Суд снимет ограничения с Джона Хинкли, стрелявшего в Рейгана

Суд в Вашингтоне сообщил, что с Джона Хинкли-младшего, который совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 лет назад, в 2022 году снимут все судебные ограничения. Это произойдёт при условии, если Хинкли не нарушит до следующего года условия содержания и его психическое состояние будет стабильным.

Судья на заседании отметил, что у Хинкли нет симптомов психического расстройства – он находится в ремиссии и не представляет опасности для общества.

Минюст дал согласие на освобождение Хинкли.

Джон Хинкли-младший выстрелил в Рональда Рейгана 30 марта 1981 года в Вашингтоне, у отеля Hilton. Рейган был ранен в лёгкое, но быстро поправился. При покушении, кроме Рейгана, пострадали ещё три человека – пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди, агент спецслужб и полицейский.

Хинкли говорил, что пошел на преступление, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер.

В 1982 году суд признал Хинкли невиновным по причине невменяемости. Осуждённого отправили на лечение в психиатрическую клинику. Там он провёл 34 года. В начале 2000-х годов Хинкли разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году его выписали из больницы и разрешили поселиться в доме матери в Виргинии. Ему запрещено владеть оружием, общаться с прессой, контактировать с семьями Рейгана и Фостер.

Покушение на Рейгана способствовало зарождению движения за контроль над огнестрельным оружием, отмечает "Голос Америки". Брэди, оставшийся инвалидом, и его супруга Сара основали организацию по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Brady Campaign to Prevent Gun Violence. В 2014 году Брэди умер.