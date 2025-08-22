The New York Times (NYT) утверждает, что заявление председателя городского собрания Гори о том, что его слова были искажены журналистом, является нападением на независимые СМИ с целью отвлечь внимание от истины. Грузинская служба Радио Свобода обратилась к американскому изданию с просьбой прокомментировать обвинения Давид Размадзе и предоставить аудиозапись, если таковая существует.

Издание сообщило, что, согласно их стандартам, неопубликованные материалы, включая полные версии записей, заметки и комментарии, не включённые в статьи, не публикуются, хотя фрагмент интервью, вошедший в обширную статью о Грузии, опубликованную 20 августа, представляет собой точную цитату из интервью грузинского чиновника.

«Мы точно и подробно цитируем слова господина Размадзе из 90-минутного интервью газете The New York Times в здании городского совета Гори. Нападение на авторитет нашего журналиста – это преднамеренное нападение на независимую журналистику, направленное на отвлечение от истины и ослабление свободных СМИ», — ответили в NYT, комментируя версию председателя городского совета Гори о том, что его слова были искажены журналистом.

Споры между изданием и его респондентом, а также негативную реакцию общества вызвала следующая цитата:

«Они пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что пришли, потому что хулиганы Миши [Саакашвили] грабили весь город. Они даже угнали машину священника, можете поверить. Если бы русские не пришли, кто знает, сколько ещё разрушений они бы нанесли», - согласно статье, эти слова были сказаны председателем городского совета Гори, вспоминавшего события августа 2008 года.

Однако Размадзе утверждает, что не произносил этих слов. В интервью грузинской службе Радио свобода он заявил:

«Это полная клевета. Как появился этот человек, я не знаю, вероятно, его «послали» [этого журналиста], потому что вы не найдете у меня ни одного положительного отзыва о России ни в одном интервью. С советских времен русские и их сапоги были неприемлемы».

Он утверждает, что дал интервью «в феврале или марте»; ему позвонили днём, чтобы договориться о встрече, и он провёл с журналистом два часа.

Председатель горийского совета неоднократно попадал в поле зрения грузинских СМИ ещё до статьи в New York Times, но в основном из-за антиевропейских и сексистских высказываний. Несколько лет назад он назвал коллегу в городском совете Гори «уличной бабой». Он сравнивал заявления ЕС об отмене безвизового режима в ответ на политику «Грузинской мечты» с действиями России и правительства Путина.