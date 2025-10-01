В Грузии за «призывы к свержению власти» задержан оппозиционер Звиад Куправа

За несколько дней до намеченной на 4 октября акции Служба государственной безопасности Грузии задержала оппозиционера, члена партии «Единое национальное движение», депутата Тбилисского сакребуло Звиада Куправа.

На брифинге в СГБ сообщили, что Куправа был задержан из-за видеообращения, опубликованного им 30 сентября на своей странице в Facebook. Политику инкриминируют «призывы к свержению власти».

Заместитель главы СГБ Лаша Маградзе заявил, что Куправа «призвал граждан к срыву выборов 4 октября и свержению государственной власти».

«Чтобы замаскировать преступный характер призывов и избежать ответственности, он называл выборы «российской спецоперацией», избирательный участок – «пунктом спецоперации», а государственную власть – «Иванишвили». Однако это, разумеется, не исключает преступный характер деяния, предусмотренного Уголовным кодексом», – отметил он.





Напомним, что 4 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления. «Национальное движение» заявляет о намерении добиться «мирного свержения власти» и планирует акцию у здания парламента.

Ранее был задержан один из лидеров «Нацдвижения» Леван Хабеишвили. Основатель партии, бывший президент Михаил Саакашвили, также отбывает многолетний тюремный срок.

Под стражей находятся и многие другие лидеры грузинской оппозиции.