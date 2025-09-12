Трамп: задержан человек, «почти наверняка» являющийся убийцей Кирка

Человек, «почти наверняка» являющийся убийцей правого активиста Чарли Кирка, находится под стражей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

С полной уверенностью говорить о том, что задержан именно убийца Кирка, Трамп отказался, чтобы не «рисковать предъявлением судебных исков» в случае, если подозрения в отношении задержанного не подтвердятся. Его имя Трамп не назвал.

Трамп также сказал, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни и уточнил, что подозреваемого выдал «кто-то из близких».

31-летний Чарли Кирк 10 сентября, был убит выстрелом в шею. В этот момент Кирк выступал в университете штата Юта. Трамп назвал преступление «чудовищным».

Кирк считается одним из тех, кто помог Республиканской партии США и самому Трампу заручиться поддержкой большого количества молодых избирателей. В четверг на памятном мероприятии в Пентагоне по случаю 24-й годовщины терактов 11 сентября глава Белого дома объявил, что посмертно наградит Чарли Кирка Президентской медалью Свободы. Это одна из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемая по решению главы государства.