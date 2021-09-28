Новости
Суд снимет ограничения с Джона Хинкли, стрелявшего в Рейгана
Суд в Вашингтоне сообщил, что с Джона Хинкли-младшего, который совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 лет назад, в 2022 году снимут все судебные ограничения. Это произойдёт при условии, если Хинкли не нарушит до следующего года условия содержания и его психическое состояние будет стабильным.
Судья на заседании отметил, что у Хинкли нет симптомов психического расстройства – он находится в ремиссии и не представляет опасности для общества.
Минюст дал согласие на освобождение Хинкли.
Джон Хинкли-младший выстрелил в Рональда Рейгана 30 марта 1981 года в Вашингтоне, у отеля Hilton. Рейган был ранен в лёгкое, но быстро поправился. При покушении, кроме Рейгана, пострадали ещё три человека – пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брэди, агент спецслужб и полицейский.
Хинкли говорил, что пошел на преступление, чтобы произвести впечатление на актрису Джоди Фостер.
В 1982 году суд признал Хинкли невиновным по причине невменяемости. Осуждённого отправили на лечение в психиатрическую клинику. Там он провёл 34 года. В начале 2000-х годов Хинкли разрешили встречаться с родителями, а в 2016 году его выписали из больницы и разрешили поселиться в доме матери в Виргинии. Ему запрещено владеть оружием, общаться с прессой, контактировать с семьями Рейгана и Фостер.
Покушение на Рейгана способствовало зарождению движения за контроль над огнестрельным оружием, отмечает "Голос Америки". Брэди, оставшийся инвалидом, и его супруга Сара основали организацию по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Brady Campaign to Prevent Gun Violence. В 2014 году Брэди умер.
Другие новости дня
С 4 октября по всей Грузии возобновится очный учебный процесс
С понедельника, 4 октября по всей Грузии возобновится очный учебный процесс – в дошкольных учреждениях, школах и высших учебных заведениях. Об этом сообщили в правительстве страны.
Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели заявил, что учебные заведения будут соблюдать все рекомендации эпидемиологов, ношение масок в школах и других учебных заведениях будет обязательным.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации учебный год начался в Грузии в дистанционном формате. Власти заявляли, что учебный процесс в классах и аудиториях продолжится в очном формате в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет меньше 4%. Однако по состоянию на 28 сентября, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7%, за последние 14 дней составляет 6,32%, за неделю – 5,96%.
Премьер-министр Грузии завтра посетит Азербайджан
Завтра состоится однодневный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на посольство Грузии в Азербайджане.
Как сообщили в дипломатическом представительстве, премьер-министр Грузии примет участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.
Также ожидаются его встречи с премьер-министром, спикером парламента и другими официальными лицами Азербайджана.
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- Ираклий Гарибашвили посещал Баку с официальным визитом в мае текущего года. Он обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос делимитации-демаркации границы и тему монастырского комплекса Давид-Гареджи.
Президент Грузии заявила, что стране необходимо коалиционное правительство
После того, как в течение девяти лет правительство комплектовалось правящим большинством, очевидно, что необходимо коалиционное правительство, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию «Le Journal du Dimanche» («Воскресный журнал»).
При этом Зурабишвили говорит: трудно предвидеть то, как будет функционировать коалиционное правительство, когда позиции столь антагоничны.
Вместе с тем, по ее словам, местные выборы покажут, завершился ли в Грузии политический кризис.
Говоря по поводу перспектив страны, президент отметила, что приоритетом является вступление Грузии в ЕС и НАТО. Что касается российско-грузинских отношений, по оценке президента, они «полностью заморожены».
«Никакого диалога не существует, не считая небольшого технического обмена. Но это никогда не переходит в политическое измерение», – заявляет в интервью Саломе Зурабишвили и отмечает, что с Путиным нужно проявлять больше твердости.
«Однако, необходимо предлагать выходы. Лишь санкции результатов не принесут. Хотя, чего не хватает ЕС – это видение выхода из этих конфликтов и предложений России», – заявила президент Грузии.
Перевод статьи со ссылкой на администрацию президента Грузии публикует агентство «Интерпрессньюс».
Жители Южной Осетии на несколько часов остались без проводного интернета
Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня с утра остались без проводного интернета. Причина – ремонтные работы на магистральной линии в Северной Осетии.
По информации агентства «Рес», компания «Юг-Телеком» принесла извинения пользователям за доставленные неудобства и пообещала восстановить связь к вечеру вторника. Позже в компании сообщили, что восстановили интернет-связь уже к обеду.
Единственную оптоволоконную линию связи в Южную Осетию проложила компания «Газпром-телеком».
WSJ: военные США и России обсудили использование российских баз
Высокопоставленный представитель Минобороны США генерал Марк Милли и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов обсуждали на встрече вероятное предложение российского президента о совместном использовании российских военных баз. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Переговоры высокопоставленных военных состоялись 22 сентября в Хельсинки. Москва и Вашингтон от комментариев отказались.
Как сообщала газета "Коммерсантъ" Владимир Путин на встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве в июне предложил использовать российские военные объекты для реагирования на возникающие в Афганистане террористические угрозы. По данным The Wall Street Journal, после саммита сотрудники Совета небезопасности США попросили Милли уточнить, серьёзно ли предложение российского президента или же это было дискуссионное предложение.
Представитель Белого дома сообщил The Wall Street Journal, что США не запрашивают разрешения Москвы на размещение своих военных в регионах близких к Афганистану. При этом Вашингтон хотел бы понять позицию Путина по этому вопросу, уточнил источник.
Американские СМИ писали, что после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассматривал возможность разместить своих солдат в Таджикистане и Узбекистане. Источники "Коммерсанта" сообщали, что в Женеве Путин предложил Байдену совместное использование российских бах в Таджикистане и Киргизии.
В августе на фоне вывода войск США запрещённое в России террористическое движение "Талибан" захватило Кабул и приступило к формированию своего правительства. Приграничные государства считают, что после прихода талибов к власти в регионе возрастает вероятность террористической угрозы.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Грузии запретили участвовать в международных соревнованиях по армрестлингу
Федерация армрестлинга Грузии временно лишена права на участие в любых международных соревнованиях, организованных Всемирной федерацией армрестлинга (WAF). Сообщение об этом было обнародовано на сайте WAF.
«Исполнительный Совет WAF принял это очень тяжелое решение из-за серьезного нарушения мирового контракта, неспособности организовать Чемпионат Мира по Армрестлингу и Пара-армрестлингу 2021 года, введения в заблуждение руководства WAF и членов WAF, что привело к огромным финансовым и имиджевым потерям для WAF и команды членов WAF», – говорится в сообщении.
Грузинские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях по армрестлингу только после выплаты Федерацией армрестлинга Грузии денежных взысканий.
СМИ напоминают, что чемпионат мира по армрестлингу в 2020 году должен был пройти в Батуми, но его перенесли из-за пандемии. Новую дату проведения назначили на сентябрь текущего года, но Грузия снова не смогла принять гостей. Чемпионат пришлось перенести на ноябрь в Бухарест.
Отметим, что президент Федерации армрестлинга Грузии – актер, бывший депутат парламента Сосо Джачвлиани.
Цена на газ в Европе впервые в истории превысила тысячу долларов
Цена на газ в Европе впервые превысила отметку в тысячу долларов за кубометр. На пике стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составила 1030 долларов.
Биржевые цены на газ в Европе начали резко повышаться в конце лета. С начала года цена выросла примерно в четыре раза.
Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. РБК отмечает, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября ь дополнительные мощности компания бронировать не стала.
Европарламент ранее заподозрил в росте цен "Газпром". Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва считает, что цены будут сбалансирования после запуска газопровода "Северный поток – 2".
В Грузии открылась новая дорога в высокогорный регион Рача
В Грузии завершилось строительство 51-километровой дороги в высокогорном регионе Рача на западе страны.
Дорога начинается от города Сачхере в Имерети и проходит через села Сареки, Квемо Хеви, Узунта, Шкмери, Боква, Квашхиети, Зудали, после чего соединяется с дорогой Амбролаури-Они в Рача, которая пролегает в 20 км от города Амбролаури и в 5 км от Они.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сейчас время в пути по маршруту Сачхере-Они (111 км) составляет около двух часов. Благодаря новой дороге из Сачхере в Они можно будет доехать за час. А путь из Тбилиси в Они сократится на полтора часа: вместо шести часов это займет 4,5 часа.
Проект был профинансирован из госбюджета, его стоимость составляет более 111 миллионов лари (35.6 млн долларов). Над проектом работали четыре грузинские компании, было трудоустроено 900 человек.
В церемонии открытия новой дороги принимал участие премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Этой дорогой будет пользоваться не только население Рача, но и местные, и иностранным туристы. Как уже было отмечено, в Рача из Тбилиси можно будет доехать за три часа, что, согласитесь, является большим комфортом для наших граждан», – сказал Гарибашвили.
Большая часть асфальтобетонной дороги пролегает в практически необитаемой лесной зоне вдоль реки через ущелье Хеори на высоте 1000-1500 м над уровнем моря.
Премьер Грузии вновь пообещал Михаилу Саакашвили тюрьму
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили арестуют, если он прибудет в страну, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Как только Саакашвили вступит на нашу землю, он будет арестован и направлен в тюрьму. Любой, кто будет препятствовать этому процессу, будет строго наказан в соответствии с законом», – заявил Гарибашвили, комментируя намерения Саакашвили прибыть в Грузию 2 октября.
Глава Кабмина добавил, что «Михаил Саакашвили заочно осужден, и он заслуживает тюрьмы».
«Призывы, мол люди выйдут и защитят меня – полная ложь и фальсификация. Что он может? Они едва могут собрать 5000 человек, и то на пике (активности). Пусть нас спросят – сколько людей, сколько сторонников наша команда может мобилизовать. Саакашвили встретят сотни тысяч озлобленных людей», – добавил Гарибашвили.
Премьер говорит, что сегодня не 2003 год, когда Саакашвили «пришел к власти через хаос и дестабилизацию». «Любая провокация будет пресечена в рамках закона», – подчеркнул Гарибашвили.
- Третий президент Грузии Михаил Саакашвили накануне опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает он в Грузию вечером 2 октября – в день муниципальных выборов.
Корабли НАТО вошли в территориальные воды Грузии
Пять кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО сегодня вошли в территориальные воды Грузии. Об этом сообщает пресс-служба департамента береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.
По данным пресс-службы, в составе группы находятся корабли военно-морских сил Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции.
«Визит кораблей второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) подтверждает поддержку Североатлантическим альянсом курса Грузии в сторону вступления в НАТО. Тесное сотрудничество Грузии с НАТО укрепляет безопасность Черного моря и способствует стабильности в регионе», – говорится в сообщении.
По информации грузинского ведомства, в рамках визита корабли НАТО проведут совместные с департаментом береговой охраны Грузии учения.
В Будапеште назвали «вмешательством» реакцию Киева на контракт с «Газпромом»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на заключённое Будапештом соглашение с "Газпромом", сообщило агентство Reuters.
Накануне, 27 сентября, "Газпром" заключил с венгерской энергетической группой MVM соглашение о поставке газа в течение 15 лет. За этот срок планируется поставлять в год 4,5 млрд кубометров газа. Условия соглашения могут быть изменены лишь через 10 лет.
Украинская компания "Оператор ГТС Украины" обеспокоена сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию через Украину. Контракт между Венгрией и Украиной предусматривает поставки газа через Сербию и Австрию.
Больше новостей Радио Свобода – на нашем YouTube-канале:
COVID-19 в Грузии: уровень выявляемости вновь повысился до 7%
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 40 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8884.
За сутки в стране выявили 2185 новых случаев коронавируса. Накануне провели 31 216 тестов: PCR-тестов – 11 339, экспресс–тестов на антиген – 19 877.
Выздоровели еще 2010 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 609 340, выздоровевших – 580 891.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии повысился до 7%, за последние 14 дней составляет 6,32%, за неделю – 5,96%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 11 421 человек, всего в Грузии использовано 1 760 878 вакцин.
Российский турист утонул в море во время шторма в Абхазии
В курортном городе Новый Афон утонул в море турист из России, сообщила пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По данным пресс-службы, житель Курска, 1981 года рождения, утонул в море во время шторма.
Как сообщалось ранее, в понедельник у побережья курортного города - Гагры, было обнаружено тело 48-летнего туриста из Тулы, утонувшего в море накануне. О трагическом происшествии сообщила супруга погибшего. Сотрудники МЧС доставили тело погибшего в морг местной больницы.
МЧС республики ранее призвало отдыхающих в Абхазии и местных жителей воздержаться от плавания в море во время шторма. С таким же призывом к туристам выступило и посольство России.
Официально купальный сезон в Абхазии закрывается сегодня, 28 сентября, – пишет агентство «Интерфакс».
В США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты
В США проведены первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты. Ракета способна достичь скорости в пять раз превышающей скорость звука, сообщило в понедельник министерство обороны США.
Ракета была запущена с самолета. Согласно заявлению Пентагона, среди прочего во время испытаний проверялись технологии безопасного отделения ракеты от самолета и системы зажигания двигателей. Ракета разрабатывается корпорацией Raytheon в содружестве с Northrop Grumman, которая создает двигатели.
Новое оружие обещает быть "высокоэффективным", подчеркнул представитель Пентагона Эндрю Кнедлер. Эти испытания, по его словам, являются важным шагом в направлении превращения экспериментальной программы в программу производства вооружений следующего поколения.
По словам специалистов, технологии, разработанные Raytheon, позволят запускать подобные ракеты не только с бомбардировщиков, но и с самолетов-штурмовиков.
Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного оружия в России, которая согласно официальным заявлениям, уже поставила на вооружение ракетные комплексы "Авангард", запускаемые с межконтинентальных баллистических ракет. В июне президент России Владимир Путин сообщил, что вскоре на вооружение будут приняты гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".
В США работы по созданию гиперзвуковых ракет также ведутся корпорацией Loсkheed Martin, чья ракета будет запускаться со стратегических бомбардировщиков. Американские ВМС планируют в 2022 году начать гиперзвуковых испытания ракет, запускаемых с субмарин.
Уроженец Сухуми, дизайнер Демна Гвасалия награжден «Медалью Чести»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила «Медалью Чести» грузинского дизайнера Демну Гвасалия – уроженца города Сухуми. Церемония награждения прошла в Париже, в доме моды Balenciaga, креативным директором которого Демна Гвасалия является с 2015 года.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саломе Зурабишвили наградила Демну Гвасалия за успешную работу в сфере моды и личный вклад в популяризацию Грузии за рубежом.
«Так получилось, что эта церемония награждения проходит 27 сентября. Это день [падения Сухуми] для вас еще тяжелее, чем для тех, кто не прошел через это.
День падения Сухуми – день траура для всей Грузии, наши флаги приспущены, но если я сегодня здесь, чтобы вручить вам государственную награду, значит, где-то мы уже выиграли, раз сегодня человек из Абхазии смог добиться такого успеха и на своем поприще покорить мир своим талантом и трудом», – сказала Саломе Зурабишвили.
- 27 сентября в Грузии отмечается день падения Сухуми — 27 сентября 1993 года город перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии. До сих пор на Абхазию не распространяется юрисдикция центральных властей Грузии.
- Демне Гвасалия 40 лет. В 1993 году семье Гвасалия, как и сотням тысяч других грузин, пришлось покинуть родной город из-за вооруженного конфликта в Абхазии. В начале 2019 года Демна Гвасалия вошел в пятерку рейтинга 50-ти самых влиятельных людей мира моды, составленного британской версией журнала GQ.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три человека
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 540 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 пациентов. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два человека: женщина 63 лет и мужчина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 70 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1946 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 479 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили взял билет до Тбилиси
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию на муниципальные выборы 2 октября, сообщает SOVA.
При этом по направлению Киев-Тбилиси выписаны два билета, на имя самого Михаила Саакашвили и на имя его матери Гиули Аласания.
«Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию», – заявил экс-президент Грузии.
Накануне, 26 сентября, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что Михаил Саакашвили не осмелится приехать в страну в рамках предстоящих 2 октября выборов. При этом политик добавил, что у Михаила Саакашвили для этого недостаточно ресурса. По словам Кобахидзе, Саакашвили не составит труда снова найти причины и отговорки, «он может сослаться на многое».
В США нельзя будет въехать привитым только «Спутником V»
С ноября в США нельзя будет въехать иностранным гражданам, привитым от коронавируса вакцинами, не одобренными Всемирной организацией здравоохранения или американскими властями, в частности - российской вакциной «Спутник V».
Ранее ВОЗ приостановила одобрение российского препарата из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, связанных с выпуском «Спутника V», специалисты не обнаружили «соответствия надлежащим практикам производства».
Washington Post отмечает, что «Спутник V» одобрен в 70 странах, в которых в общей сложности проживают более 4 миллиардов человек. Всего в мире закуплено около 448 миллионов доз российского препарата.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали продавать соотечественникам зарубежные туры для вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, наиболее популярные направления для таких поездок у россиян - Сербия и Германия. Стоимость такого тура, который занимает всего три дня - от 50 тысяч рублей.
Земан подписал закон, исключающий участие России в строительстве АЭС
27 сентября президент Чешской Республики скрепил своей подписью закон, который не позволяет компаниям из России и Китая участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС «Дукованы», сообщили чешские медиа.
Так называемый низкоуглеродный закон устанавливает правило, согласно которому в Чехии могут использовать только ядерные технологии стран-членов Соглашению о государственных закупках под эгидой ВТО, которое вступило в силу в 1996 году. Россия и Китай в число таких стран не входят.
Теперь при строительстве и текущем ремонте нового блока чешской АЭС не могут применяться технологии, прямо или косвенно связанные с запрещенными поставщиками.
Заявка на расширение АЭС «Дукованы» была направлена регулятору в марте 2020 года, сообщает «Интерфакс». Предметом заявки является строительство двух новых энергоблоков на АЭС «Дукованы» мощностью по 1200 МВт.
В Чехии действуют две атомные станции: АЭС «Дукованы» (4 энергоблока с реакторами ВВЭР-440) и АЭС «Темелин» (2 блока ВВЭР-1000), построенные по советским проектам.
Автор книги о том, как полюбить Россию, получил от Путина гражданство РФ
Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Хансу-Йоахиму Фраю, художественному руководителю образовательного фонда «Талант и успех», совладелец которого - виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин.
Ранее Фрай, который приехал в Россию в 2009-м году и в течение нескольких лет занимал должность советника гендиректора Большого театра, написал книгу «Научиться любить Россию», к которой Путин, в свою очередь, подготовил предисловие.
«Отечественному читателю предоставляется возможность ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения», - написал тогда Путин.
Сам Фрай заявлял, что его книга рассчитана на «европейских, австрийских и немецких читателей», и что после десяти лет жизни и работы в России он «хотел помочь им понять» страну и «избавиться от навязанного пропагандой образа».
В июне этого года президент России наградил Фрая орденом Дружбы за вклад в развитие российско-германских культурно-гуманитарных связей.
Кроме Фрая, в понедельник Путин дал российское гражданство профессору кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета Рафаэлю Гусману Тирадо и советско-испанскому актеру Анхелю Гутьерресу.
- Образовательный фонд «Талант и успех» является учредителем образовательного центра «Сириус», возглавляемого членом «Единой России» Еленой Шмелевой. На прошедших выборах в Госдуму она входила в первую пятерку федерального списка партии.
- В июне глава правительства России Михаил Мишустин распорядился выделить на поддержку «Сириуса» 3 миллиарда рублей.
- Имя друга Владимира Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина, фигурировало в громком международном антикоррупционном расследовании - так называемом «Панамском досье».
В Эргнети прошла встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
В Эргнети прошла встреча группы Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, сообщает Общественный вещатель Грузии. Как заявил заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе, на встрече в Эргнети представители центральной власти говорили о вопросе незаконной «бордеризации» и потребовали освобождения незаконно задержанных граждан Грузии.
По словам Ираклия Антадзе, разговор также коснулся незаконно задержанного в самопровозглашенной республике Абхазия Ираклия Бебуа. По его словам, переговоры по Геннадию Бестаеву на данном этапе закончились безрезультатно - цхинвальская сторона отказывается освобождать Бестаева, который находится в предварительном заключении уже более 14 месяцев.
«Продолжается борьба за то, чтобы все люди вернулись к своим семьям. Гуманитарный спектр был одним из основных вопросов нашей повестки дня. Что касается медицинского обслуживания, между нами существует определенное сотрудничество, медицинская эвакуация с оккупированных территорий более или менее осуществляется», - заявил Ираклий Антадзе.
Вместе с тем, по словам Антадзе, они в очередной раз потребовали открытия КПП «Ахалгори».
Би-би-си: «ЧВК Вагнера» не берет людей из «ДНР» в Мали
Так называемая частная военная компания (ЧВК) Вагнера начала вербовку наемников для отправки в западноафриканское государство Мали. Некоторые бойцы ЧВК уже находятся в этой стране с августа – сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к частной военной компании из России за помощью в борьбе с террористами. Он сказал, что российское государство не имеет к этому отношения. При этом по закону создание ЧВК в России не предусмотрено, а власти до сих пор отрицали их существование.
«В Мали уже сейчас заходим», – рассказал Би-би-си один из бойцов «Вагнера» в конце августа. Би-би-си обратило также внимание на объявления о наборе специалистов в связанных с ЧВК пабликах в соцсетях. Требуются переводчики с французского, санитарные инструкторы, хирурги, терапевты, повара, водители, саперы, операторы беспилотных летательных аппаратов. Согласно объявлениям, в наемники не принимают родившихся на территории УССР (существовавшая до 1991 года на территории Украины Украинская советская социалистическая республика). Не принимают жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и аннексированного Крыма, а также граждан Грузии. При этом известно, что как в Донбассе, так и в Сирии, где, по многочисленным свидетельствам воевали бойцы ЧВК, среди них было немало уроженцев и граждан Украины.
Би-би-си обращает внимание, что СМИ и телеграм-каналы, которые, как и «ЧВК Вагнера», связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, сейчас активно пишут о ситуации в Мали и агитируют за российское вмешательство в нее.
- Согласно многочисленным расследованиям, российские наемники так или иначе присутствуют или присутствовали в таких странах, как Ливия, Судан и Центральноафриканская Республика.
- Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга во время выступления на заседании в ОНН отметил, что идет на сотрудничество с ЧВК после решения Франции сократить свое военное присутствие в африканской стране, где активны отряды местного отделения террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ).
- Ранее в нескольких в СМИ появилась информация о том, что власти Мали готовятся подписать соглашение с «ЧВК Вагнера» для обучения малийской армии и охраны высокопоставленных лиц. После этого власти Франции и Германии пригрозили вывести своих военных из страны. В ЕС пригрозили разорвать отношения с Мали в случае заключения контракта с ЧВК.
Главного эпидемиолога Грузии сфотографировали во время нарушения COVID-регуляций
Издание «Студия Монитор», занимающееся расследовательской журналистикой, распространило фотографии руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, где главный эпидемиолог страны и его коллеги нарушают COVID-регуляции, передает SOVA.
Согласно информации издания, до застолья, фотографии которого были распространены, сотрудники NCDC посещали центр вакцинации в Велисцихе.
Амиран Гамкрелидзе подтвердил телеканалу Formula TV, что действительно находился в Кахетии, однако подчеркнул: «во время застолья все присутствующие соблюдали рекомендации Минздрава».
«Подтверждаю вам, что действительно посещал вместе с сотрудниками Цинандали 24 сентября. Мы посетили музей-погреб по изготовлению вина по древней грузинской традиции и пообедали на свежем воздухе с соблюдением регуляций. Мы все полностью вакцинированы. Сотрудники погреба сняли несколько памятных фотографий», – рассказал Гамкрелидзе телеканалу.
Генпрокуратура признала «Европейскую сеть наблюдателей» нежелательной в РФ
Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO - European Network of Election Monitoring Organizations).
Поводом для принятия этого решения послужило то, что «деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», - заявлено на сайте Генпрокуратуры.
Информация направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.