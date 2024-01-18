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Таллинн не продлил ВНЖ предстоятелю Эcтонской православной церкви

Митрополит Евгений (Валерий Решетников)
Митрополит Евгений (Валерий Решетников)

Власти Эстонии отказались продлевать вид на жительство предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Валерию Решетникову). Он должен будет покинуть страну после 6 февраля. Об этом сообщает ERR.

Власти Эстонии посчитали, что Евгений представляет угрозу для страны. «Государство приняло решение отказать в продлении ему вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на делавшиеся ему ранее предупреждения,» - цитирует ERR руководителя бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрека Ару.

Как именно и когда Евгений оправдывал и поддерживал агрессию, власти Эстонии не уточняют. При этом ранее митрополит, по требованию властей, публично осудил войну в Украине. Он также присоединился к заявлению Совета церквей Эстонии, который осудил войну и призвал прекратить боевые действия.

Сообщается, что митрополит прожил в Эстонии четыре года. Он дважды получал вид на жительство на два года. В последний раз он продлил ВНЖ незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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