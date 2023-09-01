Суд в Чехии заочно приговорил к 21 году тюрьмы гражданина страны Алоиза Полака, участвующего в войне в Украине со стороны пророссийских сепаратистов в Донецке. Подсудимый, как утверждается, застрелил из снайперской винтовки как минимум четверых украинских военнослужащих. Его адвокат утверждает, что осужденный уже мертв.

Полак, который служит снайпером, был осужден за войну в Украине в третий раз; предыдущие решения судов были отменены в апелляции. Он был признан виновным в совершении террористического акта и участию в террористической группе, передает издание iDnes. Обвинение, главным образом, основывается на постах чеха в социальных сетях. Там, он, в частности, заявил, что на его винтовке есть четыре зарубки, обозначающие число убитых людей.

Обвинение заявляет, что чех уехал в неподконтрольную Киеву часть Донецкой области Украины в 2016 году. Там он вступил в состав Республиканской гвардии сепаратистов. Сначала он был снайпером, позже — командиром взвода.

Адвокат Полака обжаловал приговор, заявив кроме того, что его подзащитного, по всей видимости, уже нет в живых, - сообщает Чешское радио. В социальных сетях Полака последняя запись датируется 21 августа, обратил внимание корреспондент Радио Свобода.