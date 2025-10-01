Тбилисский суд арестовал активиста Гелу Хасая

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде предварительного заключения в отношении активиста, члена партии «Гирчи – Больше свободы» из «Коалиции за перемены» Гелы Хасая. Решение огласила судья Нана Шаматава вечером 1 октября.

После оглашения решения в зале суда произошёл инцидент между присутствующими и судебными приставами.

«Гела, мы с тобой», – выкрикнули сторонники активиста, после чего приставы потребовали от них покинуть зал. Это вызвало сначала словесную перепалку, а затем и физическое противостояние, которое продолжилось во дворе суда.

На заседании Хасая рассказал суду о своём задержании 29 сентября. По его словам, в полицейском участке его дважды заставили полностью раздеться с интервалом в двадцать минут.

Активист отметил, что среди задержавших его был знакомый полицейский, которого он часто видел на акциях. По словам Хасая, этот полицейский заявил, что выполнил обещание и задержал его.

Гела Хасая был задержан полицией 29 сентября. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений гражданину во время конфликта, произошедшего 1 сентября на Вокзальной площади.

Хасае и ещё одному задержанному предъявлено обвинение по более тяжкой статье. Обвинение переквалифицировано на умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью (статья 118 УК), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырёх до шести лет.

Предварительное слушание назначено на 20 ноября.