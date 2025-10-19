Тбилисский суд арестовал журналиста Вахо Саная на шесть суток

Тбилисский городской суд постановил арестовать журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная на шесть суток за «перекрытие дороги» во время акции 18 октября. Решение вынес судья Манучар Цацуа.

В зале суда Саная заявил, что не признаёт законы, ограничивающие протест, принятые по инициативе «Грузинской мечты». Он назвал акции на проспекте Руставели «естественным процессом» и отверг обвинения в «искусственном перекрытии дороги».

«Это не было искусственным перекрытием, это – выражение протеста против режима. Они [полиция] ссылаются на какой-то закон, который я не признаю, потому что этот закон сам по себе незаконен. То, что происходит на Руставели, – самое естественное явление. Этот закон должен быть отменён. Для меня очевидно, что Руставели нужно перекрывать каждый день, и я буду выходить туда столько раз, сколько смогу», – заявил Саная на заседании.

Тбилисский городской суд назначил административный арест ещё нескольким участникам акции 18 октября – Ларе Начкебия, Нино Сванидзе, Сабе Хомерики, Левану Маргиани, Георгию Киясашвили, Шалве Чубинидзе и Левану Джобава.

Из зала суда были освобождены Торнике Тхилава, Лаша Чхартишвили, Гела Гамкрелидзе, Манучар Мачавариани и Мамука Купреишвили.

Министерство внутренних дел Грузии ранее сообщило, что выявлены 27 человек, нарушившие закон на акции 18 октября, 14 человек задержаны.

Участникам проевропейских акций вменяют «перекрытие дороги» и «сокрытие лица» во время демонстраций. Это первые случаи применения ужесточённого закона, принятого по инициативе правящей партии «Грузинская мечта».

Повторное нарушение закона влечёт уголовную ответственность на срок до одного года.

Участники акции перекрыли проспект Руставели и вечером 19 октября.

Полиция потребовала открыть движение, заявив, что в противном случае «будут предприняты меры, предусмотренные законом».