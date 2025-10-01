Захарова прокомментировала фейковое «заявление» Санду о Грузии

Критические заявления президентов Молдовы и Украины, Майи Санду и Владимира Зеленского, в отношении Грузии являются политическим заказом их кураторов на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вот эта амплитуда [в резкости заявлений] просто поражает. Посмотрите, ведь речь идет не о словах, адресованных руководству Грузии. Речь идет в принципе об оскорблении Грузии и ее народа. А почему? Так опять же кураторы заказали. Это то самое политическое бескультурье, которое заказывает Запад, просто включает эту кнопку, когда нужно оказать давление», – сказала Захарова.

Ранее Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Европа потеряла Грузию, которая теперь зависит от России. Подобное заявление он сделал и в обращении к участникам Варшавского форума по безопасности.

Заявления Зеленского резко раскритиковали члены и сторонники правящей партии «Грузинская мечта». К примеру, лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сказал, что это – «позорное заявление бесстыдной марионетки».

Что касается Майи Санду, её заявление о том, что «Грузия превратилась в колонию России», – фейковое, выяснил ранее проект «Детектор мифов».

«Распространяется видеофабрикация с участием Майи Санду, в которой она называет Грузию российской колонией. На самом деле президент Молдовы в своем выступлении не называла Грузию российской колонией. Для видеофабрикации было использовано её выступление 29 августа, в котором она вообще не упоминает Грузию. Это видео обработано с помощью искусственного интеллекта, аудио и видео президента Молдовы были изменены», – сообщается на сайте фактчекеров.

Заявление Санду было распространено рядом российских СМИ и аккаунтов в соцсетях.