«Там нет Украины». Зорькин принес Путину карту середины XVII века

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин 23 мая встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встречу он принес карту, составленную при французском короле Людовике XIV, и сказал, что на этой карте нет Украины. Путин сказал: «Ну конечно».

«Ну мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и всё. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину», – заявил Путин.

При этом, как обратили внимание журналисты «Верстки», Крым на этой карте не входит в состав России, полуостров обведён как отдельное государство. В XVII веке там находилось Крымское ханство, которое в союзе с Османской империй воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включён только в конце XVIII века. При этом российские власти, оправдывая аннексию Крыма в 2014 году, называли полуостров «исконно русской» территорией.

Кроме того, отметили журналисты, территория, где впоследствии будет расположен Петербург, обозначена как Ингрия и принадлежит Швеции.

Издание «Полигон.медиа» пишет, что на карте, которую показал Зорькин, Украина все-таки есть. Она называется «Ukraine pays des cosaques» или «Украина, земля казаков» в переводе с французского. На тот момент она была частью Речи Посполитой.

Путин неоднократно – в том числе и в речи, предшествовавшей началу широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года - рассуждал о том, что Украину якобы создал Владимир Ленин, а до образования УССР её не существовало. Многие историки подвергали критике такую трактовку исторических событий, как в отношении далёкого прошлого, так и XX века, когда после революции 1917 года была создана независимая Украинская народная республика.