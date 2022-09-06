The Insider: «завхоз» ФСБ владеет имуществом на миллиарды рублей

Семья генерала ФСБ Михаила Шекина, который руководит службой обеспечения деятельности ФСБ и отвечает за закупки, владеет имуществом стоимостью более двух миллиардов рублей, – установил The Insider.

Большинство активов Шекина записаны на детей, на них же оформлены несколько компаний, осваивающие государственные заказы, пишет издание.

Журналисты обнаружили, что семье принадлежит как минимум семь квартир в Москве, одна из которых, площадью 201 кв. м, находится в столичном ЖК «Итальянский квартал». Ее рыночная стоимость может достигать 270 млн рублей. Согласно выписке из Росреестра, владеет этой квартирой «Российская Федерация».

У семьи, согласно расследованию The Insider, также есть несколько земельных участков в Одинцовском районе Подмосковья. Из машин – Lexus, два Porsche Cayenne, два Bentley Continental и восемь Mercedes-Benz. Вместе с автопарком Шекиных личное имущество семьи генерала можно оценить в 1 млрд рублей, подсчитали журналисты.

Кроме того, согласно расследованию, на детей Шекина оформлены несколько компаний или доли в бизнесе, в том числе – в производстве одежды ООО «Заспорт», в ООО «Экоресурс» и ООО «Спорт-Юг». Дети также владеют несколькими охотничьими хозяйствами в Ярославской области. Партнером семьи, пишет The Insider, выступает глава банка ВТБ Андрей Костин.

Одна из дочерей Шекина также планирует заложить виноградники на территории Сакского района в оккупированном Крыму и производить 3 миллиона бутылок вина в год.