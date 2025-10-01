Опытом построения «альтернативных демократических институтов» с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили поделилась лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, сообщил её главный советник Франак Вячорка.

Встреча политиков состоялась 30 сентября на полях Варшавского форума по безопасности. На ней Тихановская, среди прочего, «затронула проблемы белорусов в Грузии» и обсудила с собеседницей «взаимодействие на международной арене», рассказал Вячорка.

Белорусский политик «выразила слова солидарности с грузинским народом и поддержки всем, кто видит Грузию свободным, независимым и европейским государством». Тихановская отметила «роль гражданского общества, а также политических лидеров», таких как Зурабишвили, которая «поддержала грузинское общество в такое сложное для него время».

Пресс-служба грузинского политика о встрече не сообщала. Зурабишвили и Тихановская вместе участвовали в одной из сессий Варшавского форума.

Издание «Позірк» напоминает, что после президентских выборов 2020 года белорусская оппозиция учредила за рубежом ряд демократических институтов – офис Светланы Тихановской, Объединённый переходный кабинет и Координационный совет. Последние два позиционируются как своего рода правительство и парламент.

Идея создания «альтернативных институтов» обсуждалась и в Грузии после парламентских выборов 2024 года, которые оппозиция считает сфальсифицированными, но она не была реализована.

4 октября в Грузии пройдут выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотирует часть оппозиции. Некоторые оппозиционные силы, в том числе партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», анонсируют на этот день мирную акцию протеста, которая, как заявляется, должна завершиться «свержением режима» «Грузинской мечты».