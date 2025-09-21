Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Трамп хочет вернуть под контроль США базу Баграм в Афганистане

Дональд Трамп на американской военной базе Баграм во время своего первого президентского срока
Дональд Трамп на американской военной базе Баграм во время своего первого президентского срока

Президент США Дональд Трамп пригрозил Афганистану «плохими последствиями», если Кабул откажется вернуть под контроль Вашингтона авиабазу Баграм. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что база, построенная американцами после терактов 11 сентября 2001 года, должна быть возвращена США.

Трамп сообщил, что Вашингтон в последние дни обсуждал этот вопрос с афганской стороной. Он отказался исключать возможность применения военной силы для возвращения базы, отметив: «Мы не будем говорить об этом. Если Афганистан не сделает этого — вы узнаете, что я предприму».

Авиабаза Баграм была главным опорным пунктом американских войск в Афганистане в течение почти 20 лет войны в этой стране. Баграм представлял собой целый военный городок с ресторанами быстрого питания, магазинами и тюремным комплексом. После вывода подразделений армии США из Афганистана в 2021 году Баграм, как и другие базы, оказался под контролем признанного во многих странах террористическим движения «Талибан», которое захватило власть.

Афганские власти выразили категорическое несогласие с возможностью возвращения американского присутствия. В то же время эксперты предупреждают, что повторное занятие Баграма может фактически означать новое вторжение в Афганистан, которое потребует свыше 10 тысяч военных и современные системы противовоздушной обороны.

Эксперты также отмечают, что возобновление работы базы потребует огромных ресурсов и значительного контингента для её защиты. Даже при согласии «Талибана» американцам придётся отражать угрозы со стороны боевиков террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида», действующих на территории Афганистана. Кроме внутренних угроз, Баграм может оказаться уязвимым и для внешних атак. В частности, эксперты напоминают о ракетных возможностях Ирана, который в июне атаковал крупную американскую авиабазу в Катаре в ответ на удары США по иранским ядерным объектам.

XS
SM
MD
LG