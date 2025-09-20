Алан Гаглоев обратился к Грузии: «Признайте Южную Осетию»

В Цхинвали торжественно отметили «35-летие провозглашения Республики». Среди прошедших мероприятий – военный парад с участием сотен югоосетинских и российских военнослужащих, а также военной техники.

На параде выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который зачитал послание Владимира Путина. В обращении российского президента сказано, что «Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития».

После парада состоялось «торжественное собрание», на котором президент самопровозглашённой республики Южная Осетия Алан Гаглоев обратился к грузинским властям.

«Мы открыто говорим: тем, кто в Грузии нашёл в себе мужество признать ответственность Саакашвили за агрессию против Южной Осетии, пора сделать следующий шаг. Признайте Южную Осетию. Не ради политики. Ради будущего. Ради справедливости. Ради того, чтобы все народы Кавказа жили под мирным небом», – сказал он.

Основатель и почетный председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили перед парламентскими выборами 2024 года заявил о необходимости извиниться перед осетинами за войну 2008 года.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе недавно заявил, что «ни прямое, ни косвенное признание так называемой независимости» со стороны Тбилиси невозможно, но «единственный путь восстановления территориальной целостности Грузии – мирный».

Вечером в Цхинвали состоялся концерт с участием российских и югоосетинских исполнителей. Российская певица Лариса Долина, выступившая на мероприятии, указом югоосетинского президента была удостоена почётного звания народной артистки Южной Осетии, сообщает агентство «Рес».

В экономическом форуме, впервые проведённом по инициативе югоосетинских властей, принял участие министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он озвучил «амбициозные планы развития» Южной Осетии, среди которых – увеличение ВВП на 80 процентов к 2030 году и рост заработных плат почти на 60 процентов. Кроме того, министр назвал приоритетные направления для экономики: пищевую промышленность, деревообработку и производство стройматериалов.