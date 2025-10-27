Accessibility links

Суд в Москве заочно арестовал певицу Монеточку за посты без маркировки

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента». Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По данным ведомства, в течение года артистку дважды привлекали к административной ответственности за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Несмотря на это, она продолжала публиковать материалы без обязательной маркировки, заявили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Монеточки возбудили в начале сентября, а в октябре внесли в базу розыска МВД.

Минюст России признал певицу «иноагентом» в январе 2023 года. Позже Басманный суд дважды оштрафовал её — в июне и августе — на 30 тысяч рублей за посты без маркировки.

Певица уехала из России после начала российского нападения не Украину в 2022 году. Монеточка публикует свои посты в соцсетях без обязательной для «иноагента» маркировки. В её видеоклипах тоже не указывается, что она «иноагент».

