежности островов Японии принял Мао Цзэдун. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпин в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай отныне «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре.
Источник издания утверждает, что на встрече 20-21 марта в Москве Путин говорил Си о «важности развития специальной беспошлинной зоны», законопроект о создании которой на Южных Курилах Госдума России приняла в начале марта. Токио осудил её создание, а российские власти указали, что одна из целей — подчеркнуть принадлежность островов России. Подобная зона была ранее создана в аннексированном Крыму.
Си не прокомментировал возможность инвестиций, заявив, что оставит этот вопрос на усмотрение председателя Национальной комиссии по развитию и реформам.
По словам источника издания, позиция Китая может затруднить урегулирование территориального спора между Японией и Россией.
- СССР присоединил к своей территории Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи по итогам Второй мировой войны. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан.
- Япония на протяжении всех этих лет высказывала территориальные претензии. После начала войны России с Украиной Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова «незаконно оккупированными».
Больше новостей Радио Свобода:
Парижане отказались от проката электроскутеров
Мэрия Парижа провела референдум по вопросу о запрете аренды электросамокатов для передвижения по городу. Инициатива появилась в связи с ростом дорожных происшествий с самокатами. В голосовании участвовали 8% от общего числа зарегистрированных избирателей.
В поддержку запрета проката электросамокатов высказались почти 90% участников голосования.
Прокатные компании призывали своих клиентов поддержать их на референдуме и разрешили бесплатно пользоваться скутерами в воскресенье, когда проводилось голосование.
Как сообщает Би-би-си, городской совет Парижа решил не продлевать лицензии трем городским операторам электрических самокатов - Lime, Tier и Dott.
Париж - один из мировых лидеров в применении электрического микротранспорта. Теперь компании-прокатчики во многих странах будут следить, не пойдут ли по пути Парижа и другие крупные города.
Изменения не затронут пользователей личного электросамокатного транспорта в Париже.
Украинские власти: Россия атаковала Одессу беспилотниками
Одесса и Одесская область в ночь на 4 апреля подверглись удару российских беспилотников. В городе сработали системы ПВО, сообщают местные власти. После взрывов в одном из районов Одессы начался пожар. При этом воздушную тревогу в городе объявили только через несколько минут после взрывов.
Как сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, из 17 дронов-камикадзе, атаковавших Одессу этой ночью, силы противовоздушной обороны уничтожили 14.
По его информации, один из дронов попал по предприятию в Одесской области, в результате чего начался пожар.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Украинские воздушные силы сообщили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Шахед». Зафиксировано не менее 17 пусков.
По данным украинских военных, было сбито 14 дронов.
В Брянской области беспилотники атаковали военкомат и отдел МВД
В Севском районе Брянской области вечером в понедельник беспилотный летательный аппарат атаковал здание военкомата. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, здание повреждено, но пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.
Чуть позже Богомаз подтвердил, что еще один беспилотник сбросил взрывное устройство рядом со зданием управления МВД, также в городе Севск.
Богомаз считает, что беспилотники принадлежали вооруженным силам Украины.
Районный центр Севск, где находится военкомат, расположен в 140 километрах к югу от Брянска, ближе к украинской границе.
- После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряженной обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
США заявили об отсутствии консульского доступа к Гершковичу
Власти США прилагают все усилия для освобождения московского корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича с того момента, как стало известно о его задержании по подозрению в шпионаже. При этом консульского доступа у сотрудников посольства США в России к Гершковичу до сих пор нет. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасноси США Джон Кирби.
Ранее МИД России сообщил, что доступ американских дипломатов к арестованному журналисту обеспечен.
Гершковича в СИЗО «Лефортово» в понедельник посетили член Совета по правам человека Алексей Мельников и председатель Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.
По словам Мельникова, журналист находится в карантинной камере. Жалоб на содержание у него нет. Гершковичу объяснили правила внутреннего распорядка СИЗО и рассказали, как писать письма.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла еще о СССР).
Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста.
США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
Форум