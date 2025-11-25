Тендер на строительство нового стадиона в Тбилиси прекращен

Тендер на строительство нового стадиона на 70 000 зрителей рядом с Тбилисским аэропортом, с предполагаемой стоимостью 876 млн лари, был отменён по решению тендерной комиссии. По итогам обсуждения комиссия установила необходимость пересмотра требований заказчика и квалификационных критериев тендерной документации. В тендере подали заявки три компании:

«Анаги» (Грузия) – 850 млн лари;

«Макро констракшн» и ООО «Иншаатчи 3» (Грузия и Азербайджан) — 789,4 млн лари;

YDA İnşaat (Турция) — 744,9 млн лари.

Компании подали предложения 29 сентября 2025 года.

По распространённой информации, две компании-участницы были дисквалифицированы из-за неполных заявок. Таким образом, в тендере оставалась только одна компания - «Анаги».

«Поскольку квалификационным критериям тендера соответствовал только один претендент, и его предложение было существенно выше предложений других участников, комиссия воспользовалась предоставленным законом правом и сочла необходимым повторно оценить условия и внести соответствующие изменения. Тендерная комиссия рассмотрела вопрос и установила необходимость пересмотра требований заказчика и квалификационных критериев тендерной документации. В соответствии с пунктом 39.1 Инструкций для претендентов (ИП), комиссия приняла решение аннулировать тендерную процедуру», — говорится в сообщении, опубликованном Фондом муниципального развития.

По объяснению тендерной комиссии, из-за слишком большой разницы между предложенными ценами было принято решение прекратить тендер. Позже будет объявлен новый тендер с уточнёнными условиями.

Новый стадион в Тбилиси планируется построить на земельном участке площадью 270 000 кв. метров рядом с аэропортом. Победителю тендера на строительство будет отведен 51 месяц (4 года и 3 месяца). В случае выбора подрядчика сейчас строительство должно было завершиться в 2029–2030 годах.

О строительстве нового стадиона объявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе весной 2024 года, тогда он заявлял, что строительство будет завершено к концу 2028 года.